Asıl Adı "Ahmed Agah" Olan Yazar Kimdir?
ATV ekranlarının sevilen yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez bir yarışmacı 200 bin TL değerindeki soruyu açtırdı. Yarışmacıya 'Hangi Yazarın Asıl Adı Ahmed Agah'tır?' sorusu soruldu.
İşte bu sorunun cevabı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi Yazarın Asıl Adı Ahmed Agah'tır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın