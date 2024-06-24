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24 Haziran – 01 Temmuz 2024 Haftalık Numeroskobunuz

etiket 24 Haziran – 01 Temmuz 2024 Haftalık Numeroskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 18:06

Haftanın sayı sekansı 2424

“Enerjimi ışık ve sevgiyle temizliyorum. Artık bana hizmet etmeyen ilişkileri korkuları alışkanlıkları şu an ile özgürleştiriyorum. Etrafımı saran ve ilerlememi engelleyen korkuların alışkanlıkların tamamını bıraktım. Beni çevreleyen tüm acıları pişmanlıkları serbest bırakıyorum, onları bağışladım ve şefkatle kendimi tepeden tırnağa şifalandırdım.  Ezelden ebede tüm enerjimi temizledim şifalandırdım.  Gitmesi gereken her şeyi serbest bırakıyorum. Geçmişimin acılarını ve pişmanlıklarımı bıraktım. Kendimi affediyorum, kendimi seviyorum, bilginin ışığında yürümeyi seçiyorum. Hayatım özgür, ışığım yüksek.  Şansa, huzura, şifaya, aşka açığım. Gökyüzünden akan ilahi planın bilgeliğine gelen güzelliklerin, akan bütünlüğe açığım. Ben benim, kendimi ve hayatımı seviyorum. Yüce Yaradan ve Gökyüzü, şahane arınma için teşekkür ederim, yanımda olduğun, bana ışık olduğun için teşekkür ederim.'

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Kişisel yıl numaranızı hesaplayın

Kişisel yıl numaranızı hesaplayın

Haftalık tahmininizi okumak için kişisel yıl numaranızı bilmeniz gerekir. Bu sayı sizin için 2024 boyunca aynı kalacaktır, dolayısıyla bunu yalnızca bir kez hesaplamanız ve ardından her hafta bu sayı tahminini okumanız yeterlidir!

2024 yılına doğduğunuz günü ve doğduğunuz ayı eklemeniz yeterli.

İşte sizlere iki kısa örnek:

27 Ağustos'ta doğduysanız (doğum yılınızın bu hesaplamayla ilgisi yoktur), kişisel yıl numaranız 6'dır çünkü:

2 + 7 (gün) + 8 (ay) + 2 + 0 + 2 + 3 = 24

2+4 = 6

4 Kasım'da doğduysanız kişisel yıl sayınız 4'tür çünkü:

4 (gün) + 1 +1 (ay) + 2 + 0 + 2 + 3 = 13

1 + 3 = 4

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

2424 Sayı sekansı, kişisel gelişiminize ve gelişiminize odaklanma zamanının geldiğinin bir işareti sizler için İster eğitim, ister kendini yansıtma veya becerilerinizi genişletme yoluyla olsun, kişisel gelişime zaman ve enerji harcamanız meleklerinizden gelen nazik bir dürtme olabilir. Bu büyüme fırsatını benimseyin ve bunun sizi daha iyi bir versiyona götüreceğine güvenin.

Kişisel yılınız 2 ise haftalık tahmin

2424 sayı sekansı   hayatınızda dengeyi ve güveni geliştirmeye yönelik pratik adımlar atmayı içerir. Bu, etkili iletişim kurmayı, çatışmalarda uzlaşma aramayı ve işbirliğine açık olmaya davet sizler için.  Yeteneklerinize güvenin ve sizi çevreleyen ilahi rehberliğe inanın. Bu adımları uygulayarak kendinizi 2424 numarasının mesajıyla uyumlu hale getirecek ve yaşamınızda olumlu değişiklikler yaratacaksınız.

Kişisel yılınız 3 ise haftalık tahmin

2424 sayı sekansı manevi bir alana doğru profesyonel bir değişime davet, sağlığınızı iyileştirmek için adımlar atıyor veya heyecan verici yeni bir girişime atılıyor olabilirsiniz. 2424 sayısının ortaya çıkması, sizi bu konuda biraz düşünmeye sevk etmeli ve sizi ruhsal yolunuzda daha da ileri itmelidir. İçinizdeki bilgelikle temasa geçmenin tam zamanı şimdi. 

Kişisel yılınız 4 ise haftalık tahmin

2424 sayı sekansı aracılığıyla, hayatınızın sizi beklediğine inandığınız önemli bölümüne başlamak için can atıyor olsanız bile, biraz daha beklemeniz gerektiğini söylüyor. Sakin olun ve her şeyin geleceğini unutmayın. Arka planda her şeyin bir araya gelmesini beklemeniz gerekiyor. Gerçekleşecek büyük değişikliklere hazırlanırken, bu dizide iki kez görünen 2 numaralı melek, sizi durup hayatınızda değişecek her şeyi düşünmeye teşvik ediyor. Ruhunuzun amacını gerçekleştirmek için üstlenebileceğiniz günlük görevleri seveceksiniz.

Kişisel yılınız 5 ise haftalık tahmin

2424 sayı sekansı, hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çaba harcıyorsunuz. Yeteneklerinize ve kendinize güvendiğiniz için bu imkansız değil. Hiçbir şey veya hiç kimse sizi seçtiğiniz dersten alıkoymaya çalışmamalıdır.  2424 sayısı tutkularınızı dikkate almanızı ve onları gerçekleştirmeye yönelik çalışmanızı tavsiye eder. Yeteneklerinizi ve becerilerinizi bıraktığınızda, yapabildiğiniz muazzam şeylere hayran kalacaksınız. Yeteneklerinizi ve olduğunuz harika insanı dünyaya gösterin. Tüm hedeflerinize ulaşmak için bugün elinizden gelen her şeyi yapın.

Kişisel yılınız 6 ise haftalık tahmin

Kişisel yılınız 6 ise haftalık tahmin

2424 sayı sekansı, siz ve eşiniz zor zamanlar geçiriyorsunuz ama birdenbire işler değişmek üzere. Artık yaşadığınız tüm acıları ve ihanetleri bir kenara bırakıp dikkatinizi sizi bekleyenlere vermenin zamanı geldi. 2424 sayısı, eğer daha önce bir ilişki yaşadıysanız, sizi suistimal eden bir ilişkiye son vermeniz için bir uyarıdır. Bekar olanlar için 2424 sayısının hayatınızda ortaya çıkması büyük değişikliklerin habercisidir. Sosyal bir ortamda partneriniz olacak kişiyle tanışacaksınız. Asla bilemezsiniz, o kişinin ruh eşiniz olduğu ortaya çıkabilir.

Kişisel yılınız 7 ise haftalık tahmin

2424 sayı sekansı,  seni sen yapan her şeye inanmadığın sürece mükemmel olamazsın, bu yüzden her zaman iç güdülerine güven ve seni mutlu eden şeyi yap. Şu anda sahip olduğunuz tüm nimetler için şükredin. Topluma fayda sağlamak için yeteneklerinizi en iyi şekilde kullanın. Şu anda hayatınızda sahip olduğunuz tüm harika şeyleri onlar için çok çalıştığınız için kazandınız. Başarınızı kıskanan herkesle aranıza mesafe koyun. Herkes heyecanınızı ve memnuniyetinizi paylaşmayacak.

Kişisel yılınız 8 ise haftalık tahmin

2424 sayı sekansının herhangi bir çıkar çatışmasında uzlaşma bulma yeteneğini - hatırlamanın zamanının geldiğini söylüyor. Artık herhangi bir gün, başka türlü çözülemeyecek bir seçim sorunuyla karşı karşıya kalacaksınız. Ancak doğru seçim yaparsanız yakın gelecekte olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacaksınız. 'Görevlerinize çok fazla zaman harcıyorsunuz.' demek istiyor. Bununla birlikte, kişisel yaşamdaki dezavantajlar veya bunların tamamen yokluğu, sıkı çalışmayla telafi edilemez. Çalışkanlık mükemmel bir kalitedir. Ancak yalnızca hayatınızın diğer temel bileşenleriyle birleştiğinde mutluluk duygusu getirir.

Kişisel yılınız 9 ise haftalık tahmin

2424 sayı sekansı,  24 sayısının önemi 2 ve 4 sayılarının güçlerini bir araya getirmektedir. Her ikisinin de denge ve huzurlu bir yaşama giden yol etrafında büyük enerjileri vardır. Melek numaraları en sıradan yerlerde görünür; bunları araç plakalarında, reklam panolarında, telefon numaralarında, sokak tabelalarında, adreslerde, belgelerde, sayfa numaralarında ve diğer günlük olaylarda görebilirsiniz. İsim numarasını görmek veya açıklanamaz bir şekilde bir numaraya çekildiğini hissetmek, bunun ruhsal alemlerden size paylaşılacak ruhsal rehberlikle gönderilen meleksel bir mesaj olduğunun işaretidir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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