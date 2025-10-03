onedio
Çektiği "Ravioli" Videosuyla Viral Olan 89 Yaşındaki İtalyan Kadın 4 Milyon Takipçiye Ulaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.10.2025 - 14:10

Pop art akımının önemli isimlerinden Andy Warhol'un 'bir gün herkes on beş dakikalığına ünlü olacak' sözünü bilmeyen yoktur. Sosyal medya dünyası da çıkardığı ünlüler, üretilen konseptler, belli başlı ağların üyesi olmadan en tepeye çıkabilen yüzler sayesinde Warhol'u her geçen gün doğruluyor. 

Sosyal medya fenomeni veya influencer olmak için gayret gösteren hatta varını yoğunu ortaya dökenler genelde gençler olsa da arada ihtiyar fenomenlere de rastlayabiliyoruz. Bunların global çapta en yeni örneği Nonna Natalina (Natalina Nine) lakabıyla takipçi rekorları kıran İtalyan fenomen Natalina Moroni. Moroni'yi üne ve yüz binlerce takipçiye kavuşturan video ise oldukça sade, basit bir ravioli kesme videosu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
2022 yılında torunu Luca'nın çektiği videolarla yer alan Nonna Natalina asıl çıkışını 2023'te yaptı.

İtalyan kadının mütevazı mutfağında başlayan videolar takipçi ve finansal özgürlük kazanıldıkça yerini ışıklı stüdyolara veya lüks mutfak aletlerine bırakmadı. Nonna'nın tavırları ve verdiği herkesin büyükannesi hissi popülariteyle değişmedi. Bunun yanında yapılan işbirlikleriyle gelen ticari başarı markalaşmayla taçlandırıldı ve kendi ismi ve sloganlarıyla ürünler piyasaya sürüldü.

89'luk fenomen İtalya basınına 2025 şubat ayında verdiği röportajda kullandığı şu sözlerle başarısının sırrını açıklamış.

'Yaş sadece bir sayı; mutfakta ya da hayatta, kalbinle hareket edersen her zaman genç kalırsın!'

