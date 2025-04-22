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Aşk Bitti Mi? Yoksa Biz Mi Tükendik? Aslında İkisi de Değil!

etiket Aşk Bitti Mi? Yoksa Biz Mi Tükendik? Aslında İkisi de Değil!

Pelin Hazer
Pelin Hazer - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 14:01

Çalışma hayatını ve ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyen unsurlardan birisi olan tükenmişlik sendromu hem bireysel hem de örgütsel açıdan olumsuz etkilere sahip bir olgudur. Günümüzde yaygın olarak rastlanan bu sendromu “başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu” şeklinde tanımlamak mümkündür. Tükenmişlik sendromu duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç temel boyuttan oluşmakta ve bu boyutlar tükenmişliği yaşayan bireyin hayatında gerçekleşen değişimleri ifade etmektedir.

Maslach tükenmişliği “işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olan bireylerde görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi” olarak tanımlamıştır.

Aşağıdaki şekil Maslach’ın tükenmişlik modelindeki birbirini izleyen aşamaları göstermektedir.

➕ Duygusal Tükenme ➡️ ➕ Duyarsızlaşma ➡️ ➖ Kişisel Başarı

Maslach ve Jackson (1986) tükenmişliği duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşmeden oluşan, “üç bileşenli bir psikolojik sendrom” şeklinde ifade etmişlerdir. Tükenmişlik öncelikle bireyin duygusal kaynaklarını tüketmesi ile ortaya çıkmakta ve kişinin duygusal anlamda tükenmesi ile sonuçlanmaktadır. Duygusal anlamda tükenen birey bir sonraki aşamada çevresindeki insanlarla olan ilişkisini sınırlandırarak psikolojik olarak insanlardan uzaklaşır.

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İlişkilerde Tükenmişlik

İlişkilerde Tükenmişlik

En sevdiğiniz kişi tükenmişlik yaşıyorsa – muhtemelen şimdi kendinize “Bir partner olarak ne yapabilirim?” diye sorabilirsiniz. Bu durum karşısında kendinizi bunalmış ve aşırı yüklenmiş hissedebilirsiniz. Bu düşündüğünüzden daha sık olur çünkü tükenmişliğin yükü ilişkinize ve size hızla yayılabilir. Ayrıca, çoğu zaman ne yapabileceğinizi veya değiştirebileceğinizi ve partnerinizle 'doğru' başa çıkma yönteminin şu anda nasıl görünebileceğini kestirmekte de güçlük çekiyor olabilirsiniz.

İlişkiler, bazen bir enerji santrali gibi hissettirse de zamanla 'Pilim bitti, şarjım yok!' dedirten bir tükenmişliğe dönüşebiliyor. Peki bu 'ilişki tükenmişliği' neden oluyor? Gelin, modern aşkın en büyük çıkmazlarından birini masaya yatıralım!1.'Sürekli Mutlu Olmalıyız' Baskısı

Instagram’da gördüğümüz 'mükemmel çiftler', rom-com filmlerindeki sonsuz mutluluk sahneleri... Hepsi bize 'İlişkiniz eksiksiz olmalı!' diye fısıldıyor. Oysa gerçek ilişkiler inişli çıkışlıdır ve 'Her şey harika olmak zorunda değil!' demek, tükenmişliği azaltmanın ilk adımı.

İlişkiden beklentimiz Her gün romantik, her an heyecan dolu, tıpkı filmlerdeki gibi...

Gerçek hayata bazen bakmayı unutuyoruz, bazen o kadar yorgunuz ki, 'Aşkım bugün sarılmasak?' diyesi geliyor insanın.

Çözümü ise  İlişkilerin de 'normal modu' olmalı. Bırakın, bazen 'Bugün sadece yan yana oturup dizi izleyelim' demek de bir sevgi dilidir!

2. Duygusal UPS Kuryesi Gibi Hissettiren İletişim

'Beni anlamıyor', 'Ne hissettiğimi bilmiyor' diye düşünürken, aslında 'Acaba ben kendimi doğru ifade ediyor muyum?' diye sormuyoruz. Sürekli 'mind reader' (zihin okuyucu) olmasını beklediğimiz partnerler, iletişim yorgunluğuna davetiye çıkarıyor.

  • İstediğimiz: Partnerimiz sihirli bir değnekle ne hissettiğimizi anlasın.

  • Yaptığımız: 'İyiyim' deyip içimizde fırtınalar koparmak.

  • Çözüm: 'Zihin okuma yeteneği' diye bir şey yok. Basitçe 'Şu an şöyle hissediyorum' demek, ilişkiyi %47 daha az yorucu hale getirir (bilimsel olmayan istatistik 😅).

3. 'Biz' Olunca 'Ben'i Unutmak

İlişkilerde 'biz' olmak güzeldir ama 'ben'i tamamen silmek, bir süre sonra 'Acaba kendime ne oldu?' sorusunu sorduruyor. Kendi hobileriniz, arkadaşlarınız ve 'yalnız zaman'ınız olmadan ilişki, bir süre sonra 'tükenmişlik sendromu'na dönüşebiliyor.

İlişkiye verdiğimiz, Tüm zamanımız, enerjimiz, sosyal hayatımız...

Sonuç ise 'Acaba tek başıma ne yapardım?' diye düşünürken bulmak kendini.

Çözüm ise basit! 'Ben zamanı'nı ihmal etmeyin. Partnerinizle 7/24 birlikte olmak değil, önemli olan kaliteli zaman geçirmektir.

4. Sosyal Medya Karşılaştırmaları

O çift tatilde, bu çift evleniyor, diğeri ise her gün birbirine 'aşkım' diye mesaj atıyor... 'Biz neden böyle değiliz?' diye düşünmek, ilişkinize yüklenen gereksiz bir stres yaratıyor. Unutmayın: Görünen her mutluluk, gerçek değildir!

Gördüklerimiz Sürekli seyahat eden, birbirine şiirler yazan, hiç tartışmayan çiftler.

Gerçek ise Onlar da tartışıyor, siz sadece 'highlight reel'ını görüyorsunuz! Onlar da muhtemelen 'Bu fotoğraf için 27 deneme yaptık' diye düşünüyor.

Çözümü 'Mutluluk pornosu' izlemeyi bırakın. Kimse 24/7 mutlu değil, siz de olmak zorunda değilsiniz! Gerçek ilişkiler 'Banyoda saçını yolarken bile seviyorum seni' der.

5. 'Fixlemeye Çalışma' Döngüsü

Partnerinizi veya ilişkinizi 'düzeltmeye' çalışmak, bir süre sonra 'Neden hiçbir şey değişmiyor?' yorgunluğuna dönüşebilir. Bazen kabul etmek, mücadele etmekten daha az yorucudur.

Yaptığımız  Partnerimizin 'Dağınıklık' özelliğini 'update' etmeye çalışmak.

Sonuç ise  'Neden hiçbir şey değişmiyor?' diye ağlayarak uyumak.

Çözümü de 'Değiştirmeye çalışma, alışmaya bak.' Ya da 'Bari ben de dağınık olayım' deyin, eşitleyin. 😅

İlişki Tükenmişliği Mini Testi: "Acaba Ben de mi Bitmişim?"

İlişki Tükenmişliği Mini Testi: "Acaba Ben de mi Bitmişim?"

Aşağıdaki sorulara 'Evet' veya 'Hayır' cevabını verin. Sonuçlara göre ilişkinizin enerji seviyesini ölçün!

1. Partneriniz Size 'Nasılsın?' Diye Sorduğunda:

  • a) 'İyiyim' deyip içten içe 'ASLINDA ÇOK YORGUNUM AMA ANLATSAM DA ANLAMAYACAK' diye düşünüyorsanız. ➔ Evet

  • b) Gerçekten iyiyseniz. ➔ Hayır

2. Akşamları Birlikte Vakit Geçirme Fikri:

  • a) Size 'Ekstra mesai' gibi geliyorsa. ➔ Evet

  • b) 'Hadi film izleyelim!' diye heyecanlanıyorsanız. ➔ Hayır

3. Partneriniz Yanınıza Oturduğunda:

  • a) 'Keşke biraz daha uzağa otursa' diye geçiriyorsanız. ➔ Evet

  • b) 'Hmm, kokusu ne güzel' diyorsanız. ➔ Hayır

4. 'Tatil Planları' Denince Aklınıza Gelen:

  • a) 'Tek başıma bir otelde 3 gün uyusam…' ➔ Evet

  • b) 'Hemen birlikte bir yer bakalım!' ➔ Hayır

5. Sevgiliniz Size Sarıldığında:

  • a) 'Kaç saniye oldu? Yeter artık, bıraksa da rahatlasam…' diye içinizden sayıyorsanız. ➔ Evet

  • b) 'Biraz daha sarılsak…' diyorsanız. ➔ Hayır

📊 Sonuçlar:

🔴 Çoğunlukla 'Evet':

'Duygusal Piliniz Bitik!' 🪫

İlişkiniz şu an 'Low Battery' modunda. Biraz 'ben zamanı', biraz açık iletişim, belki de bir mini mola şart!

🟢 Çoğunlukla 'Hayır':

'Enerjiniz Yerinde!' 🔋

İlişkinizde tükenmişlik yok, sadece ara ara şarj olmayı unutmayın!

🟠 Yarı Yarıya:

'Dikkat, Piliniz Azalıyor!' ⚠️

İlişkinizde 'kırmızı alarm' yok ama bazı şeyleri gözden geçirme vakti gelmiş olabilir.

💡 Test Sonrası Mini Tavsiyeler:

'Evet'ler çoğunluktaysa: Partnerinize 'Biraz yorgunum, biraz kendime zaman ayırsam iyi olacak' deyin. 🛋️

'Hayır'lar çoğunluktaysa: 'Biz iyiyiz!' diye sevinin ama yine de 'aşk şarjınızı' ihmal etmeyin. 😉

Peki , Nasıl Şarj Olunur?

🔹 'Yalnız zaman'ı önemseyin. Bunu 'Ben Zamanı' Yapın. 'Bugün kendimi seviyorum günü ilan ediyorum!'

🔹 Beklentilerinizi Düşürün. 'Romantizm beklemeyin, en azından tuvalet kapağını kaldırsın yeter.' (uçakta ekonomi bileti alıp business hizmeti beklemeyin 😂).

🔹 'İyi hissetmiyorum' demekten korkmayın. 'İyi Değilim' Demeyi Öğrenin. 'Bugün bana dokunma ama yine de seni seviyorum.'

Bonus: 

Testi partnerinizle birlikte yapın ve sonuçları karşılaştırın! 'Aa sen de mi böyle düşünüyorsun?' diye şaşırabilirsiniz. 😄

Not: Bu test %100 bilimsel değil, ama %100 eğlenceli! 😂 Ciddi ilişki sorunlarında bir uzmana danışmayı unutmayın!

Ünlü Psikologların İlişki Tükenmişliği Hakkında Söyledikleri (Biraz da Mizah Katkımızla!)

Ünlü Psikologların İlişki Tükenmişliği Hakkında Söyledikleri (Biraz da Mizah Katkımızla!)

İlişki tükenmişliği sadece bizim değil, uzmanların da dikkatini çeken bir konu. İşte ünlü psikologların bu duruma dair yorumları ve bizim 'günlük hayata uyarlanmış' yorumlarımız:

John Gottman (İlişki Biliminin Babası)

Diyor ki: 'Sağlıklı ilişkilerde çiftler, birbirlerine 'tamir teklifleri' yapar (örneğin şaka yaparak gerginliği azaltmak).'

Biz Yorumlayalım: Yani partnerinizle tartışırken 'Aşkım, şimdi bana çikolata alsan barışırız' demek, aslında bir 'tamir teklifi'dir. Gottman onaylı! 🍫

John Gottman'ın ünlü 'Duygusal Banka Hesabı' teorisine göre de, her ilişkinin bir 'duygusal banka hesabı' var. İşte detaylar ve bizim günlük hayattan örneklerle süslediğimiz yorumumuz:

1. 'Para Yatırma' = Pozitif Anlar Biriktirme

Gottman Diyor ki:

'Sarılma, teşekkür etme, küçük sürprizler yapma gibi pozitif davranışlar, ilişkinizin 'hesabına' para yatırır.'

'Aşkım kahveni yaptım!' = +10 TL

'O çirkin tişörtü giymedin ya, harikasın!' = +20 TL (dikkat, bu riskli bir yatırım! 😅)

'Sen uyu, ben bulaşıkları yıkayayım' = JACKPOT! 💰

2. 'Para Çekme' = Tartışma ve Olumsuzluklar

Gottman Diyor ki:

'Eleştiri, alaycılık veya duygusal uzaklaşma gibi davranışlar, hesaptan para çeker.'

'Yine mi dağınık bıraktın?' = -15 TL

'Ne kadar duyarsızsın!' = -50 TL

'Sen zaten hiç anlamıyorsun!' = HESAPTA KIRMIZI IŞIK! 🔴

3. 'Banka İflası' = İlişki Çöküşü

Gottman Diyor ki:

'Hesap sürekli 'borçlu' duruma düşerse, ilişki iflas eder.'

'Artık seninle konuşmak bile istemiyorum' = BANKA HESABI DONDURULDU! ❄️

'Ben anneme gidiyorum!' = SWIFT KODU SİLİNDİ! 💔

4. Gottman'ın 'Kurtarma Planı'

a) 5:1 Kuralı: 'Her negatif etkileşim için 5 pozitif yatırım yapın.'

Örnek: 'Bugün tartıştık, o yüzden akşam ona sevdiği yemeği yapıp 'Haksızdım' diyeceğim.' (Not: Çikolata da eklemek şart! 🍫)

b) 'Küçük Şeyler, Büyük Etkiler Yaratır':

'Sabah 'günaydın' mesajı at' = +5 TL

'İşten gelince 'yorgun görünüyorsun' diye sarıl' = +10 TL

'Gece ansızın 'seni seviyorum' de' = FAIZ KAZANDIRIR! 📈

Sonuç Olarak; 

Gottman’a göre: 'Mutlu ilişkiler, 'duygusal banka'da sürekli pozitif bakiye olanlardır!' Yani:

  • Biraz 'teşekkür'

  • Biraz 'seni özledim'

  • Biraz da 'haklısın'

İşte aşkın matematik formülü! ❤️

'Sevgilinizin hesabını şaşırtmak istiyorsanız, bir anda 'Hayatımın aşkı sensin' deyin. Faiz oranı anında yükselir!' 😂

Not: Hesap eksiye düşerse, acil 'aşk kredisi' çekin! (Çiçek + çikolata + içten bir özür kombinasyonu işe yarar.) 🌹🍫

KAYNAK:  

  • MASLACH, C. ve S. E. JACKSON (1981), “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behavior, Vol. 2, pp. 99 – 113. 

  • MASLACH, C. ve S. E. JACKSON (1986), Maslach Burnout Inventory Manual (2nd Ed.), Palo Alto, Ca: Consulting Psychologist Press.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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