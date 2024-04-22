Beşinci Kat! Ne Yazık ki Bir Gerilim Filmi Değil, Türkiye Gerçekleri

Dünya genelinde bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan araştırmalarda, intihar girişimlerinin bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade edilmektedir. Başta bu yaşanan talihsiz olayın ve buna benzer olayların __medyada olayın gerçekleştiği yerin ismi ile birlikte anılması, bu ve benzeri yerler intihara meyilli vatandaşlar için çekici hale gelmekte ve intihar vakaları artabilmektedir. Bu nedenle, bu tür olayların örnek teşkil etmemesi için siz değerli basın mensuplarından yapacağınız haberlerde spesifik konum ve isim paylaşmamanızı rica ederiz.

Bu paragraf içinde “…intihar girişimlerinin bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade edilmektedir” ibaresi dikkatimi çekiyor. Ve evet, ben de katlıyorum. Halkımızın sağlığı iyi değil; hem fiziksel olarak hastayız (hastaneler tıklım tıkış, yoğun bakımlarda yatak bulunamıyor!) hem de mental olarak hiç iyi değiliz. Sosyolojinin dehası Émile Durkheim’ın da bundan bir asır kadar önce savunduğu gibi; intiharın nedenlerinin bireyden çok toplumda aranması gerektiği bugün de aşikâr. Fransız sosyoloğun tanımladığı intihar türlerinden biri olan 'anomik intihar' toplumsal krizlerin çoğu şeyi muğlaklaştırdığı durumlarda sık rastlanan türlerden. (TDK, anomi kelimesini, toplumda oluşan düzensizlik ve kuralsızlık olarak açıklıyor. Ben buna çaresizliği de ilave etmek istiyorum, izninizle.)

Metinde, örnek teşkil etmemesi için spesifik konum paylaşılmasının riskinden de bahsediyor bu merkez. Buna da katılıyorum. Daha önce de Boğaziçi Köprüsü, Galata Kulesi, Marmaray örneklerini hatırlarsak, intihar fikrine kapılmış kişilerin lokasyon seçimlerinde başkalarından etkilendiklerini söylemek mümkün.