Bu Ayrılır mısın Ayrılmaz mısın Testine Göre En Büyük Sorunun Ne?

Biraz da olsa kendimizi tanıdığımızı düşünürüz, değil mi? Ancak, bazen en büyük sorunumuzun ne olduğunu fark etmek zor olabilir. İşte tam bu noktada, sana biraz ayna tutmam gerekiyor. Senin en büyük sorunun, yüksek öz güvenin ve burnunun havada olması! Evet, yanlış duymadın. Senin öz güvenin bir dağ kadar yüksek. Bu, genellikle iyi bir şey olarak kabul edilir. Ancak, durumun böyle olmadığı zamanlar da var. Özellikle de bu öz güven, seni insanların üzerinde görmeye, onları küçümsemeye başladığında. İşte o zaman, bu öz güvenin sana zarar verdiğini anlarsın. Bir de burnunun havada olması var ki, bu da başlı başına bir sorun. Kendini diğerlerinden üstün görüyorsun. Bu, belki de başarılarının, belki de doğuştan gelen bir özelliğin sonucu olabilir.

Biraz fazla öz güvenli olduğunu söylemek hafif kalır senin için. Biraz da bencil mi desek? Ama bu, başkalarını inciten bir bencillik değil, tam aksine. Kendi öz saygısını kazanmış, başkalarının hayatına müdahale etmesini reddetmiş bir insanın bencilliği bu. Kazanılmış bir güç, bir yetenek anlayacağın. Ancak bu öz güvenin sana vermiş olduğu yetkiye dayanarak burnunu da havaya dikmişsin. Kendi hayatın dahil, kimseye nefes aldırmamaya, her şeyi kontrol altında tutmaya adeta yemin etmiş gibisin.

İkili ilişkilerde de karşılıklı duygulardan ziyade kendi duygularını ve hayatını gözetmiş gibisin. Bu yüzden biraz yalnızlaşmışsın. Anlayacağın, en büyük sorununu bizzat kendin doğurmuş ve yaratmışsın. Ancak biliyorsun ki bu hayat, yalnızca senin kendine değer verdiğin kadar güzel ve önemli.

Ancak, unutmamalısın ki, hiç kimse mükemmel değildir ve herkesin kendine özgü bir değeri vardır. Sonuç olarak, özgüvenin ve burnunun havada olması, senin en büyük sorunun. Ancak, bu durumu düzeltmek senin elinde. Kendini biraz daha alçakgönüllü ve anlayışlı bir şekilde göstermeye çalış. Unutma, herkesin senin kadar yüksek bir öz güvene sahip olmayabilir, ancak bu onların değerini azaltmaz. Kendini diğerlerinden üstün görmek yerine, onları anlamaya ve onlarla empati kurmaya çalış. Bu şekilde, hem kendini daha iyi bir insan olarak göreceksin, hem de çevrendeki insanlar seni daha çok sevecekler.