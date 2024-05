Annelerin O Meşhur Sözü “Anne Olunca Anlarsın”ın Gerçekleştiği 10 An

Evet, biliyorduk bebeklerin geceleri uyanacağını. Ama her gece, her saat, sanki bir maraton koşucusuymuş gibi uyanıp, yavrumuzu sakinleştirmeye çalışacağımızı tahmin edemezdik. Annelerimiz ise sanki hiç uykuya ihtiyaç duymazmış gibi, her daim yanımızdaydılar. Şimdi değerlerini daha iyi anlıyoruz.