Annelerin O Meşhur Sözü “Anne Olunca Anlarsın”ın Gerçekleştiği 10 An

Koca yürekli, fedakar annelerimiz... Her zaman yanımızda duran, her derdimize çare bulan, koşulsuz sevgiyle kucaklayan... Bazen de o meşhur sözleri ile bizleri çileden çıkaran: 'Anne olunca anlarsın!'

Evet, annelerimiz haklıydı. Belki o zaman anlamadık, belki de isyan ettik. Ama zamanla, anne olmanın getirdiği sorumlulukları, fedakarlıkları ve koşulsuz sevgiyi biz de deneyimledikçe, o sözlerin ne kadar doğru olduğunu fark ettik, ya da edeceğiz.

Haydi gelin, ''anne olunca anladığımız'' şeylere bir göz atalım!