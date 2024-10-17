Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar: Onuncu Köyleri Kurmak
Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar: Onuncu Köyleri Kurmak
Türk atasözü 'doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar' yüzyıllar boyunca dilimizde dolaşan, doğruluk ve dürüstlük peşinde olanların karşılaştıkları zorlukları ifade eden bir deyiştir. Dürüst bir insanın, çevresindekiler tarafından dışlanmasına atıf yapan bu söz, doğruluğun ve hakkaniyetin her zaman kabul görmediğine dair derin bir gerçekliği dile getirir. Peki, gerçekten doğru söyleyen herkes kovulmalı mı? Yoksa onuncu bir köy kurarak, doğruyu söyleyenlerin erdemini yücelten yeni bir toplum inşa etmenin zamanı mı geldi?
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İnsanlık tarihi boyunca, doğruyu dile getiren kişiler çoğu zaman muhalefetle karşılaşmış, yalnız kalmış ya da susturulmaya çalışılmıştır.
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İşte bu noktada, onuncu köyleri kurmanın vakti geldi.
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