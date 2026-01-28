Avustralya Açık’ta Çeyrek Finaller Geride Kaldı: Kortlar Kadar Tribünler de Kaynadı!
2026 Avustralya Açık turnuvasında geriye sadece 4 oyuncu kalmışken Melbourne Park'ta neler oldu neler!
Çeyrek finallerin tamamlanmasıyla birlikte birçok turnuva favorisi sürpriz şekilde elendi, kimi deneyimli isimlerin ise şans yanındaydı. Turnuvanın sonlanmasına sadece birkaç gün uzaktayken hem skor tabelasını hem de arka plandaki gerilimli hikayeleri takip etmek isteyenler için özet gibi özet hazırladık.
İşte yılın mutlu slam'indeki gerilim, kaos ve heyecan dolu son gelişmeler!
Carlos Alcaraz rakiplerini tenise küstürüyor!
Alcaraz sportmenliğiyle de kortun yıldızıydı.
Coco Gauff'a 50.000 dolarlık para cezası geldi.
Raket parçalama olayı yeni skandal yarattı.
Zeynep Sönmez'in ahı tuttu!
Djokovic: "Ben bu akşam eve gidiyordum!"
Kortta moda rüzgarı esti.
Tribünda aşk dedikoduları var.
Favorilerde "Yaprak Dökümü Sezonu" başladı.
Favorilerde en merak edilen eşleşme Sinner cephesinde!
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
