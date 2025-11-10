Atatürk'ün Hangi Kimliğini Temsil Ediyorsun?
Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir lider değil; birçok yönden ışık tutan, çok boyutlu bir karakterdir.
Bir kısmımızda devrimci cesaret, bir kısmımızda stratejist akıl, bazılarımızda hümanist yaklaşım ya da eğitim sevdası baskındır. Atatürk, tek bir kalıba sığmayan; düşünceleri, vizyonu ve duygularıyla insani yönü güçlü bir figürdür.
Bu testte vereceğin cevaplar, Atatürk’ün hangi yönünün senin karakterinde daha baskın olduğunu gösterecek.
Haydi başlayalım!
1. Seni biraz tanıyalım, karar vereceğin zaman önceliğin ne olur?
2. Peki sen Atatürk İlkeleri'nden en çok hangisini benimsiyorsun?
3. Bir millet için en önemli değer nedir?
4. Atatürk'ün söylemiş olduğu sözlerden hangisi seni daha çok etkiliyor?
5. Gençliğe hitabeden seni en etkileyen kısmı seç!
6. Elinde bir güç olsa ilk neyi düzeltirdin?
7. Testin sonuna yaklaşırken seni biraz daha tanıyalım; Hangisi seni daha çok tanımlar?
8. Son olarak, hangisine daha çok inanırsın?
Devrimci Atatürk
Stratejist Atatürk
Devlet Adamı Atatürk
Başöğretmen Atatürk
Vatansever Atatürk
Modern Atatürk
Halkçı Atatürk
Başkomutan Atatürk
İdealist Atatürk!
