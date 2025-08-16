Bursaspor - Eskişehirspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Bursaspor Maçı Hangi Kanalda?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursaspor ve Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. İki köklü kulüp, prestij niteliği taşıyan özel bir maçta sahaya çıkacak. Futbolseverler ise mücadelenin tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Taraftarların heyecanla beklediği bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir prova olacak.

Peki Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...