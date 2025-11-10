onedio
Boran Başkan Kimdir? Boran Başkan Bahis mi Oynadı, Neden PFDK'ya Sevk Edildi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 21:08

Trabzonlu futbolcu Boran Başkan, TFF'nin açıkladığı 1024 kişinin arasında yer alıyor. TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği Boran Başkan 'Neden PFDK'ya sevk edildi, bahis mi oynadı?' diye merak edilmeye başlandı.

İşte detaylar...

Boran Başkan Kimdir? Boran Başkan Hangi Takımda Oynuyor?

29 Mart 2006 doğumlu Boran Başkan, Trabzonspor'da futbol oynuyor. Orta saha - Merkez Orta Saha mevkiinde oynayan Boran Başkan, 1 Temmuz 2025'te Trabzonspor'un kadrosuna katıldı.

Boran Başkan Kaç Yaşında?

29 Mart 2006 doğumlu Boran Başkan, günümüzde 19 yaşında. Boran Başkan'ın Trabzonspor altyapısından yetiştiği biliniyor.

Boran Başkan Neden PFDK'ya Sevk Edildi? Boran Başkan Bahis mi Oynadı?

Boran Başkan TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer alıyor. Boran Başkan, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
