Bu Testte Senin Arabadaki Koltuğunu Söylüyoruz!
Arabanın içinde hangi koltuğu kendine ait hissediyorsun? Şoför, ön yolcu, arka sağ ya da arka orta... Her biri ayrı bir ruh hali demek. Gel bakalım seninki hangisiymiş öğrenelim.
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım! Uzun yol deyince aklına ilk gelen şeyi seçer misin?
4. Arabada senin için en önemli konfor detayı nedir peki?
5. Mola yerine vardın diyelim. Arabadan iner inmez yaptığın şeyi öğrenelim!
6. Daha önce hiç uzun bir yolda mola vermeden seyahat ettiğin oldu mu?
7. Kalabalık bir arkadaş grubuyla yoldasınız. Yol uzadıkça arabada herkesin modu düşüyor. Senin katkın ne olur?
8. Yolculuk yapmaktan en çok keyif alacağın bir manzara seç!
9. Son sorudayız! Uzun yolun en güzel tarafı sence nedir?
Sürücü koltuğu!
Ön yolcu koltuğu!
Arka sağ koltuk!
Arka orta koltuk!
