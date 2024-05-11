Annelerin O Meşhur Sözü “Anne Olunca Anlarsın”ın Gerçekleştiği 10 An
Annelerin O Meşhur Sözü “Anne Olunca Anlarsın”ın Gerçekleştiği 10 An
Koca yürekli, fedakar annelerimiz... Her zaman yanımızda duran, her derdimize çare bulan, koşulsuz sevgiyle kucaklayan... Bazen de o meşhur sözleri ile bizleri çileden çıkaran: 'Anne olunca anlarsın!'
Evet, annelerimiz haklıydı. Belki o zaman anlamadık, belki de isyan ettik. Ama zamanla, anne olmanın getirdiği sorumlulukları, fedakarlıkları ve koşulsuz sevgiyi biz de deneyimledikçe, o sözlerin ne kadar doğru olduğunu fark ettik, ya da edeceğiz.
Haydi gelin, ''anne olunca anladığımız'' şeylere bir göz atalım!
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1. Uykusuz geceler geçirdiğimiz zaman...
2. Yemek seçen miniklerle savaştığımız an.
3. Ödevlerin gece son ana bırakıldığı gün.
4. Parkta çocuğumuz koştururken başına bir şey gelecek diye içimizin gittiği an.
5. Çocuğumuzun akşama kadar sokakta oyun oynamak istediği an.
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