Black Square: Hiçbir şey Hissetmemeyi Hissetmek

Robert Plutchik evrimsel bakış açısıyla temel duyguları sekiz temel kategoriye ayırmış ve bir duygu çarkı oluşturmuştur. Çarkta sekiz temel duygu ve altında da yoğunluklarına göre farklılık gösteren alt duygular bulunur. Duygu yoğunluğu çarkın içinden dışına doğru azalış gösterir. Sekiz temel duyguya yakından bakalım;

· Üzüntü: İstenilen bir şeyin gerçekleşmemesi ya da olması istenmeyen olaylardan kaynaklanan tedirginlik olarak tanımlanır. Üzüntü bireyin ya da çevresinde bulunan diğer insanların zarar görme veya yok olma tehdidine karşı hissedilen bir duygudur. Yoğunluğu çoktan aza doğru keder, üzüntü ve dalgınlıktır.

· Sevinç: Bireyi tehdit eden olay ya da durum ortadan kalktıktan sonra yaşanan duygu durumudur. Yoğunluğu çoktan aza doğru coşkunluk, sevinç ve sükûnettir.

· Şaşkınlık: Daha önce karşılaşmadığımız bir uyaranla karşılaştığımızda verdiğimiz tepkidir. Hızlı bir şekilde tepki vermemizde rol oynar. Yoğunluğu çoktan aza doğru hayret, şaşkınlık ve dikkat dağılmasıdır.

· Öfke: Bireyin kendisine uygun olmayan durumlarda hissettiği, sınırlarını korumak ve kendini savunma motivasyonu ile hissettiği duygudur. Yoğunluğu çoktan aza doğru hiddet, öfke ve rahatsızlık duygusudur.

· Korku: Tehlike karşısında savaşma, kaçma ve donma tepkisi vermemize sebep olan bizi tehlikelere karşı tetikte tutan bir duygudur. Yoğunluğu çoktan aza doğru dehşet, korku ve kaygıdır.

· Tiksinme: Kusma ve mide bulantısı gibi tepkiler uyandıran, içinde bulunulan durumdan uzaklaşmayı ve kaçınmayı sağlayan duygudur. Yoğunluğu çoktan aza doğru iğrenme, tiksinme ve sıkıntıdır.

· Güven: Bireyin toplumun diğer üyeleriyle bağ kurmasını sağlayan birleştirici duygudur. Yoğunluğu çoktan aza doğru hayranlık, güven ve kabulleniştir.

· Beklenti: Bireyin var olan veya muhtemel bir tehdidi incelemesini sağlayan duygudur. Bireyin keşfetmesini ve sorgulamasını sağlar. Yoğunluğu çoktan aza doğru ihtiyat, beklenti ve ilgidir.