Bu Ayrılır mısın Ayrılmaz mısın Testine Göre En Büyük Sorunun Ne?

Bir göz atalım bakalım, seninle ilgili en büyük sorun ne biliyor musun? Kendi özgün ve benzersiz kişiliğinin farkına henüz tam anlamıyla varamamış olman! Evet, doğru duydun! Kendinde bulunan o eşsiz özelliklerin, sana ait olan o muhteşem yeteneklerin farkında bile değilsin. Bu durum, seni diğerlerinden ayıran, seni sen yapan özelliklerin farkında olmaman demek.

Bir süredir kendini biraz kayıp hissediyor olabilirsin, belki de en büyük sorunun henüz kendi eşsiz özelliklerinin farkına varamamış olman. Dışarıdan bakıldığında, seni gören herkesin gözlerine çarpan o cıvıl cıvıl enerjin, coşkun yaşama sevincin, her duruma kolayca uyum sağlama yeteneğin... Ama ne yazık ki, bu parlaklığın tamamen farkında değilsin.

Yanında sevdiklerin varken, onların senin için her şeyi yapmasına izin veriyorsun. Sevdiklerini kaybetme korkusu, belki de en büyük engelin. Bu durum seni ne kadar zorlasa da, hatta belki de üzüldüğün konulara bile ses çıkartmamayı tercih haline getirmişsin. Kendi duygularını bastırmak, belki de en kolayı geliyor.

Kaybetme korkusu seni adeta esir almış durumda. Bu korku, hayatının her alanına sızmış ve seni hareketsiz bırakmış. Kaybetme korkusuyla yaşamak, aslında hayatta yeni deneyimler kazanmanın, yeni şeyler öğrenmenin, gelişmenin önünde büyük bir engel. Bu korku, seni risk almak konusunda çekingen yapıyor ve belki de hayatının en güzel fırsatlarını kaçırmana neden oluyor. Ama unutma ki, hayatta her şey bir deneyim. Kaybetmek de, kazanmak da... Her ikisi de seni daha güçlü bir birey haline getirir. Bu yüzden, korkularını yenmeyi öğrenmelisin. Kendine olan inancını güçlendirmeli, kendi değerinin farkına varmalısın. Kendi yeteneklerini keşfetmeli ve onları geliştirmeye devam etmelisin. Kendi farkındalığınla, kaybetme korkunu yenebilirsin. Kendi gücünün farkına var ve hayatını dolu dolu yaşa!

Kabullendiğin durumlar, belki de seni rahatsız ediyor. Ama adım atamıyorsun. Çünkü sevdiklerini kaybetmekten korkuyorsun. Ancak belki de en çok ihtiyacın olan şey, biraz kendine dönüp aynadaki o şahane kişiye bakmak. Kendini fark etmek, kendi değerini anlamak... Çünkü bu hayat, senin hayatın ve senden daha kıymetli değil.

Sorunlarınla yüzleşmekten kaçınmamalısın. Evet, belki zor olacak. Belki de ilk adımı atmak korkutucu gelecek. Ama unutma ki, her zorlukla başa çıktığında, kendini biraz daha tanıyacak, biraz daha güçleneceksin. Kendi farkındalığınla, kendi değerini anladığın zaman, hayatın daha anlamlı, daha dolu dolu olacak. Kendine olan inancını kaybetme, çünkü sen eşsizsin ve bu hayatta senden daha kıymetli hiçbir şey yok.