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Bilim İnsanları 'Vampir Bakterileri' Keşfetti: İnsan Kanıyla Besleniyor

Bilim İnsanları 'Vampir Bakterileri' Keşfetti: İnsan Kanıyla Besleniyor

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 18:35

Washington Eyalet Üniversitesindeki  bilim insanları, kan dolaşımında enfeksiyon oluşumu durumlarını incelerken Salmonella ve E. coli gibi bakterilerin köpek balığı refleksiyle insan kanına yönelerek, kanla beslendiğini tespit etti. 

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Washington Eyalet Üniversitesindeki (WSU) araştırma lideri Siena Glenn, almonella, escherichia coli ve citrobacter koseri isimli 3 ölümcül bakterinin insan kanını hedef aldığına işaret ederek "bakteriyel vampirizm" özelliği gösteren tek hücreli bu mikroorganizmaların 'vampir gibi' insan kanına eğilim gösterdiğini söyledi.

Washington Eyalet Üniversitesindeki (WSU) araştırma lideri Siena Glenn, almonella, escherichia coli ve citrobacter koseri isimli 3 ölümcül bakterinin insan kanını hedef aldığına işaret ederek "bakteriyel vampirizm" özelliği gösteren tek hücreli bu mikroorganizmaların 'vampir gibi' insan kanına eğilim gösterdiğini söyledi.

Bakterilerin özellikle bağırsak hastalığı olan kişilerde sindirim sistemindeki kesiklerden kan dolaşımına girebildiklerini kaydeden Glenn, bunların insan kanındaki maddeyi 1 dakika gibi kısa bir sürede tespit edebildiğini belirtti.

Bakterilerin özellikle bağırsak hastalığı olan kişilerde sindirim sistemindeki kesiklerden kan dolaşımına girebildiklerini kaydeden Glenn, bunların insan kanındaki maddeyi 1 dakika gibi kısa bir sürede tespit edebildiğini belirtti.

Glenn, bakterilerin kan kaynaklarına ulaşma şekillerini öğrendikten sonra buna uygun ilaç geliştirilebileceğini söyleyerek, bu ilaçlar sayesinde özellikle kan dolaşımı enfeksiyonu riski taşıyan insanların daha sağlıklı olabileceğini ifade etti.

Glenn, bakterilerin kan kaynaklarına ulaşma şekillerini öğrendikten sonra buna uygun ilaç geliştirilebileceğini söyleyerek, bu ilaçlar sayesinde özellikle kan dolaşımı enfeksiyonu riski taşıyan insanların daha sağlıklı olabileceğini ifade etti.

İlgili araştırmanın sonuçları da "eLife" isimli bilim dergisinde yayımlandı.

İlgili araştırmanın sonuçları da "eLife" isimli bilim dergisinde yayımlandı.
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