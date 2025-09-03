Aşırılıktan Dengeye: Ruhun, Zihnin ve Bedenin Uyumu

Her şey daha fazlasına çağırıyor. Daha çok çalış, daha çok göster, daha çok üret, daha çok yaşa, daha çok hisset... Ama insanın sınırları var. Ruhun, zihnin, bedenin bir taşıma kapasitesi var. Denge o kapasiteyi tanımakla başlıyor. Aşırılık ise, o sınırı zorlamaya başlarken başlıyor.

Kur’an’da geçen 'vasat ümmet' ifadesi belki bu yüzden bu kadar çarpıcı. Vasatlık burada sıradanlık değil; tamlık, yerindelik, kararında oluş. Aşırıya kaçmayan ama eksik de bırakmayan bir bilinç hali. Çünkü eksiklik de, aşırılık da aynı şeyi yapar: seni merkezinden uzaklaştırır.

İnsan bazen iyi niyetle aşırıya kaçar. Çok sever, çok fedakârlık yapar, çok verir... Ama en çok da böyle zamanlarda tükenir. Denge, yalnızca başkalarına karşı değil; kendine karşı da adil olmaktır. Kendi ihtiyaçlarını yok saymak, sessiz kalmak, her şeye evet demek... Bunlar da bir tür aşırılık. Ve bu tür bir aşırılık, görünmez ama içten içe çürütür insanı.

Bazen de arzular kontrolsüzce büyür. Başarı arzusu, görünür olma arzusu, beğenilme arzusu... Bunlar belli dozlarda motive edicidir belki. Ama merkezi ele geçirdiklerinde, insan kendi olmaktan çıkar. Başkalarının gözünden kendini inşa eder. Denge burada, iç sesle dış dünya arasında bir ahenk kurabilmek. O sesi duyamadığında, kendini gürültüye kaptırırsın.

Aşırılıklar sadece bireysel değil; toplumsaldır da. Tüketim, gösteri, rekabet kültürü... Hepsi sınır tanımazlığa övgü gibi. Ama ne kadar gösterirsen göster, içinin kırılganlığını örtmez. Aşırılık dışarıdan parlayan ama içeride boşluk bırakan bir şeydir. Denge ise sessizdir. Göstermez kendini ama vardır. Ve işte bu yüzden değerlidir.