Çocuklara Su İçme Alışkanlığı Kazandırmanın 11 Yolu
Aynı yetişkinler gibi çocukların da günde içmesi gereken bir su miktarı var. Ama birçok çocuk su yerine meyve suyu ya da gazlı içecekleri tercih ediyor. Yeterli su içilmediğinde çocuklarda birçok belirti ortaya çıkıyor elbette. Peki çocuğuna nasıl su içme alışkanlığı kazandırabilirsin?
1. Tabii ki önce su içmenin önemini anlatmak gerek.
2. Sadece anlatmak yetmez!
3. Su içmeyi eğlenceli hale getirmelisin.
4. Küçük adımlarla başlamak her zaman daha iyidir!
5. Suya biraz aroma katabilirsin.
6. Su içmeyi oyun haline getirmeye ne dersin?
7. Su içmek için zaman belirleyin!
8. Çocuğa sadece susayınca su içmemek gerektiğini de öğretmelisin.
9. Şekerli içecekler mutlaka sınırlanmalı.
10. Okula giden çocukların yanına su koymak şart!
11. Ödül sistemi her zaman işe yarar!
