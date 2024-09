Çocukların İngilizce Kelimeleri Kolayca Ezberleyebilmesi İçin 10 Yöntem

Çocuklar için her öğrenmenin yolu mutlaka eğlenceden geçmeli. Bu da şarkılarla mümkün oluyor. Şarkılardaki ritim, çocuğunuzun yeni kelimeler öğrenmesini sağlayabilir. Old MacDonald Had a Farm gibi şarkıların yanı sıra popüler ama sözleri sorun teşkil etmeyen şarkıları da kullanabilirsiniz.