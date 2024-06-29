Alloblast Fibroblast Uygulaması ile Doğal Gençleşmek

Alloblast, yeni doğan bebeklerin sünnet derisinden alınan fibroblastların kullanıldığı bir tedavidir. Yeni doğanın sünnet derisi olduğu için; ailelerin onayı alınarak, bu dokudan özel tekniklerle yüksek teknoloji içeren bir GMP laboratuvarında yüzde yüz fibroblast hücreleri üretilir. Hazırlanan bu genç hücreler cildin içine mezoterapi tekniği ile yüz, göz altı, boyun, dekolte bölgeleri ve el üstlerine uygulanır. Aynı zamanda lekeli ciltlere ve yara izlerine de uygulanabilen bir yöntemdir.

Yeni doğan belirli donör kriterlerine sahip bebeklerden belirli bir evreye kadar alınan alloblastlar hiçbir yan etki oluşturmaz. Çünkü henüz tam olarak kimlik kazanmamış olurlar. Bu nedenle herkeste kullanılabilirler. Allojenik Fibroblast Uygulaması, dünyada FDA ve Avrupa İlaç Ajansı tarafından onay almış hücresel ürünlerdir. Ülkemizde Alloblast’ı üretebilen şu anda tek bir GMP laboratuvarı var. O da bu ürünleri pek çok teste tabi tutarak, kalite kontrol süreçlerinden geçirerek uygunluk vermektedir. Cilde uygulanan bu yeni yöntemin güvenliğini de, yapılan bu testler göstermektedir.

Bu uygulamanın yasal izinleri, ailelerin onayları nasıl alınıyor ve uygulama süreci nasıl işliyor?

Ülkemizde sünnet derisi atılmakta ya da bazı batıl inançlar doğrultusunda saklanmaktadır. Bu süreçte, en başta da bahsettiğim gibi belirli kriterleri sağlayabilen bebeklerin ailesinden onay almak şartıyla, bu deri numunesi GMP laboratuvarında işlenmek üzere teslim alınabilmektedir. .Dünyada FDA ile Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye ‘de T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen ve yetkilendirilmiş bir GMP laboratuvarı bu işlemi yapmaya yetkilidir.