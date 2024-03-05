Bu Evet Hayır Testi Senin Bencil Olup Olmadığını Söylüyor!
Bu Evet Hayır Testi Senin Bencil Olup Olmadığını Söylüyor!
Hepimizin içinde yatan bir bencil var elbette. Kimi zaman elimizde olmadan yaptığımız hareketler, kimi zaman ise inadına yaptığımız davranışlarla ortaya çıkıyor. Ama bazı durumlar var ki, gerçekten turnusol değerinde. Peki sen bencil misin, değil misin? Bu evet/hayır testi bencil olup olmadığını söylüyor!
Hadi başlayalım!
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1. Söyle bakalım, arkadaş ortamında senin istemediğin yemek tercih edilirse suratını asar mısın?
2. 500 bin TL için en yakın arkadaşının kolunu kırar mısın?
3. Bir duruma sonunda günah keçisi ilan edileceğini bile bile müdahale eder misin?
4. Arkadaşınızın bir yumurtaya dönüştüğünü farz edin. Eğer bir yıl boyunca onu kırmadan muhafaza edebilirseniz arkadaşınız 1 milyon dolar kazanacak. Ama eğer kırarsanız, siz 1 milyon dolar kazanacaksınız. Arkadaşınızı kırar mıydınız?
5. Bir odaya girdiniz ve hayatınız boyunca tanıdığınız tüm insanlar o odanın içerisinde. Aklınıza gelen, arayıp bulacağınız ilk kişiyi düşünün. Bir de tersini düşünelim, aynı odada o kişi sizi arar mıydı?
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6. Önünde iki yol var; Mavi yol tüm sevdiklerinle birlikte zorlu bir hayat sunuyor. Kırmızı yol sana yepyeni bir hayat sunuyor ama şimdiye kadar tanıdığın ve sevdiğin hiç kimse seninle gelemeyecek. Yine de kırmızı yolu seçer miydin?
7. Kahve makinesinin önünde ucu biraz kırık, bir de hiçbir problemi olmayan iki bardak var. Kırık olanı alır mısın?
8. Kanlı bıçaklı olduğun, yüzünü görmekten midenin bulandığı biri var karşında. Yanında kimse yok ve yardıma ihtiyacı var. O halini görüp yardım etmeye gider misin?
9. Arkadaşın aldatılıyor ve buna şahit oldun. Ancak şöyle bir sıkıntı var, 1 hafta sonra nikahları var ve her şeyleri de hazır! Arkadaşına aldatıldığını söyler misin?
Biliyorum, biliyorum, bencillik konusunda senin adeta bir uzman olduğunu!
Birçok insanın hayatında bencil olmak, genellikle olumsuz bir özellik olarak görülür. Ancak senin durumunda, durum tam tersi! Sen, istesen de bencil olamıyorsun!
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