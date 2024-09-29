Çocukların İngilizce Kelimeleri Kolayca Ezberleyebilmesi İçin 10 Yöntem

Çocuğunuzun odasındaki duvarda bir İngilizce köşesi hazırlayın. Bu köşede unutmaması için çok kullanılan kelimeleri ve yeni öğrendiği kelimeleri yazıp asacağı iki bölüm oluşturun. Böylece öğrendiği kelimeler onun için çok daha kalıcı hale gelir. Ayrıca eğlencesi de bir ayrı olur!