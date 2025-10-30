Bahis ve Şike Organize Bir İştir

Bu yazım, 13.02.2021 tarihinde Onedio’da yayınlanmıştır.

Hakemlerin bahis oynaması ile ilgili haberler kamuoyunda büyük ilgi gördü. Pek çok kişi, “Temiz Eller” operasyonun başlayacağı beklentisine girdiler. Hakemler, bahis ve şike olaylarının sahaya yansımış en son kademeleridir.

Aslında saha içindeki uygulamacılar sadece piyonlardır. Oyunun diğer elemanları, filler, atlar, kaleler geri plandadır. Şahlara ve vezirlere ise ulaşmak imkânsızdır.

İnsanlar aşık oldukları renkler uğruna şike yapmazlar. Şike yapmanın temelinde para kazanma güdüsü vardır. Para deyince de akla derhal bahis şirketleri gelmektedir. Şike konusunda yapılmış tüm araştırmalar bu işin uluslararası platformdaki patronlarının Uzak Doğu’daki bahis şirketleri olduğunu ortaya koymaktadır.