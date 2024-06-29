Selçuk’ta Başlayan Yangın Kuşadası’na Ulaştı, Büyümeye Devam Ediyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen orman yangını her geçen dakika büyüyerek devam ediyor. Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi’ne kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.