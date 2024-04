Altı kişilik tipi arasından senin gerçekçi kişilik tipine sahip olduğunu görüyoruz. Olayları görmek istediğin gibi değil, oldukları gibi ele alırsın. Senin için her zaman mantık önde gelir. Senin için ya siyah vardır ya da beyaz...Bir şey ya olmuştur, ya da olmamıştır. Sen hayatta her şeyin gerçek yüzünü görmek ister, boş hayaller peşinden koşmazsın. Her ihtimali değerlendirir, sonunda üzülen kişi olmak da istemezsin. Kendini sağlama almayı tercih edersin.Eğer senin birine güvenmen gerekirse, o kişinin her özelliğini ince ince analiz edersin. Sen başkalarından yardım beklemez, her işini kendin halledersin. Gerçekçi kişiliğin en çok da stresli olduğun anlarda ortaya çıkar. Bu anlarda ise karar vermek senin için bir zulüme dönüşür.