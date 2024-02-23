Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: "Sıfır Araçlara da Ekspertiz Yapılmalı "
Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: "Sıfır Araçlara da Ekspertiz Yapılmalı "
İkinci el araç alımlarında ekspertizin önemini anlatan Ufuk Bekdemir, vatandaşlara yapılması gerekenleri anlattı.
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Arabam.com Oto Ekspertiz Direktörü Ufuk Bekdemir, ikinci el araba alacaklara ekspertiz öncesi dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Bekdemir, ekspertiz desteği alınmadan önce aracın görünümü, egzoz duman rengi, hava yastığı ve kilometresinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
Bekdemir, araç satın alırken öncelikle fiziki durumunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Far, sinyal, stop, lastikler ve kaporta aksamının yanı sıra boyanın tonunda farklılıklar olup olmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
Bekdemir, aracın daha sonra kusurların profesyonel ekspertiz firmaları tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Bekdemir, vatandaşlara, fiziksel incelemeyi tamamladıktan sonra, aracın mekanik kısmında da en azından yağ, su ve antifriz gibi hayati sıvıları kontrol etmelerini önerdi.
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Aracın iç kısmında, özellikle direksiyon göbeğindeki sürücü hava yastığının ve torpido kısmının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Bekdemir, bu kontrollerden sonra aracın diğer teknik ve detaylı incelemesinin uzman ekspertiz firmaları tarafından yapılması gerektiğini söyledi.
Bekdemir, son dönemlerde ikinci el araç alımlarında sıkça karşılaşılan "kilometre düşürme" konusuna da değindi. Bazı kişilerin, araçlarının kilometrelerini geri çekerek daha yüksek fiyata satmaya çalıştığını belirtti
Bekdemir, kilometre manipülasyonunun özellikle hafif ticari araçlarda ve 10 yaşını aşmış binek otomobillerde daha sık görüldüğünü belirtti.
Bekdemir, sıfır araç alımlarında da ekspertiz yapılmasını tavsiye etti. Günümüzde hızlı üretim süreçleri nedeniyle araçlarda üretim hataları olabileceğini belirtti ve özellikle hızlı satılan araçlarda ekspertiz önerdi.
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