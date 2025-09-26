Adolescence ve Ergenliğin Dijital Cellatları
'Ergenlik' çağındaki canavarlar: Neler oluyor, ne oldu bize, bu kuşak nereye evriliyor?
Gençlerimizi izliyoruz, ekran başında donup kalıyoruz. Bir bıçak darbesiyle hayatı kesen eller, sosyal medyanın zehirli akışında kaybolan zihinler... Akran zorbalığı bir oyuna dönüşmüş, beğeni avcıları kin kusuyor, ebeveynler ise telefonlarının arkasından bakakalıyor. Dizideki o çocuk, 13 yaşında bir canavar mı yoksa kurban mı? Peki biz, bu nesli doğuranlar, bu kadar kör, bu kadar duyarsız, bu kadar ahmak olabilir miyiz? Sosyal medyanın hapishanesinde hapsolduk, özgürlük diye yuttuğumuz zincirler bizi boğuyor. Ticaret savaşları bir yana, zihin savaşlarında gençlerimizi kaybediyoruz. Katliamlar arenalarda değil, okul koridorlarında, ekran arkalarında yaşanıyor. Herkes izliyor, kimse dokunmuyor.
Teorik olarak tartışalım istedik bu konuyu.
Jamie’ye Dair Akıldışı Bir Talep
Yalnız Böylesi Bir Savaş Başlangıçtan İtibaren Çok Mantıksızdır.
Mantıksız ve Ahmak Ergenlik
İnsan İyi Bir Tohum mu, Yoksa Dijital Bir Virüs mü?
