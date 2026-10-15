Dünyaca Ünlü Sanatçıların Kariyerlerindeki Dönüm Noktaları
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Müzik tarihi; sadece stüdyoda kaydedilen şarkılardan ibaret değil. Bazen tek bir canlı performans, bazen sahnede yapılan çılgınca bir protesto ya da ezber bozan bir albüm, tüm endüstriyi kökten değiştirmeye yetiyor. Bugün popüler kültürün zirvesinde oturan efsanelerin, kariyerlerini tamamen değiştirdiği o ikonik anlara gidiyoruz!
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The Beatles
Bob Dylan
Michael Jackson
Queen
Nirvana
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Madonna
Jimi Hendrix
Beyoncé
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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