Bursaspor - Eskişehirspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Bursaspor Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
16.08.2025 - 15:31

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursaspor ve Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. İki köklü kulüp, prestij niteliği taşıyan özel bir maçta sahaya çıkacak. Futbolseverler ise mücadelenin tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Taraftarların heyecanla beklediği bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir prova olacak. 

Peki Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Bursaspor - Eskişehirspor Maçı Ne Zaman?

Bursaspor ile Eskişehirspor arasındaki hazırlık maçı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Yeni sezon öncesinde teknik direktörler için kadrolarını deneme fırsatı olacak bu özel maç, futbolseverler için de sezon öncesi önemli bir heyecan yaratıyor.

Bursaspor - Eskişehirspor Maçı Hangi Kanalda?

Bursaspor - Eskişehirspor karşılaşması Es TV, AS TV ve Kanal 26 üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Ayrıca yayın, Digiturk, Tivibu, D-Smart, Kablo TV ve Türksat platformları üzerinden de izlenebilecek. Böylece taraftarlar maç heyecanını farklı platformlardan kolayca takip edebilecek.

Bursaspor - Eskişehirspor Maçı Nerede Oynanacak?

Mücadele, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen maçta hem Bursaspor’un genç oyuncuları hem de Eskişehirspor’un yeni transferleri sahne alacak.

