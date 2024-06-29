Ev Sahibi Almanya'yı Bile Geçtik: Ülkelerin EURO 2024'teki Taraftar Sayıları Açıklandı

Almanya basını, EURO 2024'te grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımların tribünlerdeki taraftar sayılarını açıkladı. A Milli Takımımız, tribüne en çok seyirci çeken ülke oldu. Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya, Türkiye'nin gerisinde kaldı.