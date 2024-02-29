Bu Ayrılır mısın Ayrılmaz mısın Testine Göre En Büyük Sorunun Ne?
Bu Ayrılır mısın Ayrılmaz mısın Testine Göre En Büyük Sorunun Ne?
İlişkilerde kimi zaman hayatımızda bizimle ilgili olan problemlerimizi bastırıyoruz. Bu da davranışlarımıza yansıyor. Aşktan gözümüz kör olsa da bazı davranışları kabullenmek ya da kabullenmemek tamamen tercihimize kalmış durumda. Peki senin en büyük sorunun ne? Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın? Cevabını ver ve en büyük sorununu öğren!
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1. Her gün evden çıkmadan giydiklerinin fotoğrafını çekip atmanı istese ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
2. Sosyal medya hesaplarının şifresini istedi ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
3. Telefonunda eski sevgilisiyle fotoğraflarını gördün, "silmeyi unutmuşum, çok eskide kalmış" dedi. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
4. Sosyal medya hesaplarına hiç tanımadığı karşı cinsleri eklemeye devam ediyor. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
5. Sana yeni tanıştığı biri hakkında yalan söyledi ve sen bunu fark ettin. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
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6. En yakın arkadaşı sevgilini sürekli karşı cinslerin olduğu ortamlara sokup "sen bize güvenmiyor musun?" diyor. Sevgilin de güle oynaya o ortamlara giriyor ve "arkadaşlarımı kıramam" diyor. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
7. Doğum gününü unuttu ve çok yoğun olduğunu, tamamen o günün hangi gün olduğuna bile bakmadığını söyledi. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
8. Toplu arkadaş ortamında özgüvensiz olduğun bir konuda senin hakkında şakalar yapıp herkesle birlikte güldü. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
9. Hiçbir sosyal medya hesabında seninle fotoğraflarını paylaşmadı ve senin de paylaşmana izin vermedi. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
10. Seni birileriyle kıyaslayıp "keşke sen de şöyle yapsan, olsan" diyor. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?
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