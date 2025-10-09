onedio
Bu Testte Senin Arabadaki Koltuğunu Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
09.10.2025 - 19:04

Arabanın içinde hangi koltuğu kendine ait hissediyorsun? Şoför, ön yolcu, arka sağ ya da arka orta... Her biri ayrı bir ruh hali demek. Gel bakalım seninki hangisiymiş öğrenelim.

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! Uzun yol deyince aklına ilk gelen şeyi seçer misin?

4. Arabada senin için en önemli konfor detayı nedir peki?

5. Mola yerine vardın diyelim. Arabadan iner inmez yaptığın şeyi öğrenelim!

6. Daha önce hiç uzun bir yolda mola vermeden seyahat ettiğin oldu mu?

7. Kalabalık bir arkadaş grubuyla yoldasınız. Yol uzadıkça arabada herkesin modu düşüyor. Senin katkın ne olur?

8. Yolculuk yapmaktan en çok keyif alacağın bir manzara seç!

9. Son sorudayız! Uzun yolun en güzel tarafı sence nedir?

Sürücü koltuğu!

Sen tam bir direksiyon insanısın! Kontrolü ele almayı seviyorsun ve güven senin için ilk sırada. İnsanlar senin yanındayken rahatlıyor çünkü sen her şeyin yolunda gitmesini sağlıyorsun. Bazen kendine fazla sorumluluk yüklesen de bırak ben hallederim tavrın sana yakışıyor!

Ön yolcu koltuğu!

Sen “co-pilot” ruhlusun desek abartmış olmayız! Harita açan, müzik ayarlayan ve yeri geldiğinde şoföre sohbetle destek olan kişisin. Yan koltuğun enerjisi senden soruluyor. İnsanlar seninle yolculuğu daha eğlenceli buluyor çünkü sen ortamın ayarını iyi tutturuyorsun!

Arka sağ koltuk!

Senin ruhun daha keyifçi bir ruha benziyor! Ön planda olmak zorunda değilsin, arkada kendine alan yaratıp yolun tadını çıkarıyorsun. Kahkahaların ve anlık yorumların yolculuğu unutulmaz kılıyor. Bazen de kafanı cama yaslayıp manzarayı izlemek sana yetiyor!

Arka orta koltuk!

Sen biraz gizli kahraman gibisin. En ortada olsan da genelde dikkat çekmiyorsun ama ortamın dengesini sağlayan sensin. Kolay adapte oluyorsun, kavga gürültü varsa kenara çekiliyorsun. Bazen sessizliğin bile gruba huzur katıyor. “Ben neredeysem orası da rahattır” diyorsun!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
