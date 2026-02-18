Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Çekilmez Biri misin?

Kimse “çekilmezim” diye güne başlamaz. Ama bazı davranışlar vardır ki masum görünür, tekrarlandıkça çevredeki insanların sabrını yavaş yavaş eritir. Bazen farkında olmadan konuşuruz, bazen farkında olup duramayız. İşte bu test, kendinle arandaki mesafeyi ölçüyor. Samimiysen sonuçlar da samimi olacak.