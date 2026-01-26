Alkış Cumhuriyeti: Sanat, Şarkıcılık, Oyunculuk ve Kişisel Gelişimin Aynı Anda Çöktüğü An
Bir çağın içindeyiz.
Bu çağda herkes bir şey.
Şarkıcı.
Oyuncu.
Yazar.
Eğitmen.
Dönüşmüş.
Şifalanmış.
Farkında.
Ama garip bir şekilde… hiç kimse bir şey de değil.
Çünkü bu çağın problemi yeteneksizlik değil. Bu çağın problemi derinliksizlik.
Oyunculuk da farklı değil.
Herkes bir duruş satıyor.
