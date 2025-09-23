onedio
Çocuklara Su İçme Alışkanlığı Kazandırmanın 11 Yolu

Meryem Hazal Çamurcu
23.09.2025 - 12:03

Aynı yetişkinler gibi çocukların da günde içmesi gereken bir su miktarı var. Ama birçok çocuk su yerine meyve suyu ya da gazlı içecekleri tercih ediyor. Yeterli su içilmediğinde çocuklarda birçok belirti ortaya çıkıyor elbette. Peki çocuğuna nasıl su içme alışkanlığı kazandırabilirsin?

1. Tabii ki önce su içmenin önemini anlatmak gerek.

Çocuktur ne anlayacak diye düşünme sakın. Çocuğunu karşına alıp onun neden su içmesi gerektiğini anlayacağı bir dille anlatmak faydalı olabilir. Yeterli su içmenin faydalarını anlatarak ona suyun öneminden bahsedebilirsin. Anlatırken tabii onun anlayacağı bir dil kullanman gerekiyor. Daha eğlenceli bir dil kullanırsan çocuğun da kolayca anlayacaktır.

2. Sadece anlatmak yetmez!

Anlattım, geçti olmaz. Çocuğuna bu konuda model de olman gerekiyor. Çünkü çocuklar ebeveynlerini gözlemleyerek davranışları öğreniyorlar. Yani sen hiç su içmiyorsan ama çocuğuna günde 8 bardak su içmeyi öğütlüyorsan bunun pek faydası olmayacaktır.

3. Su içmeyi eğlenceli hale getirmelisin.

Normal bir bardaktan su içmek yerine eğlenceli termoslar ya da bardaklar kullanarak su içmeyi çocuklar için eğlenceli bir hale getirebilirsin. Kendi bardağını ya da su şişesini kendi seçerse su içmesi çok daha kolay olacaktır. Üzerinde hedefleri olan şişeleri tercih ederek gün boyu su içmesini hatırlatabilirsin.

4. Küçük adımlarla başlamak her zaman daha iyidir!

Çocuğuna bir anda 'Günde 8 bardak su içmen gerekiyor' demek onun gözünü korkutabilir. Hatta su içmekten tamamen soğumasına neden olabilir. O yüzden bunu yavaş yavaş yapmak lazım. Yani önce sabah 1 bardak, öğlen 1 bardak, akşam 1 bardak gibi küçük hedeflerle başlamak daha doğru!

5. Suya biraz aroma katabilirsin.

Suyun tadı olmaması çocukların hoşuna gitmeyebilir. Bu sebeple hiç su içmeyen bir çocuğun varsa birkaç dilim limon, portakal, salatalık ya da çilekle suyu lezzetlendirebilirsin. Bu tarz lezzetler hem suyu renklendirecek hem de tadını daha içilebilir hale getirecektir.

6. Su içmeyi oyun haline getirmeye ne dersin?

Çocukların en sevdikleri şey tabii ki oyun oynamak. O zaman su içmeyi de bir oyun haline dönüştürebilirsin. Bir tablo yapmak ve her su içtiğinde o tabloya bir sticker yapıştırmak su içmeyi çocuğun için bir yarışa dönüştürür. Hatta tüm aileyi buna dahil ederek mini bir yarışma yapabilirsin.

7. Su içmek için zaman belirleyin!

Çocuklar da yetişkinler gibi rutinlerle alışkanlık kazanır. Kahvaltıdan sonra, okuldan dönüşte su içme gibi rutinler koyulursa bu bir süre sonra alışkanlık haline gelecektir. Zamanlarla su içme çocuk zihninde eşleşirse bir yerden sonra artık otomatik şekilde zamanı gelince su içecektir.

8. Çocuğa sadece susayınca su içmemek gerektiğini de öğretmelisin.

Su içmek, sadece susadığında yapılacak bir şey değil. Ama çocuklar bunu anlayamazlar elbette. O yüzden susamadan su içmenin gerektiğini anlatmak gerekiyor. Ayrıca düzenli aralıklarla ona su içmesini hatırlatabilirsin.

9. Şekerli içecekler mutlaka sınırlanmalı.

Çocuklar şekerli içeceklere bayılıyorlar. Bu zararlı içecekler çocukların su içmesini de engelliyor. Susuzluklarını gidermiş gibi hissettirse de aslında sudan alacakları faydayı sağlamıyorlar. O yüzden bu tarz şekerli içecekleri olabildiğince sınırlamak gerekiyor.

10. Okula giden çocukların yanına su koymak şart!

Çocukların büyük bir zamanı okulda geçiyor. O yüzden yanlarında su olması gerek. Çocuğuna özel bir su şişesi alarak okula götürmesini sağlayabilirsin. Bu sayede evde olduğu gibi okulda da su içme rutin haline getirilebilir.

11. Ödül sistemi her zaman işe yarar!

Çocukların motivasyonunu artırmak için küçük ödüller verebilirsin. Haftalık su hedefini tutturduğunda küçük bir hediye vererek su içme alışkanlığı kazandırabilirsin. Mesela bu hafta içmesi gereken suyu içerse hafta sonu birlikte istediği etkinliği yapabilirsiniz.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
