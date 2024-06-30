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Virajı Alamayan Beton Mikseri Gelin Arabasının Üstüne Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Virajı Alamayan Beton Mikseri Gelin Arabasının Üstüne Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.06.2024 - 14:16

Kağıthane’de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Olay yerindeki polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı...

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi.

İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi.

İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi.

Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti.

Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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