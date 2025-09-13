Bereketli Topraklar Konusu Nedir? Bereketli Topraklar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dizide Engin Akyürek, Ömer Bereketoğlu rolünde; ailesinin topraklarını ve itibarını korumak için dik duran karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Gülsim Ali Savcı Nevin karakteriyle Ömer’in planlarını altüst eden, adalet ve aşk arasındaki çizgiyi zorlayan güçlü bir kadın figürü olarak öne çıkıyor. Kadroda ayrıca Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek gibi isimler var; her biri aile içi, güç ve kimlik çatışmalarını derinleştirecek rollerde.