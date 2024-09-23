Burun, Çene ve Daha Fazlası: Dolgular Hakkında Bilmeniz Gerekenler Cosmedica Aesthetic'te!

Çene dolgusu, çenenin profilini ve hizmetleri için yapılan bir estetik operasyondur. Çene hattında hacim kaybını dağıtmak, çene ucunu daha belirgin hale getirmek veya çene konturunu düzeltmek için genellikle hyaluronik asit veya diğer dolgu maddeleri uygulanır.

Bu işlem, çenenin daha modern ve estetik bir görünüm kazanmasını sağlar. Özellikle çene hattındaki değişiklikler veya çöküntüler olan kişiler için etkili bir çözümdür. Ayrıca yüz profilini bağlantı isteyen veya çene ucunun daha belirgin olması isteyenler tarafından tercih edilir.

Çene dolgusu genellikle minimal invaziv bir prosedürdür ve işlem sonrasında hemen günlük aktivitelere dönüştürülebilir. Etkileri, kullanılan dolgu maddesine bağlı olarak 6-18 ay içinde alınır. Dolgu işlemi sırasında anestezik krem, konfor sağlanır ve sonuçları genellikle doğal görünür. Ancak, sonuçların kalıcılığı muhafaza edilebilir ve dolgunun düzenli olarak tekrarlanması mümkündür.

Bu işlem çenenin daha düzenli ve şık görünmesini sağlar. Özellikle çene hattında çöküntüler veya düzensizlikler olan insanlar için iyi bir çözümdür. Bu, yüz profilini değiştirmek isteyen veya çene ucunun daha belirgin olması isteyenler için de idealdir.

Çene dolgusu, tipik olarak minimal invaziv bir prosedürdür ve işlemden sonra hemen günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Kullanılan dolgu maddesine bağlı olarak etki süresi 6 ila 18 ay arasında değişebilir. Anestezik krem ​​dolgu işlemi sırasında rahatlık sağlanır ve sonuçlar genellikle doğal görünür.

Çene Dolgusunda Uygulanan Dolgu Maddeleri Nelerdir?

Çene dolgusunda genellikle hyaluronik asit, kalsiyum hidroksiapatit ve polikaprolakton kullanılır. En yaygın dolgu maddesi olan hyaluronik asit, su tutma kapasitesi sayesinde cildin nemini artırması doğal bir hacim sağlar. Hyaluronik asit dolgularının etkisi geçici olsa da genellikle altı ila on iki ay arasında kalıcı olarak kalır ve uygulama sonrasında etkisi hemen belirlenir.

Çene bölgesinde daha kalıcı ve sağlam sonuçlar elde etmek için kalsiyum hidroksiapatit en iyi seçimdir. Bu madde, kişilerin doğal olarak elde edilen bir mineraldir ve kemik benzeri bir yapı oluşturur. Kalsiyum hidroksiapatit dolguları genellikle iki ila on sekiz ay arasında etkili olur ve çenenin doğal şeklidir.​

Çene dolgusunda polikaprolakton da kullanılır. Bu madde vücudunda emilir ve ciltte kolajen üretimini teşvik eder. Polikaprolakton dolgularının etkisi yaklaşık iki yıl boyunca devam edebilir.