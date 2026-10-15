Dünyaca Ünlü Sanatçıların Kariyerlerindeki Dönüm Noktaları

Popun kraliçesi Madonna, kariyerinin en büyük kumarını oynayarak Like a Prayer şarkısının klibini yayınladığında dünya çapında devasa bir dini ve sosyal tartışmanın fitilini ateşledi. Yanan haçlar ve dini sembollerle bezeli bu klip yüzünden Vatikan sanatçıyı protesto etti, Papa hayranları boykota çağırdı ve Pepsi, Madonna ile yaptığı milyon dolarlık reklam anlaşmasını iptal etmek zorunda kaldı. Ancak bu devasa kriz Madonna'yı bitirmek yerine, onun popüler kültürü ve tabuları manipüle etme gücünü kanıtlayarak onu dokunulmaz bir küresel ikon haline getirdi.