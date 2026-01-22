Boş Vaktinde Geçirdiğin Zamana Göre Hangi Kişilik Tipindesin?
Boş vakit denen şey kimine göre yeni hobiler denemek, kimine göre de biraz mola demek! Kimi tek başına olmak ister, kimi kalabalığa karışmak... Peki sen boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun? Testteki soruları cevapla, boş zamanlarına göre hangi kişiliğe sahip olduğunu söyleyelim! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Akşamki programın bir anda iptal oldu, nasıl bir tepki verirsin?
2. Boş bir vaktin var ve eline telefonunu aldın, ilk olarak neye bakarsın?
3. Genellikle hangi sebepten ötürü canın çok sıkılır?
4. Bir pazar günü tüm gün evdesin, o günü nasıl geçirirsin?
5. Birkaç günlük boş zamanın var diyelim, nasıl bir plan yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tatilde seni en mutlu eden şey hangisi?
7. “Bugün kendim için bir şey yapacağım” dediğinde bu ne olur?
8. Boş vakitlerini genelde kiminle geçirmek istersin?
İçine kapanık bir kişiliğin var!
Sen tam bir sosyal canavarsın!
Temizlik ve düzen seven bir kişiliğe sahipsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın