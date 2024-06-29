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Arda Güler EURO 2024'te Dünya Yıldızlarını Geride Bıraktı! Takipçi Sayısında Dev Artış

Arda Güler EURO 2024'te Dünya Yıldızlarını Geride Bıraktı! Takipçi Sayısında Dev Artış

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 16:34

Real Madrid forması giyen genç yıldızımız Arda Güler, EURO 2024'te şu ana kadar sosyal medya platformu Instagram'da en fazla takipçi kazanan futbolcu oldu. Arda, Ronaldo, Bellingham ve Mbappe gibi isimleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

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EURO 2024'ün başlamasından bir gün önce, 13 Haziran ile grup aşamalarının bitiş tarihi olan 27 Haziran arasında Apuestas Deportivas tarafından yapılan analizine göre, milli futbolcumuz Arda Güler, Instagram'da bir milyondan fazla takipçi kazandı.

EURO 2024'ün başlamasından bir gün önce, 13 Haziran ile grup aşamalarının bitiş tarihi olan 27 Haziran arasında Apuestas Deportivas tarafından yapılan analizine göre, milli futbolcumuz Arda Güler, Instagram'da bir milyondan fazla takipçi kazandı.

Böylelikle Arda'nın takipçi sayısı, 10 milyonu geçti.

Böylelikle Arda'nın takipçi sayısı, 10 milyonu geçti.

Real Madrid forması giyen genç yeteneğin Gürcistan'a attığı müthiş gol, bu başarıda büyük bir rol oynadı.

Real Madrid forması giyen genç yeteneğin Gürcistan'a attığı müthiş gol, bu başarıda büyük bir rol oynadı.

En çok takipçi kazanan diğer oyuncular ise Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jude Bellingham ve Fransız Kylian Mbappe oldu.

En çok takipçi kazanan diğer oyuncular ise Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jude Bellingham ve Fransız Kylian Mbappe oldu.

EURO 2024'te şu ana kadar en çok takipçi kazanan futbolcular listesi (Instagram) 👇

EURO 2024'te şu ana kadar en çok takipçi kazanan futbolcular listesi (Instagram) 👇

  • Arda Güler, Türkiye, 1,093,669 takipçi

  • Cristiano Ronaldo, Portekiz, 996,661 takipçi

  • Jude Bellingham, İngiltere, 725,529 takipçi

  • Kylian Mbappé, Fransa, 706,332 takipçi

  • Lamine Yamal, İspanya, 653,928 takipçi

  • Riccardo Calafiori, İtalya, 404,544 takipçi

  • Kenan Yildiz, Türkiye, 373,554 takipçi

  • Florian Wirtz, Almanya, 335,738 takipçi

  • Toni Kroos, Almanya, 293,138 takipçi

  • Jamal Musiala, Almanya, 282,731 takipçi

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