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Bu Ayrılır mısın Ayrılmaz mısın Testine Göre En Büyük Sorunun Ne?

Bu Ayrılır mısın Ayrılmaz mısın Testine Göre En Büyük Sorunun Ne?

GNS
GNS - Onedio Editörü
29.02.2024 - 15:31

İlişkilerde kimi zaman hayatımızda bizimle ilgili olan problemlerimizi bastırıyoruz. Bu da davranışlarımıza yansıyor. Aşktan gözümüz kör olsa da bazı davranışları kabullenmek ya da kabullenmemek tamamen tercihimize kalmış durumda. Peki senin en büyük sorunun ne? Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın? Cevabını ver ve en büyük sorununu öğren!

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1. Her gün evden çıkmadan giydiklerinin fotoğrafını çekip atmanı istese ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

2. Sosyal medya hesaplarının şifresini istedi ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

3. Telefonunda eski sevgilisiyle fotoğraflarını gördün, "silmeyi unutmuşum, çok eskide kalmış" dedi. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

4. Sosyal medya hesaplarına hiç tanımadığı karşı cinsleri eklemeye devam ediyor. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

5. Sana yeni tanıştığı biri hakkında yalan söyledi ve sen bunu fark ettin. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

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6. En yakın arkadaşı sevgilini sürekli karşı cinslerin olduğu ortamlara sokup "sen bize güvenmiyor musun?" diyor. Sevgilin de güle oynaya o ortamlara giriyor ve "arkadaşlarımı kıramam" diyor. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

7. Doğum gününü unuttu ve çok yoğun olduğunu, tamamen o günün hangi gün olduğuna bile bakmadığını söyledi. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

8. Toplu arkadaş ortamında özgüvensiz olduğun bir konuda senin hakkında şakalar yapıp herkesle birlikte güldü. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

9. Hiçbir sosyal medya hesabında seninle fotoğraflarını paylaşmadı ve senin de paylaşmana izin vermedi. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

10. Seni birileriyle kıyaslayıp "keşke sen de şöyle yapsan, olsan" diyor. Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?

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Senin en büyük sorunun yüksek öz güvenli ve burnu havada olman!

Biraz da olsa kendimizi tanıdığımızı düşünürüz, değil mi? Ancak, bazen en büyük sorunumuzun ne olduğunu fark etmek zor olabilir. İşte tam bu noktada, sana biraz ayna tutmam gerekiyor. Senin en büyük sorunun, yüksek öz güvenin ve burnunun havada olması! Evet, yanlış duymadın. Senin öz güvenin bir dağ kadar yüksek. Bu, genellikle iyi bir şey olarak kabul edilir. Ancak, durumun böyle olmadığı zamanlar da var. Özellikle de bu öz güven, seni insanların üzerinde görmeye, onları küçümsemeye başladığında. İşte o zaman, bu öz güvenin sana zarar verdiğini anlarsın. Bir de burnunun havada olması var ki, bu da başlı başına bir sorun. Kendini diğerlerinden üstün görüyorsun. Bu, belki de başarılarının, belki de doğuştan gelen bir özelliğin sonucu olabilir.

Biraz fazla öz güvenli olduğunu söylemek hafif kalır senin için. Biraz da bencil mi desek? Ama bu, başkalarını inciten bir bencillik değil, tam aksine. Kendi öz saygısını kazanmış, başkalarının hayatına müdahale etmesini reddetmiş bir insanın bencilliği bu. Kazanılmış bir güç, bir yetenek anlayacağın. Ancak bu öz güvenin sana vermiş olduğu yetkiye dayanarak burnunu da havaya dikmişsin. Kendi hayatın dahil, kimseye nefes aldırmamaya, her şeyi kontrol altında tutmaya adeta yemin etmiş gibisin.

İkili ilişkilerde de karşılıklı duygulardan ziyade kendi duygularını ve hayatını gözetmiş gibisin. Bu yüzden biraz yalnızlaşmışsın. Anlayacağın, en büyük sorununu bizzat kendin doğurmuş ve yaratmışsın. Ancak biliyorsun ki bu hayat, yalnızca senin kendine değer verdiğin kadar güzel ve önemli.

 Ancak, unutmamalısın ki, hiç kimse mükemmel değildir ve herkesin kendine özgü bir değeri vardır. Sonuç olarak, özgüvenin ve burnunun havada olması, senin en büyük sorunun. Ancak, bu durumu düzeltmek senin elinde. Kendini biraz daha alçakgönüllü ve anlayışlı bir şekilde göstermeye çalış. Unutma, herkesin senin kadar yüksek bir öz güvene sahip olmayabilir, ancak bu onların değerini azaltmaz. Kendini diğerlerinden üstün görmek yerine, onları anlamaya ve onlarla empati kurmaya çalış. Bu şekilde, hem kendini daha iyi bir insan olarak göreceksin, hem de çevrendeki insanlar seni daha çok sevecekler.

Senin en büyük sorunun kendi farkına henüz varamamış ve kaybetme korkusunu yenememiş biri olman!

Bir göz atalım bakalım, seninle ilgili en büyük sorun ne biliyor musun? Kendi özgün ve benzersiz kişiliğinin farkına henüz tam anlamıyla varamamış olman! Evet, doğru duydun! Kendinde bulunan o eşsiz özelliklerin, sana ait olan o muhteşem yeteneklerin farkında bile değilsin. Bu durum, seni diğerlerinden ayıran, seni sen yapan özelliklerin farkında olmaman demek. 

Bir süredir kendini biraz kayıp hissediyor olabilirsin, belki de en büyük sorunun henüz kendi eşsiz özelliklerinin farkına varamamış olman. Dışarıdan bakıldığında, seni gören herkesin gözlerine çarpan o cıvıl cıvıl enerjin, coşkun yaşama sevincin, her duruma kolayca uyum sağlama yeteneğin... Ama ne yazık ki, bu parlaklığın tamamen farkında değilsin.

Yanında sevdiklerin varken, onların senin için her şeyi yapmasına izin veriyorsun. Sevdiklerini kaybetme korkusu, belki de en büyük engelin. Bu durum seni ne kadar zorlasa da, hatta belki de üzüldüğün konulara bile ses çıkartmamayı tercih haline getirmişsin. Kendi duygularını bastırmak, belki de en kolayı geliyor.

Kaybetme korkusu seni adeta esir almış durumda. Bu korku, hayatının her alanına sızmış ve seni hareketsiz bırakmış. Kaybetme korkusuyla yaşamak, aslında hayatta yeni deneyimler kazanmanın, yeni şeyler öğrenmenin, gelişmenin önünde büyük bir engel. Bu korku, seni risk almak konusunda çekingen yapıyor ve belki de hayatının en güzel fırsatlarını kaçırmana neden oluyor. Ama unutma ki, hayatta her şey bir deneyim. Kaybetmek de, kazanmak da... Her ikisi de seni daha güçlü bir birey haline getirir. Bu yüzden, korkularını yenmeyi öğrenmelisin. Kendine olan inancını güçlendirmeli, kendi değerinin farkına varmalısın. Kendi yeteneklerini keşfetmeli ve onları geliştirmeye devam etmelisin. Kendi farkındalığınla, kaybetme korkunu yenebilirsin. Kendi gücünün farkına var ve hayatını dolu dolu yaşa!

Kabullendiğin durumlar, belki de seni rahatsız ediyor. Ama adım atamıyorsun. Çünkü sevdiklerini kaybetmekten korkuyorsun. Ancak belki de en çok ihtiyacın olan şey, biraz kendine dönüp aynadaki o şahane kişiye bakmak. Kendini fark etmek, kendi değerini anlamak... Çünkü bu hayat, senin hayatın ve senden daha kıymetli değil.

Sorunlarınla yüzleşmekten kaçınmamalısın. Evet, belki zor olacak. Belki de ilk adımı atmak korkutucu gelecek. Ama unutma ki, her zorlukla başa çıktığında, kendini biraz daha tanıyacak, biraz daha güçleneceksin. Kendi farkındalığınla, kendi değerini anladığın zaman, hayatın daha anlamlı, daha dolu dolu olacak. Kendine olan inancını kaybetme, çünkü sen eşsizsin ve bu hayatta senden daha kıymetli hiçbir şey yok.

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