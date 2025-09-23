Çocuklara Su İçme Alışkanlığı Kazandırmanın 11 Yolu

Çocukların en sevdikleri şey tabii ki oyun oynamak. O zaman su içmeyi de bir oyun haline dönüştürebilirsin. Bir tablo yapmak ve her su içtiğinde o tabloya bir sticker yapıştırmak su içmeyi çocuğun için bir yarışa dönüştürür. Hatta tüm aileyi buna dahil ederek mini bir yarışma yapabilirsin.