Çocukların İngilizce Kelimeleri Kolayca Ezberleyebilmesi İçin 10 Yöntem
Çocukların İngilizce Kelimeleri Kolayca Ezberleyebilmesi İçin 10 Yöntem
Yeni bir dil öğrenmenin yolu kelime dağarcığını geliştirmekten geçiyor. Ancak kelime ezberlemek o kadar da kolay değil. Bu içeriğimizde bunu kolaylaştırmak için eğleneceli yollardan bahsedeceğiz!
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1. Odasına “kelime duvarı” hazırlayın.
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2. İngilizce şarkılar dinletin.
3. Bir kelime defteri oluşturun.
4. Basit hikaye kitaplarından faydalanın.
5. Resimli kartlar hazırlayın.
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