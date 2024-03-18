Çanakkale ve Atatürk Zihniyeti

İşte Atatürk böyle bir zihne sahip, nadir bir insandı. İstanbul işgal olmuş, Anadolu paylaşılmış ve dört bir yandan kuşatılmış olmasına rağmen o hiçbir zaman “Ne olacak bu ülkenin hali” dememiş. “Geldikleri gibi giderler.” demiştir. Atatürk, durum ne olursa olsun şikâyet etmemiş, sızlanmamış ve hiçbir zaman kin ve intikam peşinde olmamıştır. Daima yapılması gerekeni planlamış, uygulamış ve zaferlere ulaşmıştır.

Asrın lideri olmak

İnsanlık tarihi toplum yöneten çok etkili liderlerle doludur. Tamamına yakını gücüyle, baskısıyla, korkuya dayalı, akılcı ama vicdanlı olmayan yöntemlerle hükmetmişlerdir. Ancak bazı liderler gelmiştir ki savaşta da barışta da hem son derece akılcı ve bir o kadar da insani değerlerle yönetmişlerdir.

Atatürk böyle bir liderdi. O inanılmaz bir askerdi. Gerektiğinde savaşmıştır. Fakat savaşı, adeta bir sanatçı, bir bilge ustalığı ve duygusallığı ile yapmıştır. Tarihte kaç komutan savaşta öldürdüğü gençler için “Onlar bizim bağrımızda yatıyor, onlar artık bizim evlatlarımızdır.” ifadesini kullanarak ailelerini teselli etmiştir? Kaç komutan kendi toplumunun kadınlarına tecavüz edip çocuklarını öldüren düşman askerlerini yendikten sonra o toplumun bayrağına ayak basmayıp saygı duymuştur? Teslim olan komutanları da “Üzülmeyin general; askerlikte, mağlup olmak da var.” diyerek teselli etmiştir? Bundandır ki, rakipleri dâhil tüm dünya Atatürk’ü takdir etmiş, onu asrın lideri ilan etmişlerdir

O güçlü düşmanlarını dize getirirken, onların gönüllerini de kazanmıştır. İngiliz Lloyd George, Atatürk için 'İnsanlık tarihi birkaç yüzyılda bir dahi yetiştirebiliyor. O da maalesef Türklere nasip oldu.” demiştir. İzmir’de denize döktüğü Yunanistan’ın Başbakanı Venizelos, 1930 yılında Atatürk’ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermiştir. UNESCO 1981 yılını tüm dünyada Atatürk yılı olarak ilan etmiştir.

Görüldüğü gibi Atatürk’ün asrın liderliği, sadece onu sevenlerin destekleyenlerin değil onu sevmeyen rakipleri hatta düşmanları tarafından saygıyla ve sevgiyle tescil edilmiştir. Ancak Atatürk gibi çok ama çok özel ve asil zihniyete sahip kişilikler bunu başarabilir.

Atatürk’ün ve ona inanıp peşinden giderek bu ülke için şehit olan tüm askerlerimizin ruhu şad olsun.

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