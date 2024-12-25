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26 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
25.12.2024 - 19:01

Biraz abartabilirsiniz... Peki 26 Aralık Perşembe gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 26 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bazı duyguları biraz abartabilirsin! Heyecanlanabilir, bir anda öfkelenebilir ya da aşırı iyimser olabilirsin. Duyguların uçlardayken sevgini ya da ökeni de çok güçlü bir şekilde ortaya koyacaksın.

Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlığın da etkisiyle sevmediğin kişilerin yanında rol yapmayacaksın! Hatta açıkça kendilerinden uzaklaşacak, bunu yapamıyorsan onlardan isteyeceksin! Bu denli açık sözlülük iş hayatında başını derde sokabilir... Bu yüzden profesyonel hayatında ilişkilerine daha resmi bir pencereden bakmaya odaklanırsan iyi edersin. 

Romantik ilişkilerde ise ayrılıklar söz konusu olabilir. Bir süredir tahammül ettiğin sorunlar her zamankinden çok daha fazla gözüne batabilir. Böylece aslında seni rahatlatan ve düşündüğünden çok daha iyi gelen yol ayrımları yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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