Bereketli Topraklar Konusu Nedir? Bereketli Topraklar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.09.2025 - 15:09

Show TV’nin yeni sezona damga vurması beklenen dizisi Bereketli Topraklar, iki köklü aile arasındaki iktidar savaşı, büyük sırlar ve şehre yeni gelen bir kadının olaylara dahil oluşunun hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ömer Bereketoğlu’nun, babasının mirası olan toprakları korumak için geçmişin karanlık hesaplaşmalarıyla yüzleşmek zorunda kalışı ve merak uyandıran diğer olaylarla diziseverlerin heyecanı şimdiden tavan! Bizler de diziye dair detayları sizler için derledik. Gelin birlikte öğrenelim!

Bereketli Topraklar Konusu

Dizi, Adana’nın zenginlerinden Bereketoğlu ailesinin, yıllar önce Karahanlılar’la yapılan sessiz barışın ardından gelen tehditlerle yeniden sarsılmasını konu alıyor. Ömer, babası Rıza’nın ardından mirasını korumaya çalışırken, Karahanlılar’ın köklü statüsüyle hem güç dengelerini sarsıyor hem de aile sırlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şehre Savcı Nevin’in gelmesiyle adalet, hukuk ve aşk ekseninde iç içe girmiş çatışmalar başlıyor. Ömer’in hem ailesine hem de kendi vicdanına karşı sorumlulukları artarken, kimlerin dost kimlerin düşman olduğu netleşmeye başlıyor. Geçmişin gölgeleriyle bugün arasında sıkışan karakterler, büyük bir hesaplaşma atmosferinde birbirine kenetlense de kırılganlıklarını saklayamıyor.

Bereketli Topraklar Oyuncu Kadrosu

Dizide Engin Akyürek, Ömer Bereketoğlu rolünde; ailesinin topraklarını ve itibarını korumak için dik duran karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Gülsim Ali Savcı Nevin karakteriyle Ömer’in planlarını altüst eden, adalet ve aşk arasındaki çizgiyi zorlayan güçlü bir kadın figürü olarak öne çıkıyor. Kadroda ayrıca Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek gibi isimler var; her biri aile içi, güç ve kimlik çatışmalarını derinleştirecek rollerde.

Bereketli Topraklar Bölümler ve Sezonlar

Henüz resmi olarak kaç bölüm olacağı açıklanmadı. Tanıtım filmi ve fragman süreci tamamlanmış durumda; ekip çekim hazırlıklarını Adana’da sürdürmekte.

Bereketli Topraklar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi, Show TV kanalında yayınlanacak. Kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı; sezon başlangıcı için eylül sonu veya ekim başı olacağı yönünde kulis bilgiler mevcut. Tanıtım filmi yayımlandı ve “yakında başlıyor” ifadesi yer aldı.

Bereketli Topraklar Son Haberler

Dizinin tanıtım filmi yayınlandı. Oyuncu kadrosu resmi olarak açıklandı; çekimler Adana’da başladı.

Bereketli Topraklar Benzer Diziler

Son dönemlerde aşiret ve aile temalı diziler artmış durumda. Öneri olarak son zamanların popüleri Uzak Şehir aynı tadı verecek olabilir. Bir dönemlerin popüleri Hercai de benzer görülebilir. Yeni başlayacak olan Halef de öneriler arasında.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
