Çocuklarının Eğitim Öğretim Sürecinde Ebeveynlerin Dikkat Etmesi Gereken 13 Şey
Çocuklarının Eğitim Öğretim Sürecinde Ebeveynlerin Dikkat Etmesi Gereken 13 Şey
Biliyor musun, okullar açılınca hepimizde bir telaş başlıyor. Çocukların yeni bir sınıfa geçmesi, öğretmenlerle tanışmaları derken, biz ebeveynler de biraz panikliyoruz, değil mi? 'Acaba her şey yolunda gidecek mi?' diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Ama rahat ol, bu süreçte yalnız değilsin.
Gel, bir çay koy; çocukların eğitim-öğretim sürecinde dikkat etmemiz gereken şeyleri bir güzel konuşalım. Hem bakarsın, bir iki ipucu seni de rahatlatır.
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1. Sabır, sabır ve biraz daha sabır...
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2. Ödevler konusunda rehberlik edin, ancak işi onlara bırakın.
3. Öğretmenlerle iletişimde kalmak.
4. Öğrenmenin sadece ders kitaplarından ibaret olmadığını gösterin.
5. Çocuğunuzun hayatındaki en büyük rol modellerden biri sizsiniz.
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6. Çocuğunuzun sadece derslerde başarılı olması yetmez; sosyal becerileri de bir o kadar önemli.
7. Çocuğunuzun büyük başarıları kadar, küçük adımlarını da kutlamayı unutmayın.
8. Çocuğunuzun hayatında denge kurmak, onun mutluluğu ve sağlığı için çok önemli.
9. Çocuklar hata yapabilir, bu çok normal. Ancak önemli olan, bu hataların üzerine nasıl gidildiğidir.
10. Çocuğunuzun başarısı için sağlıklı bir yaşam tarzı çok önemli.
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