Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: "Sıfır Araçlara da Ekspertiz Yapılmalı "

Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: "Sıfır Araçlara da Ekspertiz Yapılmalı "

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 14:59

İkinci el araç alımlarında ekspertizin önemini anlatan Ufuk Bekdemir, vatandaşlara yapılması gerekenleri anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arabam.com Oto Ekspertiz Direktörü Ufuk Bekdemir, ikinci el araba alacaklara ekspertiz öncesi dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Arabam.com Oto Ekspertiz Direktörü Ufuk Bekdemir, ikinci el araba alacaklara ekspertiz öncesi dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Bekdemir, ekspertiz desteği alınmadan önce aracın görünümü, egzoz duman rengi, hava yastığı ve kilometresinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bekdemir, ekspertiz desteği alınmadan önce aracın görünümü, egzoz duman rengi, hava yastığı ve kilometresinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bekdemir, araç satın alırken öncelikle fiziki durumunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Far, sinyal, stop, lastikler ve kaporta aksamının yanı sıra boyanın tonunda farklılıklar olup olmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bekdemir, araç satın alırken öncelikle fiziki durumunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Far, sinyal, stop, lastikler ve kaporta aksamının yanı sıra boyanın tonunda farklılıklar olup olmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Bekdemir, aracın daha sonra kusurların profesyonel ekspertiz firmaları tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Bekdemir, aracın daha sonra kusurların profesyonel ekspertiz firmaları tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Bekdemir, vatandaşlara, fiziksel incelemeyi tamamladıktan sonra, aracın mekanik kısmında da en azından yağ, su ve antifriz gibi hayati sıvıları kontrol etmelerini önerdi.

Bekdemir, vatandaşlara, fiziksel incelemeyi tamamladıktan sonra, aracın mekanik kısmında da en azından yağ, su ve antifriz gibi hayati sıvıları kontrol etmelerini önerdi.

'Aracı çalıştırıp, motorda normal dışı bir ses olup olmadığını kontrol edebiliriz. Sonra egzoz dumanına bakmalıyız. Egzozdan çıkan dumanın rengi, aracın durumu hakkında önemli ipuçları verebilir. Mavi duman, içinde farklı kimyasalların veya yağın olduğunu gösterir. Siyah duman ise, aracın yakıt sistemiyle ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Bu durum, alıcıya enjektör veya yakıt sistemiyle ilgili ek masraf çıkarabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aracın iç kısmında, özellikle direksiyon göbeğindeki sürücü hava yastığının ve torpido kısmının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Bekdemir, bu kontrollerden sonra aracın diğer teknik ve detaylı incelemesinin uzman ekspertiz firmaları tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Aracın iç kısmında, özellikle direksiyon göbeğindeki sürücü hava yastığının ve torpido kısmının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Bekdemir, bu kontrollerden sonra aracın diğer teknik ve detaylı incelemesinin uzman ekspertiz firmaları tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Bekdemir, son dönemlerde ikinci el araç alımlarında sıkça karşılaşılan "kilometre düşürme" konusuna da değindi. Bazı kişilerin, araçlarının kilometrelerini geri çekerek daha yüksek fiyata satmaya çalıştığını belirtti

Bekdemir, son dönemlerde ikinci el araç alımlarında sıkça karşılaşılan "kilometre düşürme" konusuna da değindi. Bazı kişilerin, araçlarının kilometrelerini geri çekerek daha yüksek fiyata satmaya çalıştığını belirtti

'Bu durumda, aracın kilometre bilgisini takip edebileceğimiz servis ve kurumlar var. Ayrıca, bazı markaların servis kayıtlarını gösteren mobil uygulamaları da kontrol edebiliriz. Bu, kontrol mekanizmasıdır. SMS sorgusuyla TÜVTÜRK kayıtlarına da ulaşabiliyoruz. Bu kayıtları birbiriyle karşılaştırabiliriz. Ancak, kötü niyetli kişiler bu işi çok profesyonel bir şekilde manipüle edebilirler. Bu nedenle, fiziksel inceleme çok önemlidir. Aynı marka ve modeldeki, benzer kilometrelerdeki iki aracı karşılaştırıp iç deformasyonları kontrol edebilirler. Direkt bir aracı görüp fiyatını uygun bulup hemen almak yerine, daha dikkatli olmalarını öneririm.'

Bekdemir, kilometre manipülasyonunun özellikle hafif ticari araçlarda ve 10 yaşını aşmış binek otomobillerde daha sık görüldüğünü belirtti.

Bekdemir, kilometre manipülasyonunun özellikle hafif ticari araçlarda ve 10 yaşını aşmış binek otomobillerde daha sık görüldüğünü belirtti.

'Bu araçlar, çok yol yaptıkları ve teknik donanımlarının daha az olduğu için manipülasyonu daha kolay oluyor. Ayrıca, satışı hızlı olan markaların modelleri de bu konuda başı çekiyor.'

Bekdemir, sıfır araç alımlarında da ekspertiz yapılmasını tavsiye etti. Günümüzde hızlı üretim süreçleri nedeniyle araçlarda üretim hataları olabileceğini belirtti ve özellikle hızlı satılan araçlarda ekspertiz önerdi.

Bekdemir, sıfır araç alımlarında da ekspertiz yapılmasını tavsiye etti. Günümüzde hızlı üretim süreçleri nedeniyle araçlarda üretim hataları olabileceğini belirtti ve özellikle hızlı satılan araçlarda ekspertiz önerdi.

'Müşterilerimiz, araçlarını bayiden teslim almadan önce ekspertiz talebinde bulundular. Zaman zaman sıfır araçlarda da üretim hatalarıyla karşılaştık. Çünkü, günümüzde üretim süreçleri, 15 yıl önceki gibi değil. Araçlar çok hızlı bir şekilde üretiliyorlar ve bu süreçte ufak tefek hatalar olabiliyor. Özellikle, seri üretimi ve satışı hızlı olan araçlarda ekspertiz öneriyoruz.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?