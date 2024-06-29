Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Estetik
Alloblast Fibroblast Uygulaması ile Doğal Gençleşmek

etiket Alloblast Fibroblast Uygulaması ile Doğal Gençleşmek

Dr.Eylem Acar
Dr.Eylem Acar - yazio
29.06.2024 - 12:35

Antiagingte yeni bir tedavi olan Alloblast uygulaması, estetikte tercihi doğal gençleşmek olanlar için gelecek vadeden bir yenilik gibi görünüyor. Medikal estetikte, kişinin özgün ve doğal halini koruyarak cildi gençleştiren yöntemler, son yıllarda bilim dünyasının üzerinde en çok çalıştığı konulardan biri. Covid-19 aşıları ile birlikte artık biyoteknoloji çağının içinde olduğumuz şu günlerde yeni anti-aging teknolojilerin gelişmesi bizi heyecanlandırıyor. Allojenik, yeni doğan fibroblastlarıyla gençleşme teknolojisi olan, Sağlık Bakanlığı ve FDA onayları alınmış Alloblast Uygulaması da bunlardan biri. Önümüzdeki günlerde bu uygulama estetik dünyasında çok tercih edilecek ve uygulanacak gibi görünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Alloblast Fibroblast Uygulaması nedir?

Alloblast Fibroblast Uygulaması nedir?

Alloblast, yeni doğan bebeklerin sünnet derisinden alınan fibroblastların kullanıldığı bir tedavidir. Yeni doğanın sünnet derisi olduğu için; ailelerin onayı alınarak, bu dokudan özel tekniklerle yüksek teknoloji içeren bir GMP laboratuvarında yüzde yüz fibroblast hücreleri üretilir. Hazırlanan bu genç hücreler cildin içine mezoterapi tekniği ile yüz, göz altı, boyun, dekolte bölgeleri ve el üstlerine uygulanır. Aynı zamanda lekeli ciltlere ve yara izlerine de uygulanabilen bir yöntemdir.

Yeni doğan belirli donör kriterlerine sahip bebeklerden belirli bir evreye kadar alınan alloblastlar hiçbir yan etki oluşturmaz. Çünkü henüz tam olarak kimlik kazanmamış olurlar. Bu nedenle herkeste kullanılabilirler. Allojenik Fibroblast Uygulaması, dünyada FDA ve Avrupa İlaç Ajansı tarafından onay almış hücresel ürünlerdir. Ülkemizde Alloblast’ı üretebilen şu anda tek bir GMP laboratuvarı var. O da bu ürünleri pek çok teste tabi tutarak, kalite kontrol süreçlerinden geçirerek uygunluk vermektedir. Cilde uygulanan bu yeni yöntemin güvenliğini de, yapılan bu testler göstermektedir.

Bu uygulamanın yasal izinleri, ailelerin onayları nasıl alınıyor ve uygulama süreci nasıl işliyor?

Ülkemizde sünnet derisi atılmakta ya da bazı batıl inançlar doğrultusunda saklanmaktadır. Bu süreçte, en başta da bahsettiğim gibi belirli kriterleri sağlayabilen bebeklerin ailesinden onay almak şartıyla, bu deri numunesi GMP laboratuvarında işlenmek üzere teslim alınabilmektedir. .Dünyada FDA ile Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye ‘de T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen ve yetkilendirilmiş bir GMP laboratuvarı bu işlemi yapmaya yetkilidir.

Başkasının hücresi kullanılabilir mi? Doku uyumu gerekmiyor mu?

Başkasının hücresi kullanılabilir mi? Doku uyumu gerekmiyor mu?

Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblastlar erken safhada henüz kimlik kazanmamış, sağlıklı ve genç hücreler olduğu için herkeste güvenle uygulanabilirler. Ayrıca bu hücrelerde yetkilendirilmiş özel kök hücre laboratuvarları tarafından birtakım testler yapılarak, bu işlemin ve alınan materyalin güvenliği doğrulanmaktadır.

Bu uygulamanın ciltteki iyileştirici etkilerine gelelim.

Alloblast uygulaması sağlıklı, genç ve dış etkenlere, metabolik etkilere karşı dirençli, cildi onarmaya ve yenilemeye hedefli, saf yeni doğan fibroblast hücreleri ile yapılmaktadır. Bu hücreler kolajen ve elastin gibi cildin gençliğini sağlayan temel yapı taşlarını, 40 yaşındaki bir kişinin kendi fibroblastlarına nazaran, yaklaşık dört kat daha fazla oranda üretebilmektedir. Allojenik fibroblastların cildimizi onarması ve yenilemesi yaklaşık dört yıl devam etmektedir. Uygulama sonrası cildimizde çok sayıda Alloblast hücresi yenileme ve canlanma sağlamaktadır.

4 yıl boyunca yaşlanma süreci devam eden bir ciltte, yüksek yoğunluklu bir kolajen aktivitesi olacağını düşünmek bile heyecan veriyor.

Son olarak bu uygulamada bahsedilmesi gereken en önemli bir başka noktaya değinelim. “Sizi 10 yaş gençleştirir.” gibi çok iddialı, popülist ve gerçekle bağdaşmayan söylemler kullanmak yerine, “Alloblast uygulaması yüzdeki doğal ifadeyi bozmadan yaşlanma sürecini yavaşlatacak, cildi doğal yollardan gençleştirecek ve ciltteki hasarları iyileştirecek, uzun ve etkili bir yaşlanma karşıtı tedavidir.” demek, çok daha etik ve gerçekçi bir değerlendirme olacaktır.

Instagram

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam