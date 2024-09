Deneme Sınavlarından Başarısız Sonuçlar Alan Çocuğunuza Nasıl Yaklaşmalısınız?

Evet, bu sınavdan istediği sonucu alamamış olabilir ama bu onun gelecekte başarılı olamayacağı anlamına gelmez. Başarı, bir gecede gelen bir şey değil; zamanla, çabayla ve sabırla oluşur. Ona, her başarısızlığın aslında birer öğrenme fırsatı olduğunu açıklayın. Her sınav, eksiklikleri görüp üzerine çalışmak için bir fırsattır. “Bu sadece bir başlangıç, her denemede daha iyi olacaksın,” gibi bir cümleyle onu motive edebilirsiniz.