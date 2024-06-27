Bu Nasıl Bir Kin? Çek Futbolcu Chory Milli Futbolcularımızı Tahrik Etmek İçin Uğraştığını İtiraf Etti
Bu Nasıl Bir Kin? Çek Futbolcu Chory Milli Futbolcularımızı Tahrik Etmek İçin Uğraştığını İtiraf Etti
Çekya'nın 29 yaşındaki futbolcusu Thomas Chory, A Milli Takım'ın 2-1 galip geldiği maçın sonunda yaşananlara dair konuştu. Chory, karşılaşma boyunca milli futbolcularımızı kışkırtmaya çalışmış, maçın bitiş düdüğü ile de galibiyet sevincine gölge düşürmeye çalışmıştı. Viktoria Plzen forması giyen golcü, tüm bunları aslında bilerek yapmış.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
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Oldukça zorlu geçen mücadelenin sonunda saha içi karıştı. Çekya'dan Thomas Chory, Orkun Kökçü'ye topu fırlattı.
Ferdi'nin araya girmesiyle olay, daha da büyüdü. Çıkan tartışmada Arda Güler sarı, Chory ise kırmızı kart gördü.
Sabah'ın haberine göre, olayların fitilini ateşleyen futbolcu, amacının zaten bunu gerçekleştirmek olduğunu açıkça ifade etti. 👇
"Sahaya biraz agresiflik katmak ve Türkleri zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum."
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