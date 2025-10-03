Çektiği "Ravioli" Videosuyla Viral Olan 89 Yaşındaki İtalyan Kadın 4 Milyon Takipçiye Ulaştı

Pop art akımının önemli isimlerinden Andy Warhol'un 'bir gün herkes on beş dakikalığına ünlü olacak' sözünü bilmeyen yoktur. Sosyal medya dünyası da çıkardığı ünlüler, üretilen konseptler, belli başlı ağların üyesi olmadan en tepeye çıkabilen yüzler sayesinde Warhol'u her geçen gün doğruluyor.

Sosyal medya fenomeni veya influencer olmak için gayret gösteren hatta varını yoğunu ortaya dökenler genelde gençler olsa da arada ihtiyar fenomenlere de rastlayabiliyoruz. Bunların global çapta en yeni örneği Nonna Natalina (Natalina Nine) lakabıyla takipçi rekorları kıran İtalyan fenomen Natalina Moroni. Moroni'yi üne ve yüz binlerce takipçiye kavuşturan video ise oldukça sade, basit bir ravioli kesme videosu.