4 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün köklerini aramaya odaklanabilirsin. Geçmişin sırrını çözmek ve aile büyüklerin ile tanışmak hayatında her zamankinden çok daha önemli bir hale gelecektir. Maddi ve manevi anlamda güçlenmeni sağlayacak bu süreçte güçlü bağlar kurarak aidiyet duygunu bekleyebilirsin.

Tam da bu aşamada hane içinde bazı ilişkilerin değişmesine de hazır olmalısın. Jüpiter ile Uranüs kavuşumunun etkisinde, özgürleşebilirsin. Huzurlu bir aile ortamında hayattan keyif aldığın anlara hazır ol.

Uzun zamandır aradığın ve ihtiyacın olan düzeni kurmak üzeresin. Geniş ailendeki düzen kısa sürede, çekirdek ailene de yansıyacak. Mutlu bir evlilik ve dolu dizgin bir aşk... Şimdi her şey tamam! Kariyer konusunda da kendine daha fazla güvenerek bir an önce yeni bir işe odaklanmalısın. Bu dönemde kuracağın hemen her işte başarılı olacaksın. Bu fırsatı kaçırma deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...