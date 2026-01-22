onedio
Abdülhak Hâmid Tarhan, “Makber”i Yazdığı Eşinin Cenazesinden Ne Kadar Sonra Evlendi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
22.01.2026 - 22:44

22 Ocak Perşembe günü Kim Milyoner Olmak İster’de ekrana gelen bu soru, Türk edebiyatının en tartışmalı biyografik detaylarından birini yeniden gündeme taşıdı. Abdülhak Hâmid Tarhan’ın özel hayatına dair bu bilgi, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Abdülhak Hâmid Tarhan, veremden vefatı ardına “Makber” şiirini yazdığı ilk eşinin cenaze töreninden ne kadar sonra ikinci eşiyle evlenmiştir?

  • A: 5 gün

  • B: 2 hafta

  • C: 2 ay

  • D: 5 yıl

Doğru Cevap: 5 yıl

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
