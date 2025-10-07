onedio
Airfryer'da Soya Soslu Çıtır Somon Lokmaları ve Sarımsak Soslu Baharatlı Sebzeler Nasıl Yapılır?

07.10.2025 - 19:34

Deniz ürünlerinin en lezzetlilerinden somonu sevmeyen var mı? Soya sosuyla marine edilen çıtır somon lokmaları, hafif ve doyurucu bir seçenek olurken yanında sarımsak soslu baharatlı sebzelerle tam bir uyum yakalıyor. 

Sağlıklı, besleyici ve özel sofralara yakışacak kadar şık olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz! 🤤

Soya Soslu Çıtır Somon Lokmaları ve Sarımsak Soslu Baharatlı Sebzeler Nasıl Yapılır?

Soya Soslu Çıtır Somon Lokmaları 

Malzemeler:

  • 300 gram somon (küp doğranmış)

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

  • 1 çay bardağı un

  • 1 yemek kaşığı mısır unu

Yapılışı:

1. Küp doğranmış somonları bir kasede soya sos, susam yağı, ezilmiş sarımsak ve susamla beraber karıştırın. 10 dakika bekletin. 

2. Bir kasede un ve mısır ununu karıştırın.  Somonları unan bulayın ve hazneye dizin. Üzerlerine sprey yağ sıkıp 180 derecede 12 dakika pişirin. 

Sarımsak Soslu Baharatlı Sebzeler 

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 4 dal taze kekik

  • 150 gram taze fasulye 

  • 1 adet havuç 

  • 1 adet patlıcan

Yapılışı:

1. Bir kasede zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve taze kekik yapraklarını karıştırın.

2. Taze fasulye, havuç ve patlıcanı dilediğiniz gibi doğrayıp hazırladığınız sosla beraber karıştırıp hazneye alın. 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

