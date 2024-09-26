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Bitkilerle İlgilenmeyi Seven Herkesin İşine Yarayacak 12 Bilgi

etiket Bitkilerle İlgilenmeyi Seven Herkesin İşine Yarayacak 12 Bilgi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 16:01

Bitkileriniz varsa ve onlara bebeğiniz gibi bakıyorsanız bu içerikteki bilgiler size çok iyi gelecek! Bu bilgileri kullanarak bitkilerinizin çok daha uzun süre yaşamasını sağlayabilirsiniz.

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1. Doğru ışığın önemi bitkilerde çok fazla!

Bir bitkinin büyümesi tamamen doğru ışığı almasıyla bağlantılıdır. Her bitkinin ışık ihtiyacının farklı olduğunu göz önünde bulundurarak, bitkinizin ışık ihtiyacını karşılayacak şekilde konumlandırılması gerekir. Örneğin sukulentler bol güneş ışığı sever, salon bitkileri ise orta ışıkta daha iyi büyür.

2. Bitkinin kök sağlığı için toprağın kalitesinin önemi tartışılamaz!

Bitki yetiştirmenin önemli tüyoları vardır, toprak kalitesi de bunlardan biri. Çoğu kişi bitki aldığında aynı toprak ile bitkiyi beslemeye devam eder. Ancak toprağın daha kalitelisi ile değiştirilmesi bitkinin beslenmesini iyileştirir. Böylece Ayrıca toprağın hava alması için zaman zaman karıştırılması da gerekiyor.

3. Sulama, kafamızın estiği gibi olamaz!

Bitki bakmayı bilmeyen kişiler genellikle akıllarına ne zaman gelirse o zaman sulama yaparlar. Ama aslında bu da oldukça yanlıştır. Öncelikle her bitkinin su ihtiyacının farklı olduğu göz önünde bulundurularak toprak kontrol edilmelidir. Mesela kış aylarında bitkilerin su ihtiyacı azalır. Yazın ise tam tersi olur.

4. Besin takviyeleri de bu yolda işinize yarayacaktır!

Tıpkı her şeyde olduğu gibi bitkiler de düzenli olarak besinlere ihtiyaç duyuyorlar. Bitkilerin büyüme dönemi ilkbahar ve yaz aylarına denk geliyor. Bu aylarda toprağa gübre eklenmeli, kış aylarında ise gübreleme miktarı azaltılmalı.

5. Nem seviyesinin kontrol edilmesi büyük önem taşır!

Gerçek anlamda bitki bakmak istiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler say say bitmiyor. Nem seviyesinin ayarlanması, bazı bitkilerin yüksek nemi sevmesiyle alakalıdır. Mesela tropikal bitkiler yüksek nem ararlar. Buna dikkat edilmediğinde yapraklarında kuruma olur. Yüksek nem isteyen bitkilerin yapraklarının kurumaması için yapraklarına su püskürtebilirsiniz.

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6. Kök budaması yapmak da atlanmamalıdır!

Saksıda bitki bakıyorsanız zamanla bu bitkilerin kökleri büyür büyür ve saksıya sığamaz hale gelir. Böyle bir durumda bitkiniz artık gelişimini durdurur veya çok yavaşlatır. Bitkinizin büyümeye devam etmesi için iki yılda bir köklerini hafifçe budamanızı öneririz.

7. Bitkinin düzenli kontrolü aksatılmamalıdır!

Bitkinizi siz büyüttüğünüz için onun dilinden de en iyi siz anlarsınız. Yapraklarında sararma, lekelenme veya dökülme varsa bu durum onun sorun yaşadığını gösterebilir. İlk olarak bitkinize yeteri kadar su, ışık ve besin sağlayıp sağlayamadığınıza bakabilirsiniz.

8. Yaprakların kişisel bakımını da ihmal etmemek gerekir!

Nasıl ki kendi kişisel bakımımızı düzenli olarak yapıyorsak bitkilerin de bir bakıma ihtiyacı var. Çünkü bitkilerin yaprakları zamanla tozlanır ve bu tozlar da onların fotosentez yapmasını engelleyebilir. Yumuşak bir bezle yaprakları silebilir, toz birikimini önleyebilirsiniz.

9. Saksı değişimi de büyümeyi etkileyenler arasındadır!

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bitkiler gelişip büyüdükçe kökleri de genişler. Bunun sonucu olarak da içinde bulundukları saksıya sığamaz hale gelirler. Bitkinizin büyümeye devam etmesini izlemek için onu daha büyük bir saksıya alabilirsiniz.

10. Doğru saksı seçimi, saksı değişiminden de önemlidir!

10. Doğru saksı seçimi, saksı değişiminden de önemlidir!

Bitkiniz büyüdükçe saksıyı değiştireceksiniz, o konuda anlaştık. Ancak peki doğru saksıyı nasıl seçeceksiniz? Drenaj deliklerine sahip bir saksı alırsanız fazla suyun dışarı akmasını sağlarsınız. Böylece de bitkinizin kökleri çürümez.

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11. Yaprak dökülmesinin sebebi bulunmalıdır!

Bitki yetiştirirken en istenmeyen şeylerden biri de yaprakların dökülmesidir. Bitkiniz yaprak döküyorsa bunun neden olduğunu bulmalısınız. Fazla sulama, yetersiz ışık veya ortamdaki sıcaklık bunu etkiliyor olabilir. Bitkinizin bakım koşullarını gözden geçirdikten sonra yaprak dökülmesini engellemek için adım atmalısınız.

12. Sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır!

12. Sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır!

Yukarıdaki maddede de bahsettiğimiz gibi, ani sıcaklık değişimi bitkiler için olumsuzdur etkiye sahiptir. Bitkinizin sağlığının kötü etkilenmemesi için bitkinizi direkt hava akımına veya ısıtıcılara yakın yerleştirmemelisiniz.

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