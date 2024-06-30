Virajı Alamayan Beton Mikseri Gelin Arabasının Üstüne Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Virajı Alamayan Beton Mikseri Gelin Arabasının Üstüne Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı...
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Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi.
İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi.
Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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