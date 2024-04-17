Bilim İnsanları 'Vampir Bakterileri' Keşfetti: İnsan Kanıyla Besleniyor
Bilim İnsanları 'Vampir Bakterileri' Keşfetti: İnsan Kanıyla Besleniyor
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Washington Eyalet Üniversitesindeki (WSU) araştırma lideri Siena Glenn, almonella, escherichia coli ve citrobacter koseri isimli 3 ölümcül bakterinin insan kanını hedef aldığına işaret ederek "bakteriyel vampirizm" özelliği gösteren tek hücreli bu mikroorganizmaların 'vampir gibi' insan kanına eğilim gösterdiğini söyledi.
Bakterilerin özellikle bağırsak hastalığı olan kişilerde sindirim sistemindeki kesiklerden kan dolaşımına girebildiklerini kaydeden Glenn, bunların insan kanındaki maddeyi 1 dakika gibi kısa bir sürede tespit edebildiğini belirtti.
Glenn, bakterilerin kan kaynaklarına ulaşma şekillerini öğrendikten sonra buna uygun ilaç geliştirilebileceğini söyleyerek, bu ilaçlar sayesinde özellikle kan dolaşımı enfeksiyonu riski taşıyan insanların daha sağlıklı olabileceğini ifade etti.
İlgili araştırmanın sonuçları da "eLife" isimli bilim dergisinde yayımlandı.
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