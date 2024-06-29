Arda Güler EURO 2024'te Dünya Yıldızlarını Geride Bıraktı! Takipçi Sayısında Dev Artış
Arda Güler EURO 2024'te Dünya Yıldızlarını Geride Bıraktı! Takipçi Sayısında Dev Artış
Real Madrid forması giyen genç yıldızımız Arda Güler, EURO 2024'te şu ana kadar sosyal medya platformu Instagram'da en fazla takipçi kazanan futbolcu oldu. Arda, Ronaldo, Bellingham ve Mbappe gibi isimleri geride bırakarak zirveye yerleşti.
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EURO 2024'ün başlamasından bir gün önce, 13 Haziran ile grup aşamalarının bitiş tarihi olan 27 Haziran arasında Apuestas Deportivas tarafından yapılan analizine göre, milli futbolcumuz Arda Güler, Instagram'da bir milyondan fazla takipçi kazandı.
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Böylelikle Arda'nın takipçi sayısı, 10 milyonu geçti.
Real Madrid forması giyen genç yeteneğin Gürcistan'a attığı müthiş gol, bu başarıda büyük bir rol oynadı.
En çok takipçi kazanan diğer oyuncular ise Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jude Bellingham ve Fransız Kylian Mbappe oldu.
EURO 2024'te şu ana kadar en çok takipçi kazanan futbolcular listesi (Instagram) 👇
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