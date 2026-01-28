onedio
Avustralya Açık’ta Çeyrek Finaller Geride Kaldı: Kortlar Kadar Tribünler de Kaynadı!

Avustralya Açık'ta Çeyrek Finaller Geride Kaldı: Kortlar Kadar Tribünler de Kaynadı!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
28.01.2026 - 19:49

2026 Avustralya Açık turnuvasında geriye sadece 4 oyuncu kalmışken Melbourne Park'ta neler oldu neler!

Çeyrek finallerin tamamlanmasıyla birlikte birçok turnuva favorisi sürpriz şekilde elendi, kimi deneyimli isimlerin ise şans yanındaydı. Turnuvanın sonlanmasına sadece birkaç gün uzaktayken hem skor tabelasını hem de arka plandaki gerilimli hikayeleri takip etmek isteyenler için özet gibi özet hazırladık. 

İşte yılın mutlu slam'indeki gerilim, kaos ve heyecan dolu son gelişmeler!

Carlos Alcaraz rakiplerini tenise küstürüyor!

Carlos Alcaraz rakiplerini tenise küstürüyor!

28 Ocak Çarşamba itibariyle, 2026 Avustralya Açık'taki son 4 isim net şekilde belirlendi. Rakiplerini set vermeden tek tek eleyen Carlos Alacaraz, son rakibi ve Avustralyalıların sevgilisi Alex de Minaur'u resmen tenise küstürdü. 7-5, 6-2 ve 6-1'lik setlerle adeta sahadan silinen De Minaur, karşılaşmanın son oyunlarında kameralara öyle pozlar verdi ki; haber kanallarının ve sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kendini koruyamadı. 

Bazı yorumcular, bu kadar kort desteğinin De Minaur'a hiç de beklendiği gibi iyi gelmediğini ifade etti.

Alcaraz sportmenliğiyle de kortun yıldızıydı.

Alcaraz sportmenliğiyle de kortun yıldızıydı.

Alex de Minaur karşılaşmasında öyle bir an yaşandı ki Carlos Alcaraz'ın sadece mükemmel oyununu değil, sportmen tarafını da ortaya çıkardı. İlk set Alcaraz 6-5 ilerideyken ve rakibi servis atmaya hazırlanırken, hakem 'zaman ihlali' sebebiyle puanı Alcaraz'ın hanesine yazacaktı. Ancak İspanyol raket, bu kararın hemen ardından hakemin yanına giderek suçun kendinde olduğunu, yerine henüz geçmediği için ev sahibinin de servis atamadığını ifade etti. 

Böylece centilmence rekabet etmenin, puan kazanmaktan daha önemli olduğunu vurgulamış oldu ve kalpleri bir kez daha çaldı.

Coco Gauff'a 50.000 dolarlık para cezası geldi.

Coco Gauff'a 50.000 dolarlık para cezası geldi.

Günün en büyük skandalı kadınlar tarafından geldi. Turnuva favorisi ve dünya 3 numarası Coco Gauff, Ukraynalı rakibi Elina Svitoline karşısında resmen sahadan silindi. 6-1 ve 6-2'lik setlerle turnuvaya sürpriz şekilde veda ettikten sonra ne kadar sinirli olduğu gözlerden kaçmadı. 

Nitekim daha sonra internete sızılan ve Gauff'un soyunma odasında kaydedilen görüntüler, tenis dünyasında şok etkisi yarattı. Kameraların olmadığı bir yerde olduğunu sanan Gauff, elindeki raketi tam 7 kez beton zemine vurarak paramparça etmişti. Bu agresif hareket, oyuncuya 50.000 dolarlık bir ceza olarak yansıdı ve krizi büyüttü.

Raket parçalama olayı yeni skandal yarattı.

Raket parçalama olayı yeni skandal yarattı.

Coco Gauff'un raket kırma olayı sadece haber kanallarının değil, oyuncuların da dikkatinden kaçmadı. Nitekim dünya 2 numarası Iga Swiatek, katıldığı bir bason toplantısında, tüm turnuvayı bir 'hayvanat bahçesi' olarak tanımladı. Ayrıca her yeri saran kameralar yüzünden kendini kıstırılmış bir hayvan olarak hissettiğini, mahremiyet eksikliğinden ise ciddi rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Bu kadar ünlü bir isimken, yanında kartı olmadığı için tesise alınmaması ise sosyal medya hesaplarına 'meme' olarak yansıdı.

Zeynep Sönmez'in ahı tuttu!

Zeynep Sönmez'in ahı tuttu!

Zeynep Sönmez’i 3. turda eleyen Yulia Putintseva, turnuvanın kötü karakteri ilan edildi. Maç sonunda Türk seyircilere dönüp yaptığı rahatsız edici dansıyla gündeme gelen isim, tenis terbiyesi olmadığı için ciddi şekilde eleştirilmişti. Basın toplantısında yaptığı yorumlar ise uluslararası basında bile kötü şekilde yorumlanmıştı. 

Ancak Zeynep'in ahı tuttu ve Putintseva, sonraki turda karşılaştığı 18 yaşındaki Iva Jovic karşısında ağır bir yenilgi aldı. 6-3 ve 6-0'lık setlerle korttan silindiğinde, tüm Türk seyirciler bayram ediyordu.

Djokovic: "Ben bu akşam eve gidiyordum!"

Djokovic: "Ben bu akşam eve gidiyordum!"

Çeyrek finaldeki Lorenzo Musetti (5) ve Novak Djokovic (4) tarafında gülen isim, tenis dünyasının GOAT unvanlı yıldızı Djokovic oldu. Ancak 38 yaşındaki Sırp raket, maçta 2-0 gerideydi. Maça adeta fırtına gibi başlayan İtalyan raket ise, 3. sette yaşadığı bir sakatlık sonucu turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. 

Djokovic, önceki tur rakibi Mencic'in turnuvadan çekilmesi sebebiyle doğrudan çeyrek finale kalmıştı. Şimdiyse benzer bir sebeple yarı finale yükselen isim oldu. Yaptığı açıklamada da 'Rakibim bu maçı kazanacaktı, ben bu akşam eve gitmeye hazırlanıyordum.' dedi.

Kortta moda rüzgarı esti.

Kortta moda rüzgarı esti.

Turnuvanın en akılda kalıcı olaylarından birine Naomi Osaka imza attı. Açılış seremonisinde korta girişiyle tenis sahasını aniden moda haftasına çeviren Osaka, objektiflere akılda kalıcı pozlar verdi. Elindeki şemsiyesi ve üstündeki kelebek figürleri, 2021 yılında şampiyon olduğunda yüzüne konan kelebeğe göndermeydi. 

Bu konseptin ona şans getirmesi gerekiyordu ancak Osaka, yaşadığı sakatlık sonucu turnuvaya üçüncü tura gelmeden veda etmek zorunda kaldı.

Tribünda aşk dedikoduları var.

Tribünda aşk dedikoduları var.

Avustralya Açık başladığından beri, profesyonel oyuncuları izlemeye gelen ünlü isimler olay oluyor. Bunlardan biri de Alexander Zverev maçını ön sıralardan izleyen Alman manken Caro Daur oldu. Tenis dünyasında yeni aşk dedikoduları, ikili arasındaki romantizmi ortaya çıkardı.

Bunun yanı sıra tribünlerde Greald Butler, Cathy Freeman, Ralph Lauren ve tenis efsanesi Roger Federer gibi isimler de yer aldı. Hatta Federer sürprizinin olduğu gün, stadyumdaki tezahürat maçlara değil, Roger'a yapıldı. 'Roger hala oynamalısın' sözleri ise olay oldu.

Favorilerde "Yaprak Dökümü Sezonu" başladı.

Favorilerde "Yaprak Dökümü Sezonu" başladı.

Turnuvada sonlara yaklaşırken favoriler tek tek dökülmeye başladı. Kadınlar tarafında dünya 2 numarası Iga Swiatek, çeyrek finalde turnuvaya sürpriz şekilde veda etti. Benzer şekilde erkekler tarafında Lorenzo Musetti, iyi giden turnuva sonunda sakatlanarak yine sürpriz şekilde elenenlerden oldu. 

İki tarafta geriye kalan eşleşmeler şu şekilde:

  • Carlos Alcaraz (1) - Alexander Zverev (3)

  • Jannik Sinner (2) - Novak Djokovic (4)

  • Aryna Sabalenka (1) - Elina Svitolina (12)

  • Jessica Pegula (6) - Elena Rybakina (5)

Favorilerde en merak edilen eşleşme Sinner cephesinde!

Favorilerde en merak edilen eşleşme Sinner cephesinde!

Sahadaki makine hatasızlığındaki vuruşları ve centilmenliğiyle dillerden düşmeyen Jannik Sinner, Amerikalı Ben Shelton'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Böylece turnuva başlamadan önce yapılan Sinner - Djokovic yarı final tahmini de tutmuş oldu.

Kariyerinin 1400'üncü galibiyetine imza atan Djokovic, Sinner ile yaptığı son 5 karşılaşmanın tamamında yenildi. Öte yandan, Sinner'in turnuva boyunca gücünün %100'ünü vermediği ve fiziksel sorunlar yaşıyor olabileceği gözden kaçmadı. 

Yüzyılın rövanşı olarak nitelendirilen bu dev maç, 30 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. Bakalım finale adını yazdıran isim hangisi olacak?

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
