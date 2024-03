Biraz bencil olmak, kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini önemsemek demektir. Ancak sen, her zaman başkalarını düşünüyorsun. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini bir kenara bırakıp, her zaman başkalarının mutluluğunu düşünüyorsun. Bu, senin ne kadar özverili ve düşünceli bir insan olduğunu gösteriyor. Birçok insan, kendi çıkarları için bencil olabilir. Ancak sen, her zaman başkalarının çıkarlarını düşünüyorsun. Kendi çıkarların yerine, başkalarının çıkarlarını düşünüyorsun. Bu, senin ne kadar adil ve dürüst bir insan olduğunu gösteriyor.Biraz bencil olmak, kendi hayatını yaşamak demektir. Ancak sen, her zaman başkalarının hayatını yaşamayı tercih ediyorsun. Kendi hayatını yaşamak yerine, başkalarının hayatını yaşamayı tercih ediyorsun. Bu, senin ne kadar empatik ve anlayışlı bir insan olduğunu gösteriyor.Sonuç olarak, sen istesen de bencil olamıyorsun! Bu, senin ne kadar özverili, düşünceli, adil, dürüst, empatik ve anlayışlı bir insan olduğunu gösteriyor. Bu özelliklerin, seni herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir insan yapıyor. Senin gibi insanlar, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor.

Senin içinde bencilliğe dair en ufak bir iz bile bulunmuyor. Adeta bencil duyguların tümünü üzerinden atmış, tamamen arınmış gibisin. Kimi zaman düşünüyorum da, belki de bir dönem bencilce yaşadığın hayatın seni mutsuzluğun en dibine çektiğini fark edip, bu duygudan tamamen kurtulmuş olabilirsin...

Seninle birlikte herkesin en iyi halini görmek, herkesin mutlu olmasını istemek ne güzel bir düşünce! Her adımını öyle bir hesap ediyorsun ki, başkasına zarar verebilecek bir durum oluşmasına asla izin vermiyorsun. Kendi duygularını olduğu kadar, başkalarının duygularını da gözetiyorsun. Bu ne büyük bir özveri, ne büyük bir sevgi!

Elbette ki, hayatta bazen zorlu tercihler yapmak, bazen de zor kararlar vermek durumunda kalabiliriz. Ancak bu noktada, verdiğin kararlar için seni kimse yargılamaz ve bencil olduğunu düşünmez. Çünkü senin bencilliğe dair bir iz bulmak neredeyse imkansız. İçinde bulunduğun bu saf ve temiz düşüncelerin içerisinde, bencilliğe dair bir iz bulmak neredeyse imkansız. İşte bu yüzden, senin bu saf ve temiz düşüncelerin içerisinde bencilliğe rastlamıyorum bile. Bu, senin ne kadar özverili ve düşünceli bir insan olduğunu gösteriyor.