onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Arabadaki Ruh Haline Göre Senin Yolculuk Şarkın Hangisi?

etiket Arabadaki Ruh Haline Göre Senin Yolculuk Şarkın Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.09.2025 - 19:33

Uzun yolculuklarda ya da kısa bir şehir turunda... Arabadaki ruh halin, aslında müzik seçimini çoktan belirlemiş oluyor. Hadi soruları cevapla, bakalım senin ruhuna en çok uyan yolculuk şarkısı hangisi? 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Araba yolculuğuna çıkmadan önce yaptığın ilk şey ne?

2. Yolculuğun en sevdiğin kısmı hangisi?

3. Peki, uzun yolda vazgeçilmezin olan şey ne?

4. Söyle bakalım, hangi şehri arabayla turlamak istersin?

5. Trafikteyken stresini nasıl atarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Araba yolculuğunu en iyi tanımlayan kelimeyi sorsak... 🤔

7. Favori yol manzaran hangisi?

8. En çok kiminle yolculuğa çıkarsın?

Queen - Don't Stop Me Now

John Denver - Take Me Home, Country Roads

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Green Day - Boulevard Of Broken Dreams

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın