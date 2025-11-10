Atatürk'ün Hangi Kimliğini Temsil Ediyorsun?

Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir lider değil; birçok yönden ışık tutan, çok boyutlu bir karakterdir.

Bir kısmımızda devrimci cesaret, bir kısmımızda stratejist akıl, bazılarımızda hümanist yaklaşım ya da eğitim sevdası baskındır. Atatürk, tek bir kalıba sığmayan; düşünceleri, vizyonu ve duygularıyla insani yönü güçlü bir figürdür.

Bu testte vereceğin cevaplar, Atatürk’ün hangi yönünün senin karakterinde daha baskın olduğunu gösterecek.

Haydi başlayalım!