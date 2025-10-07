Airfryer'da Soya Soslu Çıtır Somon Lokmaları ve Sarımsak Soslu Baharatlı Sebzeler Nasıl Yapılır?

Deniz ürünlerinin en lezzetlilerinden somonu sevmeyen var mı? Soya sosuyla marine edilen çıtır somon lokmaları, hafif ve doyurucu bir seçenek olurken yanında sarımsak soslu baharatlı sebzelerle tam bir uyum yakalıyor.

Sağlıklı, besleyici ve özel sofralara yakışacak kadar şık olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz! 🤤