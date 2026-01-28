Avustralya Açık’ta Çeyrek Finaller Geride Kaldı: Kortlar Kadar Tribünler de Kaynadı!

28 Ocak Çarşamba itibariyle, 2026 Avustralya Açık'taki son 4 isim net şekilde belirlendi. Rakiplerini set vermeden tek tek eleyen Carlos Alacaraz, son rakibi ve Avustralyalıların sevgilisi Alex de Minaur'u resmen tenise küstürdü. 7-5, 6-2 ve 6-1'lik setlerle adeta sahadan silinen De Minaur, karşılaşmanın son oyunlarında kameralara öyle pozlar verdi ki; haber kanallarının ve sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kendini koruyamadı.

Bazı yorumcular, bu kadar kort desteğinin De Minaur'a hiç de beklendiği gibi iyi gelmediğini ifade etti.