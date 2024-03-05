Bu Evet Hayır Testi Senin Bencil Olup Olmadığını Söylüyor!

Kendini düşünmek, kendi çıkarlarını her zaman bir adım önde tutmak... Bu konuda sana kimse taş çıkartamaz. Bu 'ben merkezcilik' denen illetin ne demek olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Kendini düşünmekten başka bir şey bilmiyorsun sanki. Sanki dünya etrafında sen dönüyorsun ve herkesin senin etrafında pervane olması gerekiyor. Kendi çıkarların, kendi düşüncelerin, kendi hislerin... Hepsi birer birer ön planda. Bu konuda adeta bir master yapmışsın!

Hayatın çalkantılı dalgaları seni bir kıyıya savurmuş gibi hissediyorsun. Her zaman etrafındakilere yardım etmek, onların mutluluğunu düşünmek için çabalayan biri olmana rağmen, bu durumun seni yıprattığını ve enerjini tükettiğini fark etmişsin. Kendi çıkarları için senin iyi niyetini suistimal eden insanlar yüzünden, artık her şeyden elini eteğini çekmişsin.

Şimdi hayata farklı bir pencereden bakıyorsun. Artık yalnızca kendin ve başarıların var gözünde. Başkalarının mutluluğu için çabalamaktan vazgeçmişsin ve bu durumun sana daha iyi ve daha verimli geldiğini fark etmişsin. Kendini başkalarının yerine koymak yerine, artık kendi çıkarlarını düşünmeye başlamışsın. Bu da seni içten içe bencil biri yapmış.

Artık attığın her adımı kendin için atıyorsun. Hatta daha önce sana yaptıkları gibi, insanların senin çıkarların için hareket etmesini sağlamaya başlamışsın. Bu durum seni bencillik konusunda adeta bir usta yapmış. Artık hayatta kendi çıkarlarını düşünmeye başlamış, bencillik konusunda adeta bir master yapmış biri olmuşsun. Kendi çıkarlarını düşünmek, belki de hayatta en önemli derslerden biri olmuş senin için.