Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: "Sıfır Araçlara da Ekspertiz Yapılmalı "

'Bu durumda, aracın kilometre bilgisini takip edebileceğimiz servis ve kurumlar var. Ayrıca, bazı markaların servis kayıtlarını gösteren mobil uygulamaları da kontrol edebiliriz. Bu, kontrol mekanizmasıdır. SMS sorgusuyla TÜVTÜRK kayıtlarına da ulaşabiliyoruz. Bu kayıtları birbiriyle karşılaştırabiliriz. Ancak, kötü niyetli kişiler bu işi çok profesyonel bir şekilde manipüle edebilirler. Bu nedenle, fiziksel inceleme çok önemlidir. Aynı marka ve modeldeki, benzer kilometrelerdeki iki aracı karşılaştırıp iç deformasyonları kontrol edebilirler. Direkt bir aracı görüp fiyatını uygun bulup hemen almak yerine, daha dikkatli olmalarını öneririm.'