Boş Vaktinde Geçirdiğin Zamana Göre Hangi Kişilik Tipindesin?

Boş vakit senin için lüks değil, bir ihtiyaç! Çünkü kalabalıklar seni yoruyor ve ancak kendi alanına çekildiğinde dinlenebiliyorsun. Dışarıdan sakin, hatta mesafeli görünebilirsin ama iç dünyan oldukça yoğun. İnsanlarla vakit geçirmeyi seviyorsun ama herkesi hayatına almak istemiyorsun. Boş zamanlarında kendinle ilgilenmek, temizlik yapmak, müzik dinlemek ya da tek başına bir şeylerle meşgul olmak sana iyi geliyor. Senin için kaliteli zaman geçirebilmek her şeyden önemli!