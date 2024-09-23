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Burun, Çene ve Daha Fazlası: Dolgular Hakkında Bilmeniz Gerekenler Cosmedica Aesthetic'te!

Burun, Çene ve Daha Fazlası: Dolgular Hakkında Bilmeniz Gerekenler Cosmedica Aesthetic'te!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
23.09.2024 - 16:34

Burun, çene gibi yüz hatlarını dengelemek ve estetik görünümü geliştirmek için tercih edilen popüler estetik uygulamaları anlatıyoruz.

Burun Dolgusu Nasıl Uygulanır?

Burun Dolgusu Nasıl Uygulanır?

Burun şekli ve görünüm değişikliği için yapılan minimal invaziv bir estetik operasyon, burun dolgusu olarak bilinmektedir. İşlem genellikle ofis ortamında yapılır ve yaklaşık 15 ila 30 dakika sürer. İlk olarak bölgeye lokal anestezik krem ​​uygulanır. Bu, işlem sırasında ortaya çıkabilecek ağrıyı azaltmak için kullanılır. 

Burna anestezi uygulandıktan sonra estetik uzmanı veya doktor dolgusunu temizler. Hyaluronik asit bazlı dolgular, ciltte doğal olarak bulunan ve suyunun bir şekilde sunulduğu için daha popülerdir. Burun köprüsü veya ucu gibi dolgu elemanları birleştirilerek istenilen şekil ve konum sağlanır.​ 

İşlem sırasında biraz baskı veya batma hissi olabilir, ancak bu genellikle hafiftir. Dolgu uygulandıktan sonra burun şekli simetrik ve doğal parlaklık sağlamak için hafif bir masaj yapılabilir. Bölgede bir miktar şişme ve deformasyon oluşabilir, ancak bunlar genellikle kısa sürede geçer. İşlemin ardından normal günlük işlemlerine hemen dönebilirsiniz.

Burun Dolgusu Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

Burun Dolgusu Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

Çeşitli estetik hedeflere ulaşmak için burun dolgusu yapılabilir. Burun görünümlerindeki değişiklikler veya çöküntüler ilk olarak düzeltilir. Örneğin, dolgu maddelerinin burun görünümlerindeki küçük eğrilikleri veya çöküntüleri düzeltilebilir. Bununla birlikte, burun ucunun belirgin veya kalkık olması isteniyorsa, dolgu ile bu bölgede daha fazla hacim bölünmesi olur. 

Burun dolgusu, burun şekli doğal ve simetrik hale getirilmiş estetik açıdan büyük bir değişiklik sağlar. Burun ameliyatı olmak istemeyenler veya uygun depolamak için genellikle tercih edilir. Ayrıca mevcut burun ameliyatlarının bulguları veya küçük iyileştirmeler yapmak isteyenler için uygundur. 

Bununla birlikte burun dolgusu kalıcı bir çözüm sağlamaz ve genellikle altı ila on iki ay sürer ve ardından tekrarlanması gerekir. Burun yapısı ve estetik nesnelerin göz önünde bulundurularak, burun dolgusu uzman bir hekim tarafından özelleştirilmelidir.

Çene Dolgusu Nedir?

Çene Dolgusu Nedir?

Çene dolgusu, çenenin profilini ve hizmetleri için yapılan bir estetik operasyondur. Çene hattında hacim kaybını dağıtmak, çene ucunu daha belirgin hale getirmek veya çene konturunu düzeltmek için genellikle hyaluronik asit veya diğer dolgu maddeleri uygulanır. 

Bu işlem, çenenin daha modern ve estetik bir görünüm kazanmasını sağlar. Özellikle çene hattındaki değişiklikler veya çöküntüler olan kişiler için etkili bir çözümdür. Ayrıca yüz profilini bağlantı isteyen veya çene ucunun daha belirgin olması isteyenler tarafından tercih edilir. 

Çene dolgusu genellikle minimal invaziv bir prosedürdür ve işlem sonrasında hemen günlük aktivitelere dönüştürülebilir. Etkileri, kullanılan dolgu maddesine bağlı olarak 6-18 ay içinde alınır. Dolgu işlemi sırasında anestezik krem, konfor sağlanır ve sonuçları genellikle doğal görünür. Ancak, sonuçların kalıcılığı muhafaza edilebilir ve dolgunun düzenli olarak tekrarlanması mümkündür. 

Bu işlem çenenin daha düzenli ve şık görünmesini sağlar. Özellikle çene hattında çöküntüler veya düzensizlikler olan insanlar için iyi bir çözümdür. Bu, yüz profilini değiştirmek isteyen veya çene ucunun daha belirgin olması isteyenler için de idealdir. 

Çene dolgusu, tipik olarak minimal invaziv bir prosedürdür ve işlemden sonra hemen günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Kullanılan dolgu maddesine bağlı olarak etki süresi 6 ila 18 ay arasında değişebilir. Anestezik krem ​​dolgu işlemi sırasında rahatlık sağlanır ve sonuçlar genellikle doğal görünür. 

Çene Dolgusunda Uygulanan Dolgu Maddeleri Nelerdir?

Çene dolgusunda genellikle hyaluronik asit, kalsiyum hidroksiapatit ve polikaprolakton kullanılır. En yaygın dolgu maddesi olan hyaluronik asit, su tutma kapasitesi sayesinde cildin nemini artırması doğal bir hacim sağlar. Hyaluronik asit dolgularının etkisi geçici olsa da genellikle altı ila on iki ay arasında kalıcı olarak kalır ve uygulama sonrasında etkisi hemen belirlenir. 

Çene bölgesinde daha kalıcı ve sağlam sonuçlar elde etmek için kalsiyum hidroksiapatit en iyi seçimdir. Bu madde, kişilerin doğal olarak elde edilen bir mineraldir ve kemik benzeri bir yapı oluşturur. Kalsiyum hidroksiapatit dolguları genellikle iki ila on sekiz ay arasında etkili olur ve çenenin doğal şeklidir.​ 

Çene dolgusunda polikaprolakton da kullanılır. Bu madde vücudunda emilir ve ciltte kolajen üretimini teşvik eder. Polikaprolakton dolgularının etkisi yaklaşık iki yıl boyunca devam edebilir.

Gözaltı Işık Dolgusu Ne İşe Yarar?

Gözaltı Işık Dolgusu Ne İşe Yarar?

Gözaltı ışık dolgusu, göz yorgunu ve kararmış görünümden kurtulmak için uygulanan bir estetik tedavidir. Bu dolgu, cildin daha pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar ve özellikle göz altında derinleşmiş çizgileri ve çukurları hedef alır. Hyaluronik asit içeren bu madde, su tutma yeteneğine sahip olduğu için gözaltındaki dolguyu nemlendirir ve doldurur. 

Gözaltı ışık dolgusu, kırışıklıkları ve ince çizgileri daha genç bir görünüm sağlar. Dolgu maddesi, uygulama sırasında gözaltı bölgelerinde hacim kaybı geri kazanmak için hafifçe toplanır. İşlem sonrasında gözaltı bölgesi hemen iyileşebilir, ancak birkaç hafta içinde kalıcı sonuçlar ortaya çıkar. 

Bu dolgu tipi, gözaltı torbalarını ve halkalarını daha iyi ve dinlenmiş bir görünüm sağlar. Bununla birlikte, bu tedavinin uygun olmaması, bu nedenle uygulamadan önce bir estetik uzmanından kapsamlı bir değerlendirme yapmak çok önemlidir.

Gözaltı Işık Dolgusu Nasıl Yapılır?

Gözaltı ışık dolgusu, göz hasarı sorunlarının ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir estetik prosedürdür. İlk olarak, uzmanınız gözaltı lokal anestezik krem ​​sürür. Bu, değişim sırasında herhangi bir rahatsızlık yaşamamanız için çok önemlidir. Krem uygulandıktan sonra etkili olması için belirli bir süre kullanılır. 

Son olarak, ince iğneler kullanılarak hyaluronik asit içeren bir maddenin göz altının çürümüş dolgusu alınır. Hyaluronik asit, ciltte doğal olarak bulunan ve nemi çekme yeteneğine sahip bir madde olduğu için, dolgu maddesinin gözaltındaki ince çizgileri ve çukurları doldurma için suyu bağları. Dolgu maddesi uygulama sırasında yerleştirilir ve bölgedeki hacim eksikliklerini gidermek için gözaltı ışık dolgusu eklenir. 

İşlem tipik olarak 15 ila 30 dakika sürer ve çok az invaziv olduğundan, çoğu kişi anında günlük faaliyetlere dönebilir. Uygulamanın ardından morarma ve şişme olabilir, ancak genellikle birkaç gün içinde geçer. Sonuçların genellikle altı ila on iki ay arasında kalması ve düzenli olarak tekrarlanması önerilir.

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