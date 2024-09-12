Deneme Sınavlarından Başarısız Sonuçlar Alan Çocuğunuza Nasıl Yaklaşmalısınız?

Çocuğunuzun bu süreçte ne hissettiğini anlamaya çalışmak da en az sakin kalmak kadar önemli. Onunla konuşarak, sınav sonucu hakkında ne düşündüğünü ve ne hissettiğini öğrenmeye çalışın. Bazen sadece dinlemek bile onun için büyük bir rahatlama olabilir. Kendinizi onun yerine koyun ve empati kurarak, “Ben de senin yaşındayken benzer şeyler yaşamıştım, bu duyguyu anlıyorum,” diyebilirsiniz. Bu tür bir yaklaşım, çocuğunuzun kendini daha az yalnız hissetmesine yardımcı olur ve sizinle bu konuda açıkça konuşmasını sağlar.