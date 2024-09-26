Bitkilerle İlgilenmeyi Seven Herkesin İşine Yarayacak 12 Bilgi

Nasıl ki kendi kişisel bakımımızı düzenli olarak yapıyorsak bitkilerin de bir bakıma ihtiyacı var. Çünkü bitkilerin yaprakları zamanla tozlanır ve bu tozlar da onların fotosentez yapmasını engelleyebilir. Yumuşak bir bezle yaprakları silebilir, toz birikimini önleyebilirsiniz.