Adolescence ve Ergenliğin Dijital Cellatları

2025’in gri bir sabahı, İngiltere’nin sisli bir kasabasında. Lakabı “Küçük Şeytan” olan, sosyal medyanın karanlık köşelerinde Andrew Tate’in videolarını yalayıp yutan, en sonunda öfkesinden bir sınıf arkadaşını bıçaklayan, uzun adı Jamie Miller olan ve bizim “o çocuk” olarak bildiğimiz ergen bir delikanlıdır. Kendisi, bir gün zamanın en popüler “incel” forumlarından birinde, akran zorbalığının zirvesinde bir talepte bulunur –ya da bulunmaz, çünkü talep onunkinden öte, ekranların empozesidir.

Jamie’nin savaşması için, vahşi diyarlardan değil, TikTok’un ve Reddit’in derinliklerinden 40 tane azgın “trol” getirilmesini emreder –hayır, emretmez, onlar zaten oradadır. Kaplanlar gibi saldırgan yorumlar, iki hafta değil, iki saniye sonra gelir ve o ana kadar okulun gördüğü en büyük “eğlence” koridorda hazırlanır. Gün geldiğinde tüm sınıf, Jamie’nin “güç gösterisi”ni izlemek için toplanır –ama toplanmaz, çünkü hepsi zaten telefonlarında, sessiz bir arena kurmuşlardır. “Baba” figürü, evdeki tahtında oturur –Stephen Graham’ın canlandırdığı o kırılgan adam, öfke ve korku arasında gidip gelen bir heykel gibi– ve yanında dünyanın en keskin bıçağı ile içinde dolu dolu nefret dolu mesajlar bulunan 40 bildirim bulunmaktadır. Derken beklenen an gelir, baba Jamie’yi selamlar ve işaretini verir –ya da vermez, çünkü işaret sosyal medyadan gelmiştir.

Jamie, büyük bir şaşaa ile –aslında sessiz bir öfkeyle– arenaya, yani okula girer. İlk zorbalığı, elinde telefon olmaksızın –sadece bir bakışla– alaşağı eder. Kalabalık, kahramanı –ya da kurbanı– çılgınca like’lamaktadır. Baba, yanındaki bildirimlerden birine –bir “sen haklısın” mesajına– Jamie’nin önüne atar. Derken ikinci trol salıverilir. Tecrübeli ergen –ya da tecrübesiz kurban– ikinci yorumu da parmaklarıyla kısa sürede siler, ama silmez, çünkü silmek yetmez, içini kemirir. Baba beğeni ifadesiyle başparmağını kaldırır ve loca önündeki –ekran önündeki– Jamie’ye ikinci bildirimi de atar. Üçüncü, beşinci, on ikinci, otuzuncu ve otuz dokuzuncu trol de giderek uzayan mücadelelerle büyük ve –henüz– dayanıklı ergen tarafından alt edilmiştir. Her yeni mücadelede okul koridorundaki çocuklar çıldırmış, like’ları sadece sınıfı değil tüm dijital dünyayı inletmiştir. Jamie keselerce “takipçi” kazanmış, son trole geldiğinde heyecan artık dorukların da ötesine çıkmıştır.