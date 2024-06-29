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Ev Sahibi Almanya'yı Bile Geçtik: Ülkelerin EURO 2024'teki Taraftar Sayıları Açıklandı

Ev Sahibi Almanya'yı Bile Geçtik: Ülkelerin EURO 2024'teki Taraftar Sayıları Açıklandı

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 17:15

Almanya basını, EURO 2024'te grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımların tribünlerdeki taraftar sayılarını açıkladı. A Milli Takımımız, tribüne en çok seyirci çeken ülke oldu. Turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya, Türkiye'nin gerisinde kaldı.

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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu 2. sırada bitirip adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu 2. sırada bitirip adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Ay-yıldızlılar, son 16 başarısının yanında maçlardaki taraftar sayısıyla da dikkat çekti.

Ay-yıldızlılar, son 16 başarısının yanında maçlardaki taraftar sayısıyla da dikkat çekti.

Teknik direktör Montella yönetimindeki ekibimizin grubundaki üç maçını toplam 130 bin Türk taraftar takip etti. Sokaklar, caddeler ve stadyum adeta kırmızı-beyaza boyandı. İşte ülkelerin taraftar sayıları. 👇

Teknik direktör Montella yönetimindeki ekibimizin grubundaki üç maçını toplam 130 bin Türk taraftar takip etti. Sokaklar, caddeler ve stadyum adeta kırmızı-beyaza boyandı. İşte ülkelerin taraftar sayıları. 👇

10. İngiltere

10. İngiltere

9. Polonya

9. Polonya
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8. Sırbistan

8. Sırbistan

7. Hollanda

7. Hollanda

6. İskoçya

6. İskoçya

5. Romanya

5. Romanya

4. Arnavutluk

4. Arnavutluk
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3. Hırvatistan

3. Hırvatistan

2. Almanya

2. Almanya

1. Türkiye

1. Türkiye
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