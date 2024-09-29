Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Çocukların İngilizce Kelimeleri Kolayca Ezberleyebilmesi İçin 10 Yöntem

etiket Çocukların İngilizce Kelimeleri Kolayca Ezberleyebilmesi İçin 10 Yöntem

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 16:01

Yeni bir dil öğrenmenin yolu kelime dağarcığını geliştirmekten geçiyor. Ancak kelime ezberlemek o kadar da kolay değil. Bu içeriğimizde bunu kolaylaştırmak için eğleneceli yollardan bahsedeceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Odasına “kelime duvarı” hazırlayın.

1. Odasına “kelime duvarı” hazırlayın.

Çocuğunuzun odasındaki duvarda bir İngilizce köşesi hazırlayın. Bu köşede unutmaması için çok kullanılan kelimeleri ve yeni öğrendiği kelimeleri yazıp asacağı iki bölüm oluşturun. Böylece öğrendiği kelimeler onun için çok daha kalıcı hale gelir. Ayrıca eğlencesi de bir ayrı olur!

2. İngilizce şarkılar dinletin.

Çocuklar için her öğrenmenin yolu mutlaka eğlenceden geçmeli. Bu da şarkılarla mümkün oluyor. Şarkılardaki ritim, çocuğunuzun yeni kelimeler öğrenmesini sağlayabilir. Old MacDonald Had a Farm gibi şarkıların yanı sıra popüler ama sözleri sorun teşkil etmeyen şarkıları da kullanabilirsiniz.

3. Bir kelime defteri oluşturun.

Eğer çocuğunuz okuma yazma biliyorsa bir kelime defteri oluşturmak, kelime öğrenme açısından işinize çok yarayacaktır. Çocuğunuzla birlikte öğrenilen her yeni kelimeyi bu küçük deftere yazabilirsiniz. Okuma yazma bilmiyorsa da öğrendiği kelimelerin resimlerini çizerek o deftere ekleyebilirsiniz.

4. Basit hikaye kitaplarından faydalanın.

Her İngilizce seviyesine uygun hikaye kitapları bulunuyor. Bu kitaplardan çocuğunuzun seviyesine uygun olanını seçin. Yeni kelimelerle karşılaştığında o kelimenin anlamını öğrenmesi için sözlük kullanmasını isteyin. Ayrıca yeni öğrendiği kelimenin Türkçe anlamını da altına not alarak yazsın. Böylece öğrenme çok daha kalıcı olur.

5. Resimli kartlar hazırlayın.

Çocuklara bir şeyi ezberletilirken görsel destek sağlanması çok daha faydalı oluyor. Bu yüzden de kelimelerin İngilizcesi ile Türkçe anlamlarının olduğu resimli kartlar hazırlayabilirsiniz. Örneğin “apple” yazılı kartta elma resmi olsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yaşıtlarıyla grup dersleri almasını sağlayın.

Bunun için birçok kaynak bulabilirsiniz. Örneğin Online Kids Academy, çocuğunuzun İngilizce öğrenme yolculuğunda diğer yaşıtlarıyla buluşmasını sağlıyor. Böylece çocuğunuz yaşıtlarıyla birlikte İngilizce öğrenme fırsatını yakalıyor.

7. Animasyon filmler izletin.

İngilizce öğretmek amacıyla hazırlanmış birçok eğitici ve eğlenceli animasyon film bulunuyor. Bu filmleri çocuğunuzla birlikte İngilizce alt yazılı şekilde izleyebilirsiniz. İzlerken gördüğünüz yeni kelimeleri hakkında konuşabilir, ona Türkçe anlamlarını öğretebilirsiniz. Çocuğunuzun ilgisini çekmek için doğru bir yol.

8. Kelimelerle sessiz sinema oynayın.

Çocuğunuza bir sürü yeni kelime öğretiyor ancak kalıcı olmasını sağlayamıyor musunuz? O zaman dramayı da işin içine katmanızı öneririz. Örneğin “jump” kelimesini öğretecekseniz bunu zıplayarak gösterebilirsiniz. Öğrenmeyi oyunlaştırdığınız bu yöntemde aslında çocuğunuzun enerjisini de harcamasını sağlarsınız.

9. Renkleri öğretirken boyama yapın.

Çocukların belki de en çok sevdiği şeylerden biri boyama yapmaktır. Düzenli olarak çocuğunuzla birlikte boyama aktivitesi yapın. Ancak bu boyama anında dümdüz renklendirme yapmayacaksınız, onunla birlikte seçtiği renklerin İngilizcesini söyleyeceksiniz. Böylece renkleri ona oyunla öğretmiş olacaksınız!

10. Kelime haritaları hazırlayın.

Çocuğunuzun kelimeleri zihninde daha iyi oturtabilmesi için bir haritaya ihtiyacı var. Bu haritayı şöyle hazırlayabilirsiniz; örneğin “food” yazılı başlığın altında “apple, bread” gibi kelimeler olur. Böylece çocuğunuz kelimeler arasında daha iyi bağlantı kurarak öğrenmesi kolaylaşır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın