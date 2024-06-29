Ev Sahibi Almanya'yı Bile Geçtik: Ülkelerin EURO 2024'teki Taraftar Sayıları Açıklandı
Ev Sahibi Almanya'yı Bile Geçtik: Ülkelerin EURO 2024'teki Taraftar Sayıları Açıklandı
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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu 2. sırada bitirip adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
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Ay-yıldızlılar, son 16 başarısının yanında maçlardaki taraftar sayısıyla da dikkat çekti.
Teknik direktör Montella yönetimindeki ekibimizin grubundaki üç maçını toplam 130 bin Türk taraftar takip etti. Sokaklar, caddeler ve stadyum adeta kırmızı-beyaza boyandı. İşte ülkelerin taraftar sayıları. 👇
10. İngiltere
9. Polonya
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8. Sırbistan
7. Hollanda
6. İskoçya
5. Romanya
4. Arnavutluk
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3. Hırvatistan
2. Almanya
1. Türkiye
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