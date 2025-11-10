onedio
Atatürk'ün Hangi Kimliğini Temsil Ediyorsun?

Atatürk'ün Hangi Kimliğini Temsil Ediyorsun?

Tuğba Karakoç
10.11.2025 - 09:14

Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir lider değil; birçok yönden ışık tutan, çok boyutlu bir karakterdir.

Bir kısmımızda devrimci cesaret, bir kısmımızda stratejist akıl, bazılarımızda hümanist yaklaşım ya da eğitim sevdası baskındır. Atatürk, tek bir kalıba sığmayan; düşünceleri, vizyonu ve duygularıyla insani yönü güçlü bir figürdür. 

Bu testte vereceğin cevaplar, Atatürk’ün hangi yönünün senin karakterinde daha baskın olduğunu gösterecek.

Haydi başlayalım!

1. Seni biraz tanıyalım, karar vereceğin zaman önceliğin ne olur?

2. Peki sen Atatürk İlkeleri'nden en çok hangisini benimsiyorsun?

3. Bir millet için en önemli değer nedir?

4. Atatürk'ün söylemiş olduğu sözlerden hangisi seni daha çok etkiliyor?

5. Gençliğe hitabeden seni en etkileyen kısmı seç!

6. Elinde bir güç olsa ilk neyi düzeltirdin?

7. Testin sonuna yaklaşırken seni biraz daha tanıyalım; Hangisi seni daha çok tanımlar?

8. Son olarak, hangisine daha çok inanırsın?

Devrimci Atatürk

Değişime cesaret edenler, geleceği kurar.

Stratejist Atatürk

En büyük güç, doğru zamanda doğru hamleyi yapmaktır.

Devlet Adamı Atatürk

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Başöğretmen Atatürk

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Vatansever Atatürk

Vatan bir bütündür, bölünemez.

Modern Atatürk

Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir.

Halkçı Atatürk

Milletin efendisi milletin kendisidir.

Başkomutan Atatürk

Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.

İdealist Atatürk!

Bir gün elbette hedefe varacağız; inançla, kararlılıkla.

