Bitkilerle İlgilenmeyi Seven Herkesin İşine Yarayacak 12 Bilgi
Bitkilerle İlgilenmeyi Seven Herkesin İşine Yarayacak 12 Bilgi
Bitkileriniz varsa ve onlara bebeğiniz gibi bakıyorsanız bu içerikteki bilgiler size çok iyi gelecek! Bu bilgileri kullanarak bitkilerinizin çok daha uzun süre yaşamasını sağlayabilirsiniz.
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1. Doğru ışığın önemi bitkilerde çok fazla!
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2. Bitkinin kök sağlığı için toprağın kalitesinin önemi tartışılamaz!
3. Sulama, kafamızın estiği gibi olamaz!
4. Besin takviyeleri de bu yolda işinize yarayacaktır!
5. Nem seviyesinin kontrol edilmesi büyük önem taşır!
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6. Kök budaması yapmak da atlanmamalıdır!
7. Bitkinin düzenli kontrolü aksatılmamalıdır!
8. Yaprakların kişisel bakımını da ihmal etmemek gerekir!
9. Saksı değişimi de büyümeyi etkileyenler arasındadır!
10. Doğru saksı seçimi, saksı değişiminden de önemlidir!
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