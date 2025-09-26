Detoksa Giden Yol: Adım Adım Sağlıklı Yaşam

Yani o kadar verdikleri zararları vardır. Bugün birçok araştırmacı şu bilgiyi not düşüyor: “Eğer fırsatım olsaydı şekeri eczanelerde sadece zehir olarak satardım” diyor. Her birimiz çocukluğumuzda şekerlere alıştırılarak geldik ve bugün de bunun devam ettiğini görüyoruz. Bedendeki bu alışkanlığın, duyguda ve zihinde de çeşitli zararlar yarattığını gördük.

Şekerin bedene öyle bir zarar verme sistemi var ki; araştırmalar, şekerin özellikle kanser hücrelerinin en kıymetli gıdası olduğunu gösteriyor. Küçük yaşlardan itibaren, çocuklarda bile yapılan analizlerde pankreaslarında çok büyük problemler olduğunu görüyoruz. Bugün şeker hastalığı çok daha erken yaşlarda görülüyor. Eskiden 60-70’li yaşlardayken, şimdi 30-50’li yaşlar arasında görülüyor. Rafine edilmiş şekerler, özellikle mısır şurubundan yapılanlar bunun sebepleri arasında yer alıyor. Birçok tatlı üretimi yapan yerler, daha uygun fiyatlı olduğu için bu yolu tercih ediyor. Üretimlerinde, tankerlerle mısır şurubu kullanılıyor.

Bunun dışında yağ konusuna geldiğimizde, hücre zarlarımız yağlardan oluşur. Eğer bu yağların kalitesi iyi değilse, başta damar sağlığı olmak üzere tüm hücre zarlarımızda problemler meydana gelir ki, bu bedenimize enerji giriş-çıkış kapıları gibidir. Başta kilo problemleri olmak üzere karaciğer yağlanmaları ve vücuttaki toksin birikimlerinin en temel sebepleri, bu rafine edilmiş şeker ve kalitesiz yağlardır.