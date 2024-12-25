26 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bazı duyguları biraz abartabilirsin! Heyecanlanabilir, bir anda öfkelenebilir ya da aşırı iyimser olabilirsin. Duyguların uçlardayken sevgini ya da ökeni de çok güçlü bir şekilde ortaya koyacaksın.

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlığın da etkisiyle sevmediğin kişilerin yanında rol yapmayacaksın! Hatta açıkça kendilerinden uzaklaşacak, bunu yapamıyorsan onlardan isteyeceksin! Bu denli açık sözlülük iş hayatında başını derde sokabilir... Bu yüzden profesyonel hayatında ilişkilerine daha resmi bir pencereden bakmaya odaklanırsan iyi edersin.

Romantik ilişkilerde ise ayrılıklar söz konusu olabilir. Bir süredir tahammül ettiğin sorunlar her zamankinden çok daha fazla gözüne batabilir. Böylece aslında seni rahatlatan ve düşündüğünden çok daha iyi gelen yol ayrımları yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...