Bilinçaltının En Büyük Çatışması Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.02.2026 - 08:52

Hepimizin kafasının içinde, yüksek sesle söylemediği ama kararlarını etkileyen bir şeyler var. Bazen mantığımız başka söyler, içimizden bir ses bambaşka bir yöne çeker. Aynı döngülere girer, benzer insanları hayatımıza alır, bazı hayallerden son anda vazgeçeriz. Bunların çoğu tesadüf değil. Bilinçaltı, fark etmeden yönettiğimiz bir savaş alanı gibi çalışır. Kimimiz kendimizle, kimimiz geçmişle, kimimiz de “ya olmazsa” ihtimaliyle mücadele ederiz.

Peki senin asıl savaşın neyle?

Bilinçaltının En Büyük Çatışması Ne?

