Yıldızların Los Angeles'taki Yangına Yardım Çağrısı: 9 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yıldızların Los Angeles'taki Yangına Yardım Çağrısı: 9 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kendall Jenner
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Irina Shayk
Ariana Grande
Katy Perry
David Beckham
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Jessie J
Emma Robert
Paris Hilton
Bella Thorne
Bella Hadid
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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