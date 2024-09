Çocuklarının Eğitim Öğretim Sürecinde Ebeveynlerin Dikkat Etmesi Gereken 13 Şey

Onlara her zaman koşulsuz sevgi ve destek vermek, ne olursa olsun yanlarında olduğunuzu hissettirmek, onların kendine olan güvenini artırır. Bu sevgi ve destek, çocuğunuzun karşılaşacağı zorlukları aşmasına yardımcı olur ve ömür boyu yanında olacak bir güven duygusu yaratır. Her anında, her başarısında, her hatasında yanında olun. Çünkü en büyük öğretmen, sevgi.