Beşinci Kat! Ne Yazık ki Bir Gerilim Filmi Değil, Türkiye Gerçekleri

Aynı kurum 16 Nisan vukuatının akabinde gönderdiği ilk bildiride şunu da diyor:
“Bu ve benzeri olayların daha fazla yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
Ne tür bir tedbir aldıklarını merak ediyorum. 5 gün arayla, 5.katın neredeyse aynı noktasından, önce bir erkek sonra bir kadın... Güm, güm… Alana caydırıcı neler eklendi? Merkezde dolaşan asayiş sağlayıcıların sayısı artırıldı mı? Bahsi geçen noktalara özel ağlar, şeritler veya birtakım fiziksel engeller kondu mu? Hastanelerin normal ziyaretçilerin pek yönelmediği, genelde acil durumlar için kullanılan kat aralarındaki merdivenlerinden inip, çıktınız mı hiç?
Hastanede çok vakit geçirmek durumunda kalanlar, bu kalabalıktan soyutlanmış merdivenlerdeki tepeden aşağıya gerilmiş ağları bileceklerdir. Merdiven boşluğundan kendisini bırakmak isteyen biri, bu eylemi orada mümkün değil yapamaz. İnsanın isterse, üzerine yeterince düşünürse bulamayacağı çözüm yoktur. Bu merkez ne tür bir çözüm üretti, hadi üretecekti 5 günde yetiştiremedi, yarın ne yapacak, gerçekten çok merak ediyorum. Diğer merkezler bu olaydan feyz alacak mı, onu da merak ediyorum.
TUİK 2022 yılı verilerine göre intihar sayısının en çok olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi illerde özellikle, kamusal mekânlarda yüksek olmayan yatay yapılara ağırlık verilmesi, özel güvenlik önlemleri, sivil gözetmenler gibi kararlar gündeme gelir mi mesela?
Yine TUİK 2022 verilerine göre, Türkiye’de ölümle sonuçlanan intihar sayısı 4.146 kişi olurken, intihar edenlerin 3.111’ini erkekler, 1.035’ini ise kadınlar oluşturmuş. En çok intihar eden yaş grubu ise 25-29 arasındaki bireyler. Eğitim durumuna göre bakıldığında ise %29,9 ile lise mezunları başta geliyor. Ama 2016’dan bu yana intihar eden üniversite mezunlarında da ciddi bir yükseliş var.
Konu üzerine yazılır da yazılır. Ezcümle; ,intihar ciddi, kemikleşmiş ama bir o kadar da önlenebilir bir toplumsal mesele. Asıl soru; bizler izlemeye, seyirci olarak kalmaya devam mı edeceğiz? Yoksa elbirliği ile nasıl iyileşiriz, ona mı kafa yoracağız?
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Not 1: 19 Ağustos 2022’de yine burada, beni etkileyen başka bir hayata son veriş hikâyesinden yola çıkarak, istatistiklere ve hipotezlere de yer vererek intihar temasına yönelik kapsamlı bir yazı yazmıştım. Okumak isterseniz bu link üzerinden erişebilirsiniz.
Not 2: Görselleri Dall-e ve Designer desteği ile amatör ruhla hazırladım. Artık olduğu kadar :)
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