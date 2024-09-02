Çocuklarının Eğitim Öğretim Sürecinde Ebeveynlerin Dikkat Etmesi Gereken 13 Şey

Biliyor musun, okullar açılınca hepimizde bir telaş başlıyor. Çocukların yeni bir sınıfa geçmesi, öğretmenlerle tanışmaları derken, biz ebeveynler de biraz panikliyoruz, değil mi? 'Acaba her şey yolunda gidecek mi?' diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Ama rahat ol, bu süreçte yalnız değilsin.

Gel, bir çay koy; çocukların eğitim-öğretim sürecinde dikkat etmemiz gereken şeyleri bir güzel konuşalım. Hem bakarsın, bir iki ipucu seni de rahatlatır.