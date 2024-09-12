Deneme Sınavlarından Başarısız Sonuçlar Alan Çocuğunuza Nasıl Yaklaşmalısınız?
Deneme Sınavlarından Başarısız Sonuçlar Alan Çocuğunuza Nasıl Yaklaşmalısınız?
Çocuğunuz deneme sınavından beklediği sonucu alamadıysa, bu durum hem onun için hem de sizin için zorlayıcı olabilir. Ama böyle anlarda nasıl davrandığınız gerçekten çok önemli. Çocuğunuzun moralini yüksek tutmak, ona güven vermek ve bu süreci daha az stresle atlatmasına yardımcı olmak, onun gelecekteki başarısı için kritik. Peki, çocuğunuz deneme sınavında başarısız olduğunda ona nasıl yaklaşmalısınız? Gelin, bu konuda neler yapabileceğinize birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk olarak, sakin kalmak ve durumu fazla dramatize etmemek gerekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, sakin kaldınız, ama sonra ne yapacaksınız?
Sonrasında, başarının bir süreç olduğunu çocuğunuza hatırlatmanız gerekiyor.
Eleştirmek yerine, çocuğunuzun çabasını takdir etmek de çok önemli.
Sonrasında, birlikte yeniden bir plan yapmanız faydalı olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın