26 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün bolca plan yapacaksın. Hem sosyalleşmek hem de kazanmak için çok fazla insan ile bir araya geleceksin. Önemli toplantılara girecek, mühim görüşmeler yapacaksın.

Bu aşamada iş hayatında cesur kararlar vererek kendini göstereceksin. Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlık sayesinde her zamankinden çok daha kolay bir şekilde insiyatif alabilirsin. Risk almak konusunda dikkatli ve temkinli olmalısın. İş hayatında cesur adımlar atsan da başarılı olmak istiyorsan, güvenli bir yol çizmeyi tercih etmelisin.

Aşk hayatında ise işler biraz karışabilir... Romantik ilişkinden güven arayışı içerisine girebilirsin. Partnerinden ya da flörtünden sana karşı gerçekçi olmasını isteyebilirsin. Küçük sırlar ve pembe yalanlar bile ilişkinde kırılma noktasına dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...