Arabadaki Ruh Haline Göre Senin Yolculuk Şarkın Hangisi?
Uzun yolculuklarda ya da kısa bir şehir turunda... Arabadaki ruh halin, aslında müzik seçimini çoktan belirlemiş oluyor. Hadi soruları cevapla, bakalım senin ruhuna en çok uyan yolculuk şarkısı hangisi? 👇
1. Araba yolculuğuna çıkmadan önce yaptığın ilk şey ne?
2. Yolculuğun en sevdiğin kısmı hangisi?
3. Peki, uzun yolda vazgeçilmezin olan şey ne?
4. Söyle bakalım, hangi şehri arabayla turlamak istersin?
5. Trafikteyken stresini nasıl atarsın?
6. Araba yolculuğunu en iyi tanımlayan kelimeyi sorsak... 🤔
7. Favori yol manzaran hangisi?
8. En çok kiminle yolculuğa çıkarsın?
Queen - Don't Stop Me Now
John Denver - Take Me Home, Country Roads
Green Day - Boulevard Of Broken Dreams
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
