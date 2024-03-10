Akış Teorisinde Motivasyon: Mutluluğun Kapısı Aralanıyor

Bireylerin ilişkilere değer verme ve ait olma arzusudur. Yüksek bağlanma ihtiyacı olanlar, iyi ilişkiler kurmayı ve grup içinde yer almayı önemserler. Kendileriyle ilgili daha sempatik ve uyumlu bir imaj çizmeye eğilimlidirler. Başkaları tarafından sevilmeyi istemenin yanı sıra herkesin birbiriyle iyi geçinmesini arzu ederler (Antalyalı ve Bolat, 2017). Kişinin zaman içinde oluşturduğu sosyal çevreye olan bağlılığı onun için kritik bir öneme sahiptir. Bağlanma ihtiyacı güçlü olanların insanlarla yakın ilişkiler kurma, iletişim için çabalama, bir takımla birlikte ürün ortaya çıkarma gibi belirgin özellikleri vardır. Daha da motive olmalarını sağlayan şey ise bulundukları çevreye ait hissetmeleridir. Bunu sağlamak için de hem sürekli arayış halinde olurlar hem de sosyalleşme istekleri fazladır.

Düşünme ihtiyacı: Bireylerin düşünmenin kendisinden keyif alma arzusudur. Düşünme ihtiyacı yüksek olanlar, yeni bilgiler öğrenmeyi ve karmaşık konuları analiz etmeyi severler. Hatta kolay ve zor arasında çoğunlukla zor olanı tercih etmeyi severler. Çünkü bu onları daha çok meraklandıracak, araştırma sürelerini uzatacak dolayısıyla düşünme ihtiyaçlarını da karşılamalarını sağlayacaktır. Ardından gelen başarı da içsel motivasyonları artıracak ve teşvik olmaları konusunda destek olacaktır. Bununla birlikte bazı deneysel bulgular, düşünme ihtiyacının çaba gerektiren bilgi süreçleri ile pozitif bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir.

McClelland çalışanların davranışlarını ve tutumlarını etkileyen üç temel motivasyon kaynağından bahsetmiştir:

Başarı ihtiyacı, bağlanma ihtiyacı ve güç ihtiyacı. Bu ihtiyacın dışında kalan diğer ihtiyaçlar ise farklı değerlendirilir. Daha önce Maslow tarafından da dile getirilen düşünme ihtiyacı aslında yukarıda bahsedilen diğer ihtiyaçlardan başkadır. Düşünme ihtiyacı aslında düşünmenin kendisinden keyif almaktır. Bu ihtiyacı yüksek olanlar farklı bir nedene bağlı olmadan sürecin kendisinden tatmin olurken, düşük olanlar genellikle teşvik ya da bir nedene bağlı olarak düşünmeyi tercih etmektedirler (Sabuncu, 2022).

Her bireyin farklı motivasyon kaynaklarına sahip olduğu ve bu kaynakların yaşamında farklı zamanlarda etkili olduğu unutulmamalıdır. Kendi motivasyon kaynaklarını tanımak ve akış haliyle uyumlu bir şekilde hareket etmek, daha tatmin edici bir yaşam sürmek için önemlidir.

Bu yazı Gamfed Türkiye Gönüllülerinden Dr. Saliha Eren ve Damla Masacı’nın katkılarıyla yazılmıştır.