Aşk Bitti Mi? Yoksa Biz Mi Tükendik? Aslında İkisi de Değil!

En sevdiğiniz kişi tükenmişlik yaşıyorsa – muhtemelen şimdi kendinize “Bir partner olarak ne yapabilirim?” diye sorabilirsiniz. Bu durum karşısında kendinizi bunalmış ve aşırı yüklenmiş hissedebilirsiniz. Bu düşündüğünüzden daha sık olur çünkü tükenmişliğin yükü ilişkinize ve size hızla yayılabilir. Ayrıca, çoğu zaman ne yapabileceğinizi veya değiştirebileceğinizi ve partnerinizle 'doğru' başa çıkma yönteminin şu anda nasıl görünebileceğini kestirmekte de güçlük çekiyor olabilirsiniz.

İlişkiler, bazen bir enerji santrali gibi hissettirse de zamanla 'Pilim bitti, şarjım yok!' dedirten bir tükenmişliğe dönüşebiliyor. Peki bu 'ilişki tükenmişliği' neden oluyor? Gelin, modern aşkın en büyük çıkmazlarından birini masaya yatıralım!1.'Sürekli Mutlu Olmalıyız' Baskısı

Instagram’da gördüğümüz 'mükemmel çiftler', rom-com filmlerindeki sonsuz mutluluk sahneleri... Hepsi bize 'İlişkiniz eksiksiz olmalı!' diye fısıldıyor. Oysa gerçek ilişkiler inişli çıkışlıdır ve 'Her şey harika olmak zorunda değil!' demek, tükenmişliği azaltmanın ilk adımı.

İlişkiden beklentimiz Her gün romantik, her an heyecan dolu, tıpkı filmlerdeki gibi...

Gerçek hayata bazen bakmayı unutuyoruz, bazen o kadar yorgunuz ki, 'Aşkım bugün sarılmasak?' diyesi geliyor insanın.

Çözümü ise İlişkilerin de 'normal modu' olmalı. Bırakın, bazen 'Bugün sadece yan yana oturup dizi izleyelim' demek de bir sevgi dilidir!

2. Duygusal UPS Kuryesi Gibi Hissettiren İletişim

'Beni anlamıyor', 'Ne hissettiğimi bilmiyor' diye düşünürken, aslında 'Acaba ben kendimi doğru ifade ediyor muyum?' diye sormuyoruz. Sürekli 'mind reader' (zihin okuyucu) olmasını beklediğimiz partnerler, iletişim yorgunluğuna davetiye çıkarıyor.

İstediğimiz: Partnerimiz sihirli bir değnekle ne hissettiğimizi anlasın.

Yaptığımız: ' İyiyim ' deyip içimizde fırtınalar koparmak.

Çözüm: 'Zihin okuma yeteneği' diye bir şey yok. Basitçe 'Şu an şöyle hissediyorum' demek, ilişkiyi %47 daha az yorucu hale getirir (bilimsel olmayan istatistik 😅).

3. 'Biz' Olunca 'Ben'i Unutmak

İlişkilerde 'biz' olmak güzeldir ama 'ben'i tamamen silmek, bir süre sonra 'Acaba kendime ne oldu?' sorusunu sorduruyor. Kendi hobileriniz, arkadaşlarınız ve 'yalnız zaman'ınız olmadan ilişki, bir süre sonra 'tükenmişlik sendromu'na dönüşebiliyor.

İlişkiye verdiğimiz, Tüm zamanımız, enerjimiz, sosyal hayatımız...

Sonuç ise 'Acaba tek başıma ne yapardım?' diye düşünürken bulmak kendini.

Çözüm ise basit! 'Ben zamanı'nı ihmal etmeyin. Partnerinizle 7/24 birlikte olmak değil, önemli olan kaliteli zaman geçirmektir.

4. Sosyal Medya Karşılaştırmaları

O çift tatilde, bu çift evleniyor, diğeri ise her gün birbirine 'aşkım' diye mesaj atıyor... 'Biz neden böyle değiliz?' diye düşünmek, ilişkinize yüklenen gereksiz bir stres yaratıyor. Unutmayın: Görünen her mutluluk, gerçek değildir!

Gördüklerimiz Sürekli seyahat eden, birbirine şiirler yazan, hiç tartışmayan çiftler.

Gerçek ise Onlar da tartışıyor, siz sadece 'highlight reel'ını görüyorsunuz! Onlar da muhtemelen 'Bu fotoğraf için 27 deneme yaptık' diye düşünüyor.

Çözümü 'Mutluluk pornosu' izlemeyi bırakın. Kimse 24/7 mutlu değil, siz de olmak zorunda değilsiniz! Gerçek ilişkiler 'Banyoda saçını yolarken bile seviyorum seni' der.

5. 'Fixlemeye Çalışma' Döngüsü

Partnerinizi veya ilişkinizi 'düzeltmeye' çalışmak, bir süre sonra 'Neden hiçbir şey değişmiyor?' yorgunluğuna dönüşebilir. Bazen kabul etmek, mücadele etmekten daha az yorucudur.

Yaptığımız Partnerimizin 'Dağınıklık' özelliğini 'update' etmeye çalışmak.

Sonuç ise 'Neden hiçbir şey değişmiyor?' diye ağlayarak uyumak.

Çözümü de 'Değiştirmeye çalışma, alışmaya bak.' Ya da 'Bari ben de dağınık olayım' deyin, eşitleyin. 😅