Her koşulda sen mağdur olabilir misin, sence? İtiraf et şöyle bir düşünüp 'Ama o da böyle yaptı!' diye isyan ettin. Hep kendini mağdur ve suçlu konuma atıyorsun. Her kötü şey senin başına gelmiş. Ama aldanırken aldatmaya da meyillisin. Bizden söylemesi!