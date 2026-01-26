Alkış Cumhuriyeti: Sanat, Şarkıcılık, Oyunculuk ve Kişisel Gelişimin Aynı Anda Çöktüğü An

Şarkıcılık mesela…

Ses var.

Teknik var.

Stüdyo var.

Ama şarkı yok.

Bir de tam tersi;

Şarkı var ama ses yok.

Son günlerde en sık karşılaşılan version ise; ne şarkı var, ne de ses. Ve en çok alkışlanan da genelde bu oluyor. Burada da asıl konu alkışlanana sitem etmek değil, alkışlayana bakmak.

Söyleyebilenler ise söylüyor ama kimse anlatmıyor.

Nota doğru, his yanlış.

Mikrofon açık, ruh kapalı.

Sahne dolu ama içi boş.

Bir şarkı artık dinlenmek için değil, hikâyesi anlatılmak için var.

Şarkıdan çok “bu şarkıyı yazarken neler yaşadım” cümlesi dolaşıyor.

Müzik değil, sanatçının kendisi dinleniyor.