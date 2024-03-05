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Bu Evet Hayır Testi Senin Bencil Olup Olmadığını Söylüyor!

Bu Evet Hayır Testi Senin Bencil Olup Olmadığını Söylüyor!

GNS
GNS - Onedio Editörü
05.03.2024 - 09:02

Hepimizin içinde yatan bir bencil var elbette. Kimi zaman elimizde olmadan yaptığımız hareketler, kimi zaman ise inadına yaptığımız davranışlarla ortaya çıkıyor. Ama bazı durumlar var ki, gerçekten turnusol değerinde. Peki sen bencil misin, değil misin? Bu evet/hayır testi bencil olup olmadığını söylüyor!

Hadi başlayalım!

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1. Söyle bakalım, arkadaş ortamında senin istemediğin yemek tercih edilirse suratını asar mısın?

2. 500 bin TL için en yakın arkadaşının kolunu kırar mısın?

3. Bir duruma sonunda günah keçisi ilan edileceğini bile bile müdahale eder misin?

4. Arkadaşınızın bir yumurtaya dönüştüğünü farz edin. Eğer bir yıl boyunca onu kırmadan muhafaza edebilirseniz arkadaşınız 1 milyon dolar kazanacak. Ama eğer kırarsanız, siz 1 milyon dolar kazanacaksınız. Arkadaşınızı kırar mıydınız?

5. Bir odaya girdiniz ve hayatınız boyunca tanıdığınız tüm insanlar o odanın içerisinde. Aklınıza gelen, arayıp bulacağınız ilk kişiyi düşünün. Bir de tersini düşünelim, aynı odada o kişi sizi arar mıydı?

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6. Önünde iki yol var; Mavi yol tüm sevdiklerinle birlikte zorlu bir hayat sunuyor. Kırmızı yol sana yepyeni bir hayat sunuyor ama şimdiye kadar tanıdığın ve sevdiğin hiç kimse seninle gelemeyecek. Yine de kırmızı yolu seçer miydin?

7. Kahve makinesinin önünde ucu biraz kırık, bir de hiçbir problemi olmayan iki bardak var. Kırık olanı alır mısın?

8. Kanlı bıçaklı olduğun, yüzünü görmekten midenin bulandığı biri var karşında. Yanında kimse yok ve yardıma ihtiyacı var. O halini görüp yardım etmeye gider misin?

9. Arkadaşın aldatılıyor ve buna şahit oldun. Ancak şöyle bir sıkıntı var, 1 hafta sonra nikahları var ve her şeyleri de hazır! Arkadaşına aldatıldığını söyler misin?

Biliyorum, biliyorum, bencillik konusunda senin adeta bir uzman olduğunu!

Kendini düşünmek, kendi çıkarlarını her zaman bir adım önde tutmak... Bu konuda sana kimse taş çıkartamaz. Bu 'ben merkezcilik' denen illetin ne demek olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Kendini düşünmekten başka bir şey bilmiyorsun sanki. Sanki dünya etrafında sen dönüyorsun ve herkesin senin etrafında pervane olması gerekiyor. Kendi çıkarların, kendi düşüncelerin, kendi hislerin... Hepsi birer birer ön planda. Bu konuda adeta bir master yapmışsın!

Hayatın çalkantılı dalgaları seni bir kıyıya savurmuş gibi hissediyorsun. Her zaman etrafındakilere yardım etmek, onların mutluluğunu düşünmek için çabalayan biri olmana rağmen, bu durumun seni yıprattığını ve enerjini tükettiğini fark etmişsin. Kendi çıkarları için senin iyi niyetini suistimal eden insanlar yüzünden, artık her şeyden elini eteğini çekmişsin.

Şimdi hayata farklı bir pencereden bakıyorsun. Artık yalnızca kendin ve başarıların var gözünde. Başkalarının mutluluğu için çabalamaktan vazgeçmişsin ve bu durumun sana daha iyi ve daha verimli geldiğini fark etmişsin. Kendini başkalarının yerine koymak yerine, artık kendi çıkarlarını düşünmeye başlamışsın. Bu da seni içten içe bencil biri yapmış.

Artık attığın her adımı kendin için atıyorsun. Hatta daha önce sana yaptıkları gibi, insanların senin çıkarların için hareket etmesini sağlamaya başlamışsın. Bu durum seni bencillik konusunda adeta bir usta yapmış. Artık hayatta kendi çıkarlarını düşünmeye başlamış, bencillik konusunda adeta bir master yapmış biri olmuşsun. Kendi çıkarlarını düşünmek, belki de hayatta en önemli derslerden biri olmuş senin için.

Birçok insanın hayatında bencil olmak, genellikle olumsuz bir özellik olarak görülür. Ancak senin durumunda, durum tam tersi! Sen, istesen de bencil olamıyorsun!

Biraz bencil olmak, kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini önemsemek demektir. Ancak sen, her zaman başkalarını düşünüyorsun. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini bir kenara bırakıp, her zaman başkalarının mutluluğunu düşünüyorsun. Bu, senin ne kadar özverili ve düşünceli bir insan olduğunu gösteriyor. Birçok insan, kendi çıkarları için bencil olabilir. Ancak sen, her zaman başkalarının çıkarlarını düşünüyorsun. Kendi çıkarların yerine, başkalarının çıkarlarını düşünüyorsun. Bu, senin ne kadar adil ve dürüst bir insan olduğunu gösteriyor.Biraz bencil olmak, kendi hayatını yaşamak demektir. Ancak sen, her zaman başkalarının hayatını yaşamayı tercih ediyorsun. Kendi hayatını yaşamak yerine, başkalarının hayatını yaşamayı tercih ediyorsun. Bu, senin ne kadar empatik ve anlayışlı bir insan olduğunu gösteriyor.Sonuç olarak, sen istesen de bencil olamıyorsun! Bu, senin ne kadar özverili, düşünceli, adil, dürüst, empatik ve anlayışlı bir insan olduğunu gösteriyor. Bu özelliklerin, seni herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir insan yapıyor. Senin gibi insanlar, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor.

Senin içinde bencilliğe dair en ufak bir iz bile bulunmuyor. Adeta bencil duyguların tümünü üzerinden atmış, tamamen arınmış gibisin. Kimi zaman düşünüyorum da, belki de bir dönem bencilce yaşadığın hayatın seni mutsuzluğun en dibine çektiğini fark edip, bu duygudan tamamen kurtulmuş olabilirsin...

Seninle birlikte herkesin en iyi halini görmek, herkesin mutlu olmasını istemek ne güzel bir düşünce! Her adımını öyle bir hesap ediyorsun ki, başkasına zarar verebilecek bir durum oluşmasına asla izin vermiyorsun. Kendi duygularını olduğu kadar, başkalarının duygularını da gözetiyorsun. Bu ne büyük bir özveri, ne büyük bir sevgi!

Elbette ki, hayatta bazen zorlu tercihler yapmak, bazen de zor kararlar vermek durumunda kalabiliriz. Ancak bu noktada, verdiğin kararlar için seni kimse yargılamaz ve bencil olduğunu düşünmez. Çünkü senin bencilliğe dair bir iz bulmak neredeyse imkansız. İçinde bulunduğun bu saf ve temiz düşüncelerin içerisinde, bencilliğe dair bir iz bulmak neredeyse imkansız. İşte bu yüzden, senin bu saf ve temiz düşüncelerin içerisinde bencilliğe rastlamıyorum bile. Bu, senin ne kadar özverili ve düşünceli bir insan olduğunu gösteriyor.

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