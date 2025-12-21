onedio
Asıl Adı "Ahmed Agah" Olan Yazar Kimdir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 22:37

ATV ekranlarının sevilen yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez bir yarışmacı 200 bin TL  değerindeki soruyu açtırdı. Yarışmacıya 'Hangi Yazarın Asıl Adı Ahmed Agah'tır?' sorusu soruldu.

İşte bu sorunun cevabı!

Hangi Yazarın Asıl Adı Ahmed Agah'tır?

A: Namık Kemal

B: Ahmet Hamdi Tanpınar

C: Yahya Kemal Beyatlı

D: Ahmed Haşim

Doğru Cevap: C, yani Yahya Kemal Beyatlı

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
