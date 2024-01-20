Black Square: Hiçbir şey Hissetmemeyi Hissetmek
“Hiçbir şey” hissedemediğin ya da hislerini bastırdığın bir dünyada anlam bulmak mümkün mü?
Polonya asıllı sanatçı Malevich, Black Square (siyah kare) adlı eserinde “hiçbir şey”i resmetmiştir. Siyah kare ile mekan algısı, ışık ve figürler yok oldu. İlerleyen zamanlarda eser çatladı ve çatlaklardan renkler görünmeye başladı.
Hislerimizi tıpkı siyah kare gibi bir hiçliğin içine hapsedip gündelik hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Hayatımızın kriz dönemlerine denk gelen ve olumsuz duygular olarak adlandırdığımız, aslında gelişimimize katkı sağlayan duygular çatlaklardan sızdıkça üzerini siyahla boyamaya devam ediyoruz. Hissetmekten, hislerin bizi yavaşlatmasından korkuyoruz. Çünkü yavaşlarsak kısacık hayatlarımızda anlam bulma çabamızın aksamasından korkuyoruz. İşte, asıl paradoks da burada başlıyor aslında. Anlam bulma çabamız mantık ve duyguları dengeleyemediğimiz ve duyguları bastırdığımız noktada son buluyor. Böylelikle büyük bir boşluk ve anlamsızlık okyanusu içinde can simidimiz olan kötü de olsa bilindik konfor alanlarımıza çekiliyoruz.
Duygular
Güçlülük imajı ve duygular
Seanslarda danışanlarıma yaşadıkları zor süreçlerde destek aldıkları insanlar olup olmadığını sorarım. “Anlatırsam bana karşı kullanırlar.”, “Güçsüz olduğumu düşünürler.”, “Kimseye muhtaç olmamalıyım.” gibi cümleleri sıklıkla kurarlar. Bu cümlelere şu soruyla karşılık versek; herkesin yaşadığı ortak duygular bir başkasının güçsüzlüğü olabilir mi?
Güçlü görünme isteğinin peşinde koşarken bir süre sonra hislerimizi tanımlamakta zorlanmaya başlayarak kendimizden uzaklaşıyoruz. “Ben kimim?”, “Ne istiyorum?” sorularını da bir kenara atıyoruz.
Olumsuz duyguları yaşamaktan kaçınmak
Bastırılan duygular bedende ifadesini bulur
· Sürekli ağlıyorum ve bir sebebi yok! Şikayetiyle gelen danışanlar: Ağlamak da en az gülmek kadar normal bir tepkidir. Ancak yine de herkesin içinde ağlamayı bir utanç olarak görme eğilimi oldukça fazla. Duyguları bastırmanın etkisiyle yoğun bir stres ve sıkışmışlık hissedilir. Kahkaha atmak gibi ağlamak da endorfin salgılattığı için ağlayarak rahatlarız.
· Somatizasyon: Bireyin psikolojik veya sosyal yaşantısında karşılaştığı zorlukların fiziksel rahatsızlıklarla (baş ağrısı, kas ağrıları, sindirim sorunları vs.) kendini göstermesidir.
Sınır ihlalleri/ Hayır demekte zorlanmak ve öfke
Tartışmalarda “sen dili kullanma” ve duygulardan uzaklaşma
İkili ilişkilerde “sen bu şekilde yaptığın için böyle oldu.” şeklinde karşı tarafı suçlayıcı bir dil kullanmaya eğilimli olabiliyoruz. Kendimizi savunmaya o kadar fazla odaklanıyoruz ki, yaşanılan durumun bize hissettirdiklerinden uzaklaşıyoruz. Duruma farklı perspektiflerden baktığımızda birden fazla doğru olabilir. Bizim için doğru olan, bir başkası için yanlış olabilir. Haklılığımızı savunabileceğimiz sağlıklı olan tek şey ise duygularımız. Olayın bize hissettirdikleri konusunda daima haklıyız. Olay telafi edilemeyebilir. Ama duyguların telafisi vardır ve duyguların paylaşımı sağlıklı sınırlar koyabilmemiz için önemlidir.
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